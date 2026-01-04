Harish Rao: నదీ జలాలపై ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్ పిట్ట కథలు: హరీశ్‌ రావు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Harish Rao PPT On Water Allotement: నదీ జలాలపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీరని ద్రోహం చేసిందని.. ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్‌ రెడ్డి కథలు చెప్పాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో.. తెలంగాణలో నదీ జలాల్లో తీరని అన్యాయం చేసిందని కాంగ్రెస్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:48 PM IST

PPT Presentation: తెలంగాణకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీరని ద్రోహం చేసిందని.. ఫజల్ అలీ కమిషన్ వద్దన్నా.. ఆంధ్రాలో కలిపి తెలంగాణకు ద్రోహం చేశారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు. పాలమూరుకు మరణశాసనం రాసిందే కాంగ్రెస్ అని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ చేసిన ద్రోహాలను కప్పిపుచ్చుకుని.. ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్ పిట్ట కథలు చెప్పారని ఎద్దేవా చేశారు. 'విభజన సమయంలోనూ మనకు అన్యాయం చేసిందే కాంగ్రెస్. 11వ షెడ్యూల్‌లో పాలమూరు-రంగారెడ్డి పెట్టలేదు. తెలంగాణకు నెంబర్‌ వన్ విలన్ కాంగ్రెస్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వెల్లడించారు. 

Also Read: KTR: కడుపులో కొండంత విషం పెట్టుకున్న రేవంత్ రెడ్డి: కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం

నదీ జలాలు- కాంగ్రెస్ ద్రోహాలు అంశంపై తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి మోసాలు, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ద్రోహం కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించారు. వాళ్లు చేస్తున్న మోసాలను సాక్ష్యాలతో సహా బయటపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై మండిపడ్డారు. ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్ పిట్ట కథలు చెప్పారని ఎద్దేవా చేశారు. ఆది నుంచి కేసీఆర్ చెబుతున్న మాటలు నేడు అక్షర సత్యం అని హరీశ్ రావు స్పష్టం చేశారు. రేవంత్‌ రెండేళ్లలోనే కృష్ణా ప్రాజెక్టులు కేఆర్‌ఎంబీకి అప్పచెబుదామంటారని.. కృష్ణానదీ జలాల్లో అతి తక్కువ వినియోగం చేస్తారని తెలిపారు. 'గోదావరి బనకచర్ల ప్రాజెక్టుకు లోపాయికారి ఒప్పందం. తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను కుట్రపూరితంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరంపై కక్షగట్టారు.. పాలమూరుపై పగబట్టారు' అని రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Chandrababu Gift: రైతులకు చంద్రబాబు న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌.. పంపిణీ ప్రారంభించిన సీఎం

'నిపుణుల సహకారంతో పాలమూరు-రంగారెడ్డి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు కేసీఆర్ రూపకల్పన చేశారు. రెండు పిల్లర్లు కుంగితే మొత్తం కాళేశ్వరాన్ని పండబెట్టారు. రెండేళ్లలో రెండు రూపాయలు కూడా కాళేశ్వరంపై ఖర్చు పెట్టలేదు. రైతాంగం, ఉత్తర తెలంగాణపై పగబట్టారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్‌ లేకపోయిన నదీప్రవాహం నుంచి కన్నెపల్లి పంప్‌హౌస్‌ను నడిపి నీళ్లు తెచ్చే అవకాశం ఉంది' అని మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేలు కోసం పాలమూరు ప్రాజెక్టు కట్టామని.. రెండేళ్ల నుంచి ప్యాకేజ్‌-3లో బుడ్డ కాల్వ పూర్తి చేస్తే.. ఈ ఏడాది 50 టీఎంసీల నీళ్లు నిలుపుకునే అవకాశం కాలరాశారని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాలమూరుపై రేవంత్‌ పగబట్టాడని.. పాలమూరుకు నాటి నుంచి నేటి వరకు కాంగ్రెస్, టీడీపీ ద్రోహం చేస్తే రేవంత్ ద్రోహాల పరంపర కొనసాగిస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.

Also Read: Tirumala Darshan: సామాన్యులకు తిరుమలలో పెద్దపీట.. జనవరి 8వ వరకు భారీ క్యూ

'ఉమ్మడి ఏపీలో 42 లక్షల ఆయకట్టు ఉంది. పదేళ్లలో 5 లక్షల 71 వేల ఆయకట్టు కాంగ్రెస్‌ తెస్తే పదేళ్ల కాలంలో మేం కొత్తగా 17 లక్షల ఆయకట్టు తెచ్చాం. అసెంబ్లీ సాక్షిగా రేవంత్‌ అబద్దాలు చెప్పారు' అని మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. '2014 నుంచి 2023 వరకు బీఆర్‌ఎస్ తొమ్మిదిన్నరేండ్లలో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ 48 లక్షల 74 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు సాధించాం. చెరువుల కింద 25 లక్షలు ఉండే తెలంగాణకు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చెరువులను పట్టించుకోలేదు. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ పాలనలో అత్యధిక ఆయకట్టు సాధించాం' అని హరీష్‌రావు లెక్కలు వివరించారు.

