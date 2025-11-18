Harish Rao:  మోదీ, రేవంత్ రెడ్డి తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పత్తి రైతులకు గోస: హరీశ్ రావు

Telangana Cotton Farmers: 'రాష్ట్రంలో పత్తి రైతులు తీవ్రమైన మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. రాష్ట్రంలో 50 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు జరుగుతున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో.. బీజేపీ తప్పుడు విధానాలతో పత్తి రైతులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. సీసీఐ తుగ్లక్ వంటి పిచ్చి నిర్ణయాలు తీసుకొని రైతులను ఇబ్బందుల గురి చేస్తున్నది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో రైతులకు రోడ్ల మీద పడే పరిస్థితి వచ్చిందని వివరించారు.
వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పత్తి రైతులతో మాట్లాడి వారి ఇబ్బందులను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి, మోదీ ప్రభుత్వంపై హరీశ్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'పత్తి రైతులంతా అయోమయంలో ఉన్నారు. పత్తిని అమ్ముకోవడానికి అవకాశం లేక అడ్డగోలుగా దళారులకు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది. రూ.8,100 పత్తికి మద్దతు ధర కానీ రూ.6 వేలకే రైతులు అమ్ముకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. క్వింటాల్ మీద రూ.2000 పత్తి రైతులు నష్టపోతున్నారు. మాటల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి చేతల్లో నరకం చూపిస్తున్నారు. వరదలు, తుఫాన్తో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతే తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో మరింత ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. 60 సార్లు ఢిల్లీకి పోయిన రేవంత్ రెడ్డికి పత్తి రైతుల గురించి కేంద్రానికి విన్నవించే అవకాశం రాలేదా? అని మండిపడ్డారు.
'పత్తి రైతుల సమస్యలు కేంద్రానికి చెప్పే ఓపిక లేదా? సమయం లేదా? అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డికి బడేభాయితో మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి కదా? ఎందుకని పత్తి రైతుల గురించి బడే భాయికి చెప్పడం లేదు. ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడానికి విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పంచిన రేవంత్ రెడ్డి పత్తి రైతులకు కనీస మద్దతు ధర అందించలేకపోతున్నారు. ఒకవైపు అకాల వర్షాలతో పంట దిగుబడి తగ్గిపోయింది. పంట చేనులన్నీ దెబ్బతిన్నాయి. పెట్టిన పెట్టుబడులు రాక రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు గెలిచి ఏం చేస్తున్నారు? పంట పొలాల్లో ఉండే దిష్టిబొమ్మలు బీజేపీ ఎంపీల కంటే నయం. దిష్టిబొమ్మలు పంట పొలాల్లో కోతులు, పక్షులు రాకుండా కనీసం పనిచేస్తాయి. బీజేపీ ఎంపీలు ఒక్కసారి కూడా నోరు విప్పరు. రైతుల గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగరు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. కేసీఆర్ను తిట్టుడు.. బీఆర్ఎస్ను తిట్టడం తప్ప మరో పని చాతకాదు బీజేపీ ఎంపీలకు అని మండిపడ్డారు. 'కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించదు. బీజేపీ అడగదు. బడా బడా పారిశ్రామికవేత్తలకు బీజేపీ రూ.లక్ష కోట్లు మాఫీ చేసింది. పేద రైతులకు ఎందుకు మేలు చేయరు?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. 'కనీస మద్దతు ధరకు పత్తి అమ్ముకోలేని పరిస్థితి రైతులకు ఏర్పడింది. ఏమైనా అడిగితే మోడీ ప్రభుత్వం విదేశాల నుండి పత్తి దిగుమతి చేసుకుంటుంది అని సమాధానం చెబుతున్నారు. రైతుకు మేలు చేసేది ఉంటేనే నిబంధనలు పెడతారా? దళారుల కోసం, బడా బాబుల కోసం ఈ ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
