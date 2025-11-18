English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao:  మోదీ, రేవంత్ రెడ్డి తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పత్తి రైతులకు గోస: హరీశ్ రావు

Harish Rao:  మోదీ, రేవంత్ రెడ్డి తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పత్తి రైతులకు గోస: హరీశ్ రావు

Harish Rao Fire On BJP And Congress Govt Failures: పత్తి రైతుల సమస్యలపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ ఎంపీలు.. రేవంత్‌ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారని నిలదీశారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ, రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:11 PM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మీరు మంచి చేసినా చెడే ఎదురవుతుంది, తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!
5
Today Horoscope November 18
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మీరు మంచి చేసినా చెడే ఎదురవుతుంది, తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!
Nothing Phone 3A Lite ఫోన్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. రూ.24 వేలకే బెస్ట్ ఫీచర్స్‌ మొబైల్!
5
Nothing Phone 3A Lite
Nothing Phone 3A Lite ఫోన్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. రూ.24 వేలకే బెస్ట్ ఫీచర్స్‌ మొబైల్!
Sweet Corn: చలికాలం వేడివేడి స్వీట్‌ కార్న్‌ తింటే బోలెడు బెనిఫిట్స్‌..!
5
Sweet Corn Benefits
Sweet Corn: చలికాలం వేడివేడి స్వీట్‌ కార్న్‌ తింటే బోలెడు బెనిఫిట్స్‌..!
Aadhaar Camps: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూళ్లలోనే ఆధార్ అప్‌డేట్..రేపటి నుంచే మొదలు. !!
6
special aadhaar camps in ap
Aadhaar Camps: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూళ్లలోనే ఆధార్ అప్‌డేట్..రేపటి నుంచే మొదలు. !!
Harish Rao:  మోదీ, రేవంత్ రెడ్డి తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పత్తి రైతులకు గోస: హరీశ్ రావు

Telangana Cotton Farmers: 'రాష్ట్రంలో పత్తి రైతులు తీవ్రమైన మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. రాష్ట్రంలో 50 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు జరుగుతున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో.. బీజేపీ తప్పుడు విధానాలతో పత్తి రైతులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. సీసీఐ తుగ్లక్ వంటి పిచ్చి నిర్ణయాలు తీసుకొని రైతులను ఇబ్బందుల గురి చేస్తున్నది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో రైతులకు రోడ్ల మీద పడే పరిస్థితి వచ్చిందని వివరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Annadata Sukhibhava: రేపు పీఎం కిసాన్‌, అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు.. రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6,309 కోట్లు!

వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు పత్తి రైతులతో మాట్లాడి వారి ఇబ్బందులను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం రేవంత్‌ రెడ్డి, మోదీ ప్రభుత్వంపై హరీశ్‌ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'పత్తి రైతులంతా అయోమయంలో ఉన్నారు. పత్తిని అమ్ముకోవడానికి అవకాశం లేక అడ్డగోలుగా దళారులకు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది. రూ.8,100 పత్తికి మద్దతు ధర కానీ రూ.6 వేలకే రైతులు అమ్ముకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. క్వింటాల్ మీద రూ.2000 పత్తి రైతులు నష్టపోతున్నారు. మాటల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి చేతల్లో నరకం చూపిస్తున్నారు. వరదలు, తుఫాన్‌తో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతే తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో మరింత ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 60 సార్లు ఢిల్లీకి పోయిన రేవంత్‌ రెడ్డికి పత్తి రైతుల గురించి కేంద్రానికి విన్నవించే అవకాశం రాలేదా? అని మండిపడ్డారు.

Also Read: Bandi Sanjay: హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌పై బండి సంజయ్‌ సంచలన ప్రకటన.. ఏమన్నాడో తెలుసా?

'పత్తి రైతుల సమస్యలు కేంద్రానికి చెప్పే ఓపిక లేదా? సమయం లేదా? అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డికి బడేభాయితో మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి కదా? ఎందుకని పత్తి రైతుల గురించి బడే భాయికి చెప్పడం లేదు. ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడానికి విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పంచిన రేవంత్ రెడ్డి పత్తి రైతులకు కనీస మద్దతు ధర అందించలేకపోతున్నారు. ఒకవైపు అకాల వర్షాలతో పంట దిగుబడి తగ్గిపోయింది. పంట చేనులన్నీ దెబ్బతిన్నాయి. పెట్టిన పెట్టుబడులు రాక రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Telangana TET: తెలంగాణ టెట్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. 2026 జనవరిలో పరీక్షలు!

'8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు గెలిచి ఏం చేస్తున్నారు? పంట పొలాల్లో ఉండే దిష్టిబొమ్మలు బీజేపీ ఎంపీల కంటే నయం. దిష్టిబొమ్మలు పంట పొలాల్లో కోతులు, పక్షులు రాకుండా కనీసం పనిచేస్తాయి. బీజేపీ ఎంపీలు ఒక్కసారి కూడా నోరు విప్పరు. రైతుల గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగరు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. కేసీఆర్‌ను తిట్టుడు.. బీఆర్ఎస్‌ను తిట్టడం తప్ప మరో పని చాతకాదు బీజేపీ ఎంపీలకు అని మండిపడ్డారు. 'కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించదు. బీజేపీ అడగదు. బడా బడా పారిశ్రామికవేత్తలకు బీజేపీ రూ.లక్ష కోట్లు మాఫీ చేసింది. పేద రైతులకు ఎందుకు మేలు చేయరు?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు. 'కనీస మద్దతు ధరకు పత్తి అమ్ముకోలేని పరిస్థితి రైతులకు ఏర్పడింది. ఏమైనా అడిగితే మోడీ ప్రభుత్వం విదేశాల నుండి పత్తి దిగుమతి చేసుకుంటుంది అని సమాధానం చెబుతున్నారు. రైతుకు మేలు చేసేది ఉంటేనే నిబంధనలు పెడతారా? దళారుల కోసం, బడా బాబుల కోసం ఈ ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Enumamula MarketHarish RaoBJP And Congress Govt FailuresCotton Farmersbrs party

Trending News