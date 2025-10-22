Harish Rao: 'రేవంత్ రెడ్డి పాలన అంతా సగం సగం.. అంతా ఆగం ఆగం': హరీశ్‌ రావు,

Harish Rao vs Revanth Reddy: 'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మక్కల కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించడంలో ఆలస్యం చేసింది. ఇప్పటికే సిద్దిపేట మార్కెట్ యార్డ్లో 14 వేల క్వింటాళ్ల మక్కలు దళారుల పాలైంది. కొనుగోలు కేంద్రాలు ఆలస్యంగా ప్రారంభించడం వల్ల మక్కల రైతులు మద్దతు ధర కంటే తక్కువకు 1600 రూపాయలకు దళారులకు అమ్ముకున్నారు. ప్రతి ఎకరాకు కేవలం 18 క్వింటాళ్ళు మాత్రమే కొంటామని ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధన పెట్టడం దుర్మార్గం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
సిద్దిపేట మార్కెట్ యార్డ్లో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రారంభించి మాట్లాడారు. 'రైతు 25 నుంచి 30 క్వింటాళ్ల మక్కలు పండిస్తే 18 క్వింటాలు మాత్రమే ప్రభుత్వం కొంటా అంటే మిగతాది దళారుల పాలవుతుంది. పండిన పంట అంతా కొంటాం. కొని బోనస్ ఇస్తామన్న రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు కోతలు పెడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. ప్రతి గింజకు మద్దతు ధర ఇచ్చుకుంటా అని.. ప్రతి పంటకు బోనస్ ఇస్తామని రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడా? అని నిలదీశారు. ఎక్కడ జాడ లేదని తెలిపారు.
'కొనుగోలు కేంద్రాలను కూడా అడిగి అడిగి అరిగోస పెట్టిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తోంది. మక్కలు కొనుగోలు మీద పెట్టిన నియంత్రణను ఎత్తివేయాలి. పండించిన మక్క పంటను పూర్తిగా కొనాలి' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు. రుణమాఫీ చేస్తానని సగం చేసి సగం ఎగ్గొట్టారని గుర్తుచేశారు. రైతుబంధు ఇస్తా అని రెండు పంటలకు ఇచ్చి రెండు పంటలకు కోత పెట్టాడని తెలిపారు. 'బోనస్ కూడా ఒక పంటకు ఇచ్చి ఒక పంటకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎగ్గొట్టింది. రేవంత్ రెడ్డి పాలన అంతా సగం సగం.. అంతా ఆగం ఆగం.. మిగిలిన రుణమాఫీని ప్రభుత్వం తక్షణమే పూర్తి చేయాలి. అన్ని పంటలకు బోనస్ ఇవ్వాలి. పండించిన ప్రతి గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు.
