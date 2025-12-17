Harish Rao: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ నిర్ణయం రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమే: హరీశ్ రావు

Telangana Speaker: ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిన ఈ ఘటనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. రాజ్యాంగం స్పష్టంగా చెప్పిన పార్టీ ఫిరాయింపు నియమాలను పూర్తిగా పక్కనపెట్టి స్పీకర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమేనని ప్రకటించారు. బహిరంగంగా పార్టీ ఫిరాయించినా ఆధారాలేవు అని చెప్పడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు నిస్సిగ్గుగా పట్టపగలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినా కూడా సరైన ఆధారాలు లేవని తెలంగాణ స్పీకర్ అనర్హత పిటిషన్ను తిరస్కరించడంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. రాహుల్ గాంధీ “సేవ్ ది కానిస్టిట్యూషన్” నినాదం తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఇచ్చిన తీర్పుతో నేడు పూర్తిగా బహిర్గతమైందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాజ్యాంగ సంస్థలను కూడా దిగజార్చడం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికే చెల్లిందని ప్రకటించారు. ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిన ఈ ఘటనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని హరీశ్ రావు విమర్శించారు.
పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల విషయంలో రాజ్యాంగం స్పష్టంగా నిర్దేశించిన యాంటీ-డిఫెక్షన్ నియమాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమేనని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. 'ఢిల్లీలో రాజ్యాంగ నైతికతపై గొప్ప ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ.. తెలంగాణలో మాత్రం అదే రాజ్యాంగాన్ని నిర్లజ్జగా ధిక్కరించడం కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ నిజస్వరూపం' అని కౌంటర్ ఇచ్చారు. 'సేవ్ ది కానిస్టిట్యూషన్ నినాదం మాటలకే పరిమితమై, ఆచరణలో రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో తొక్కుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రజలు స్పష్టంగా గమనిస్తున్నారు. ఇది ఎంతో సిగ్గుచేటు. ప్రజాస్వామ్యానికి చెరగని మచ్చ' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలి పెట్టు: మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్
స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలి పెట్టు అని మాజీ ఎంపీ బోయనపల్లి వినోద్ కుమార్ ప్రకటించారు. స్వయంగా ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కోసం పార్టీ మారినట్లు చెప్పినా.. స్పీకర్ మాత్రం పార్టీ మారలేదని చెప్పడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని ప్రశ్నించారు. 10వ షెడ్యూల్లో రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని.. పార్లమెంట్లో వెంటనే పార్టీ పిరాయింపులపై ప్రత్యేక చట్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
'స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ ఇచ్చిన తీర్పు సోనియా గాంధీ భర్త రాజీవ్ గాంధీ తెచ్చిన చట్టం పనికిమాలిన చట్టంగా తేల్చారు. రాజీవ్ గాంధీ తెచ్చిన పార్టీ పిరాయింపుల చట్టం 10వ షెడ్యూల్ను పనికిమాలిన చట్టంగా స్పీకర్, ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ ప్రజలకు చెప్పింది' అని మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. పార్టీ పిరాయించవచ్చు.. స్పీకర్ దగ్గర పార్టీ ఫిరాయించలేదని చెప్తే సరిపోతుందని ఇవాళ స్పీకర్ ప్రసాద్ తీర్పు ఇచ్చారని వెల్లడించారు. 'పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని స్పీకర్ నీరుగార్చారు. పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం పనికిమాలిన చట్టం కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చిన చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చంపేసింది' అని మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ మండిపడ్డారు.
