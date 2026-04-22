Harish rao: సమ్మెను దెబ్బతియ్యడానికి కుట్రలు.. కాంగ్రెస్ సర్కారు‌పై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy: ఆర్టీసీ కార్మికులు రెండు సంవత్సరాల పాటు ఓపిక పట్టి సమ్మెకు దిగారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మ్యానిఫెస్టోలో పెట్టింది అడిగితే ఎందుకంత అసహానమంటూ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 06:03 PM IST
Harish rao fires on cm revanth reddy govt over rtc bus strike: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మెతో జనజీవనమంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పాలపై ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సీరియస్ గా ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చకుండా కాలాయాపన చేస్తున్నారని అన్నారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లకై సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చి 41 రోజులు గడుస్తున్న ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకొలేదని ఆర్టీసీ జాక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.  మరోవైపు ఆర్టీసీ అధికారులు సమ్మె వల్ల జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపొయింది. ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ సమ్మెపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు రెండు సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టి సమ్మెకు దిగారని అన్నారు. అంతే కాకుండా.. ట్రాన్స్ పోర్ట్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మెనిపోస్టులో పెట్టింది అడిగితే ప్రభుత్వం ఎందుకు జవాబు ఇవ్వడంలేదన్నారు. 

ఆర్టీసీ హైదరాబాద్ లో ప్రైయివేట్ పరం చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుందన్నారు.  తెలంగాణ ఆర్టీసీ ని కాపాడుకోవడానికి డ్రైవర్లు ఎంతగానో కష్టపడుతున్నారన్నారు. కొందరు పెద్దపెద్ద మేధావులు కాంగ్రెస్ పంచన చేరి మాట్లాడడం సరికాదన్నారు. కోదండరాం  ఆర్టీసీ కార్మికుల పక్షాన నోరు మెదపడం లేదని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఆర్టీసీ వారిని గుర్తించి, సమస్యలు పరిష్కారం చేసి సమ్మె విరమింప చెయ్యాలన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ,మంత్రి పొన్నం మధ్య సఖ్యత లేనట్లు ఉందన్నారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క, శ్రీధర్ బాబు డిపోల చుట్టూ తిరిగి చెప్పినవి వాస్తవం కాదా అంటూ విమర్శించారు. కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చెయ్యకపోతే పోరాటం మరింత ఉద్రిక్తం అవుతుందని హెచ్చరించారు. 

మహాలక్ష్మి పేరిట ఆర్టీసీ లాభాల్లోకి వచ్చిన మాట బోగస్ వట్టి బోగస్ అన్నారు. ఆర్టీసీ లాభాల్లో ఉంటే అప్పులు ఎందుకు తెచ్చారని రేవంత్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. సమ్మెను దెబ్బ తియ్యడానికి ఆర్టీసీ కుట్రలు చేస్తుందని రేవంత్ రెడ్డిపూ హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

