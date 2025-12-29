Harish rao fires on cm revanth reddy govt on employees benefits: తెలంగాణలో అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అదే విధంగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లి మరీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు వెళ్లి పరామర్శించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. మొత్తంగా అసెంబ్లీలో సమావేశాలు ప్రస్తుతం వాడి వేడిగా జరుగుతున్నాయి. అయితే.. హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులు, రిటైర్డు ఉద్యోగుల సమస్యలపై మాట్లాడారు. పెండింగ్ డీఏ హైక్ లు, పీఆర్సీ ల జాప్యంపై మండిపడ్డారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన హరీష్ రావు
పోలీసులకు అనేక సరెండర్ లీవులు, డీఏలు, టీఏలు పెండింగ్ ఉన్నాయి, వారికి రావాల్సిన ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది
రిటైర్డ్… pic.twitter.com/rWw1me8oB8
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 29, 2025
అంతే కాకుండా.. రెండెళ్ల నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు వారికి అందాల్సిన బెనిఫిట్ ల విషయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో చెప్పిన హమీలు ఇంకా అమలులో జాప్యం ఎందుకు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. గతంలో కేసీఆర్ హయాంలో పీఆర్సీ 43.39 శాతం ఇచ్చారన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి రెండెళ్ల నుంచి ఆరు డీఏలు పెండింగ్ లో పెట్టారని, పీఆర్సీ, ఆరోగ్య స్కీమ్ లను అమలుచేయలేదన్నారు.
అదే విధంగా జీపీఎఫ్ బకాయిలు అలానే ఉన్నాయన్నారు. ఇటీవల 39 మంది రిటైర్డు ఉద్యోగులు తమకు రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అందక సరిగ్గా వైద్యం చేయించుకోలేక చనిపోయారన్నారు. చాలా మంది ఉద్యోగులు, రిటైర్డు ఉద్యోగులు నరకం అనుభవిస్తున్నారంటూ హరీష్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.
Read more: Telangana Assembly Winter Session: అసెంబ్లీలో ఆసక్తికర పరిణామం.. కేసీఆర్కు కరచాలనం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?
గతంలో.. సీపీఎస్ ఉద్యోగులను ఓపీఎస్ గా మారుస్తామన్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కాంట్రీబ్యూషన్ కూడా ఏమిచేయలేదన్నారు. పోలీసుల సరెండర్ లీవ్ లు, స్టేషన్ అలవెన్సులు, టీఏల విషయంలో ప్రభుత్వం ఇంకా పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. గతంలో ఎప్పటికప్పుడు ఉద్యోగులకు, రిటైర్డు అయిన వారికి పెండింగ్ బకాయిలు జారీచేసినట్లు గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పాలనను గాలికొదిలేసిందంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి