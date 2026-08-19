/Harish Rao: జీతాలు ఇవ్వకుంటే ఉద్యోగం ఎలా అవుతుంది.!. సీఎం రేవంత్ పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హమీలపై బీఆర్ఎస్ సర్కారు విమర్శలు చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో లైసెన్సెడ్ సర్వేయర్ల సమస్యలపై హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్టు చెబుతున్న 70 వేల ఉద్యోగాలలో 6 వేల లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్స్ ఉద్యోగాలు కూడా భాగమేగా రేవంత్ రెడ్డి?.. అంటూ ప్రశ్నించారు. మరి నువ్వు వాళ్లకి ఒక్క రూపాయి జీతం ఇవ్వకుండా అది ఉద్యోగం ఎలా అవుతుందన్నారు.
ఐఏఎస్ లోకేష్ కుమార్ దగ్గరికి వెళ్లి అడిగితే రైతుల దగ్గర లంచం తీసుకోమని చెబుతున్నాడు అంట.. ఒక ఐఏఎస్ అధికారి అయి ఉండి అలా మాట్లాడొచ్చా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా.. మీరు పోయి పొంగులేటిని కలిస్తే చేతిలో ఏది ఉంటే అదే తీసుకొని కొడుతాడు అని మాట్లాడుతున్నాడంట..ఈ మాటలు ఏంటని మండిపడ్డారు. లైసెన్స్ డ్ సర్వేయర్లు ఆందోళనలు చెందవద్దన్నారు. అసెంబ్లీలో సమస్యల్ని ప్రస్తావిస్తామన్నారు.
మీరు ఆందోళన చెందవద్దని క్లారిటీ ఇచ్చారు. మా లీగల్ సెల్ మీకు అండగా ఉంటుందని, అన్ని రకాలుగా లీగల్ సెల్ ఉచితంగా అందిస్తామన్నారు. పది మంది లాయర్ లు అందుబాటులో ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం మంచి మాటతో వింటే మంచిదే లేకపోతే ఎంతటి పొరటం చేయడానికైనా సిద్ధమన్నారు.
ముప్పై ఏళ్లుగా లేని ఇబ్బంది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి రియల్ ఎస్టేట్ తమకు తెలుసంటారని, మీకు రియల్ ఎస్టేట్ తెలుస్తే మాకు పొరాటం తెలుసన్నారు. కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి యాదాద్రి 40 వేలు ఎకరాలు నిషేదిత జాబితాలు పెట్టారని చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. వెంటనే పొంగులేటిని శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాబినెట్ నుంచి బర్త్ రఫ్ చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని డిమాండ్ చేశారు .
అదే విధంగా అధికారులు పైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. విజిలెన్స్, సి ఐ డి ఎంక్వయిరీ ఎందుకు చేయరని, A1 రేవంత్ రెడ్డి, A2 పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని చేర్చాలన్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్ల ప్రజలు నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారన్నారు.
మీరు చేసిన కుట్ర కాబట్టి సుమాటోగా తీసుకొని మీరే తొలిగించాలన్నారు. దీన్ని పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టాలన్నారు.సైట్ ఓ, సర్వే నెంబర్ లో ఎందుకు ఆన్లైన్ లో డొకడం లేదో చెప్పాలన్నారు. భూ భారతిలో హైదరాబాద్ లో కనపడటం లేదన్నారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొవాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.
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