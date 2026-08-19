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Harish Rao: జీతాలు ఇవ్వకుంటే ఉద్యోగం ఎలా అవుతుంది.!. సీఎం రేవంత్ పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy: ఒక ఐఏఎస్ అధికారి అయి ఉండి అలా మాట్లాడొచ్చా?.. మీరు పోయి పొంగులేటిని కలిస్తే చేతిలో ఏది ఉంటే అదే తీసుకొని కొడుతాడని  ఉద్యోగులతో మాట్లాడుతుండటం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని అధికారిపై ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:16 PM IST
Harish Rao: జీతాలు ఇవ్వకుంటే ఉద్యోగం ఎలా అవుతుంది.!. సీఎం రేవంత్ పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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