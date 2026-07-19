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  • /Harish Rao: దేవుళ్ల మీద ఓట్లతో రాష్ట్రంకు అరిష్టంపట్టింది.. సీఎంరేవంత్‌పై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish Rao: దేవుళ్ల మీద ఓట్లతో రాష్ట్రంకు అరిష్టంపట్టింది.. సీఎంరేవంత్‌పై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao in farmers padayatra: అనంతగిరి నుంచి రంగనాయక సాగర్ వరకు రైతులు పాదయాత్రతో కదం తొక్కారు.ఈ క్రమంలో హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్‌ను తిట్టిపోస్తే నీళ్లు రావని.. గోదావరిని ఎత్తిపోస్తే నీళ్లు వస్తాయని కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:38 PM IST
Harish Rao: దేవుళ్ల మీద ఓట్లతో రాష్ట్రంకు అరిష్టంపట్టింది.. సీఎంరేవంత్‌పై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: దేవుళ్ల మీద ఓట్లతో రాష్ట్రంకు అరిష్టంపట్టింది.. సీఎంరేవంత్‌పై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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