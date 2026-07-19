Harish rao in farmers padayatra siddipet: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం సాగునీటి ప్రాజెక్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సిద్దిపేట్ లో రైతుల మహాపాదయాత్రకు మద్దతుగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతగిరి నుంచి రంగనాయక సాగర్ వరకు రైతులు పాదయాత్రతో కదిలి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలనలో నీళ్ల కరువు, ఎరువుల కరువు, సంక్షేమ పథకాల కరువు, అభివృద్ధి కరువు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు.
తమ పాలనలో ఆరు ఏండ్లు ఫోన్ చేస్తే చాలు గేట్లు ఎత్తినామని.. పంట పొలాకు నీళ్లు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పట్టీసీమ నీళ్లను ఒడిసి పడితే.. రేవంత్ రెడ్డి గోదావరి జలాలను విడిచిపెడుతున్నాడన్నారు. కావాలంటే నన్ను కోసుకొని నా రక్తం తీసుకో.. కానీ రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వు రేవంత్ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు వేసి మోసం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఒట్లు రాష్ట్రానికి అరిష్టం పట్టిందన్నారు. మోటార్లు ఆన్ చేయక పోతే... రంగనాయక స్వామి, మల్లన్న దేవుడు నీ రోగం కుదుర్చుతాడని.. మాడి మాసైపోతావ్.. పోచమ్మ తల్లి మీ భరతం పడుతుంది జాగ్రత్త రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ఏకీపారేశారు.
మోటార్లు ఆన్ చేయక పొతే చినకోడూరు మండలంలో రైతుల పాదయాత్ర రేపటి నీళ్ల కోసం పోరాటం ఉదృతం చేస్తామన్నారు. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి కళ్ళు తెరవకపోతే.. రేపు అన్ని మండలాలు కూడ ఇలానే బయలుదేరుతారన్నారు. రైతుల కోపంలో నువ్వు మాడి మసైపోవడం ఖాయంమని హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు.
నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ కరవు కాలం తెచ్చిన కరువుకాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు , రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిన కరువు అని విమర్శించారు. 70 TMCల నీళ్ళను మోటర్లు ఆన్ చెయ్యకుండా ఆంధ్రా ప్రాంతానికి విడిసిపెట్టిండని, 70 TMC నీళ్ళను ఎత్తిపోస్తే రంగనాయక సాగర్ నిండుగా ఉంటుండేదన్నారు. ఈరోజు రంగనాయక సాగర్ చూస్తే మొత్తం చిన్నబోయిందని, గుండ్లు రాళ్లు, తాడిచెట్లన్ని మళ్ళీ కనిపిస్తున్నాయి, ఒకప్పుడు రంగనాయక సాగర్ నిండుగా ఉండేది, ఈరోజు చిన్నబోయిందన్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఈ మీటింగ్ నుంచి ఒక్కటే డిమాండ్ చేస్తున్నామని.. వెంటనే కాళేశ్వరం మోటర్లు ఆన్ చెయ్యాలి రంగనాయక సాగర్, మల్లన్న సాగర్, కొండ పోచమ్మ సాగర్ కు నీళ్లు నింపాలని హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ సర్కారుకు డిమాండ్ చేశారు.
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