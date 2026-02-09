Harish rao fires on cm revanth reddy in Telangana municipal election campaign: తెలంగాణ రాజకీయాలు పీక్స్ కు చేరాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం చివరి అంకానికి చేరుకుంది. మరోవైపు నేతల మధ్య డైలాగ్ వార్ లు మాత్రం ఆగడంలేదు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా ఒకరిపై మరోకరు వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్, బీజేపీలది ఫెవికాల్ బంధం అంటే, బీఆర్ఎస్ మాత్రం బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు బడే భాయ్ , ఛోటాభాయ్ బంధమంటూ కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల రాజకీయంగా రసవత్తరంగా మారాయి. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మెదక్ లో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.
అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతున్న రేవంత్ రెడ్డికి ఉమ్మడి మెదక్ కు వచ్చేందుకు ముఖం లేదని ఏకీపారేశారు. ఇక్కడ ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ అమ్మవారు ఉన్నారని, మల్లన్న ఉన్నాడని అన్నారు. అదే విధంగా హరీష్ రావు అన్న కూడా రేవంత్ కు భయమన్నారు. నీ హామీలు, గ్యారెంటీలు గారడీలపై మెదక్ ప్రజలు నిలదీస్తారని ఇటు వైపు చూడటం లేదని రేవంత్ రెడ్డిపై సెటైర్లు వేశారు. రెండున్నరేండ్లలో ఒక్క పని చేయని దద్దమ్మ పాలన రేవంత్ ది అన్నారు.రేవంత్ పాలనతో స్కీంలు లేవు గానీ.. అన్నిస్కాంలేఅంటూ హరీష్ రావు మండిపడ్డారు.
మున్సిపాలిటీల్లో ఫాగింగ్ లేదు గానీ, అంతా ఫ్రాడింగ్ ఉందన్నారు. ఇవి రేవంతు రెడ్డికో, కేసీఆర్ గారికో ముఖ్యం కావన్నారు. ఈ ఎన్నికలు ప్రజలకు చాలా ముఖ్యం. ఇవి రేవంతు రెడ్డికో, కేసీఆర్ గారికో ముఖ్యం కావన్నారు. ఏకంగా అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి, రేవంత్ రెడ్డి రెండెళ్లు ప్రజల్ని పట్టి పీడించుకుని తిన్నాడన్నారు. మహాలక్ష్మి అన్నడు, రైతు భరోసా అన్నడు, పంట బోనస్ అన్నడు, స్కూటీలు అన్నడు, తులం బంగారం అన్నడు ఇట్లా 420 హామీలు ఇచ్చిండని మరోసారి ఫైర్ అయ్యారు.
రెండున్నరేండ్లలో ఒక్క హామి అమలు కాలేదని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. అయిన ఒక్క బస్సు పథకంలో భార్యకు ఫ్రీ, భర్తకు డబుల్ టికెట్ కొడుతున్నడని అన్నారు. ఈ ఎన్నిక తప్పితే రేవంతు రెడ్డి మల్లా రెండేళ్ల వరకు దొరకడన్నారు. పొద్దున లేస్తే రేవంతు రెడ్డి కేసీఆర్ ను, నన్ను తిడుతడని ఇంకా ఏమన్నా అంటే.. కేటీఆర్ ఇంగ్లీష్ గురించి తిడుతాడన్నారు. తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ ను నోటికొచ్చినట్లు తిట్టడం ఏంటని అన్నారు. రేవంతు రెడ్డి పాలనలో నీళ్ల గోస, కరెంటు గోస, ఎరువులకు గోస ఎక్కువయ్యాయని అన్నారు. యాసంగి వచ్చినా రైతు బంధు ఇప్పటికీ దిక్కులేదన్నారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యమని.. కొత్తగ ఏం ఇవ్వలేదు, ఉన్నవి బంద్ పెట్టిండన్నారు.
కేసీఆర్ ని పట్టుకుని తిడితే అవ్వాతాతల కడుపు నిండుతుందా? అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. బొగ్గును పాలతో కడిగితే బొగ్గు నలుపు పాలకు అంటుతుంది కానీ బొగ్గు తెల్లగా కాదన్నారు. అలాగే రేవంత్ రెడ్డి, హార్వార్డు పోయినా అంతరిక్షం పోయిన ఆయన మకిలి వాటికే అంటుంది తప్ప రేవంత్ నోటి మురికి పోదని హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు. బూతులు మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డికి పోలింగ్ బూతులో బుద్ధి చెప్పాలన్నారు.
దుబ్బాకలో బడి కట్టింది కేసీఆర్, గుడి కట్టింది కేసీఆర్, ఆసుపత్రి కట్టింది కేసీఆర్, రోడ్లు వేసింది కేసీఆర్ అని గుర్తు చేశారు. ఏ బీజేపీ వాడు చేసిండు, ఏ కాంగ్రెస్ వాడు ఏమిచేయలేదన్నారు. అదే విధంగా.. వాడిపోయిన కమలం పువ్వు గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడనంటూ పంచ్ లు వేశారు. రేవంతు రెడ్డికి ప్రజలు కర్ర కాల్చి ఓట్లతో సురుకు పెట్టాలె అని పిలుపునిచ్చారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసిన రేవంతుకు బుద్ధి చెప్పాలని హరీష్ రావు ఓటర్లను అభ్యర్థించారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలన్నారు.
