/Harish Rao: ఇది ప్రజా పాలన కాదు, తుగ్లక్ పాలన.!. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల నిరసనలపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao fires on cm revanth reddy over polytechnic students protest: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకొచ్చిన జీవో 97 రద్దు చేయాలని పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల మీద దాడులు చేయడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల నిరసనలకు హరీష్ రావు మద్దతు పలికారు. మరోవైపు అక్రమ అరెస్ట్ పై ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తే వరంగల్ పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల సమస్యలు తీరిపోతాయా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
ఢిల్లీకో నీతి, తెలంగాణకో నీతినా.?.. రాహుల్ గాంధీ ఇక్కడికొచ్చి ఎందుకు పోరాడరు?.. అంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. మెస్ బంద్ చేసి, కాలేజీకి తాళాలు వేసి పిల్లలకు అన్నం పెట్టకుండా పోలీస్ పాలన కొనసాగుతుందన్నారు. ఇది ప్రజా పాలన కాదు, రాక్షస, తుగ్లక్ పాలన అంటూ మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అత్యంత కర్కశంగా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల గొంతులు పిసుకుతున్నారన్నారు. అక్రమ కేసులు బనాయించి, భౌతిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారని.. ఆ పిల్లలేమైనా టెర్రరిస్టులా? లేక సంఘ విద్రోహ శక్తులా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. తమ భవిష్యత్తును నాశనం చేయొద్దని, పాలిటెక్నిక్ విద్యను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలపొద్దని వాళ్లు పోరాటం చేస్తుంటే.. విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి వారితో చెలగాటం ఆడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ముఖ్యమంత్రిగా విద్యాశాఖను మీరే అట్టిపెట్టుకోవడం రాష్ట్ర విద్యార్థుల దౌర్భాగ్యమన్నారు. ఇటీవల ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులంతా క్రిమినల్ వేస్ట్ అని సీఎం మాట్లాడారని.. అదే విద్యార్థులు రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం అంతకంటే క్రిమినల్ వేస్ట్ అని వాళ్లు మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. మమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారని..?.. వరంగల్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు వెళ్లి ఆ పిల్లల బాధలు వినడం వల్ల మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటని ప్రశ్నించారు. అసలు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలపమని ఎవరైనా మీకు దరఖాస్తు ఇచ్చారా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
స్కిల్ యూనివర్సిటీ అనేది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ PPP మోడల్తో ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి ప్రభుత్వంతో సంబంధం ఉండదన్నారు. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను అందులో కలపడం అంటే ప్రైవేటుపరం చేయడమేనన్నారు. ప్రస్తుతం పాలిటెక్నిక్ పిల్లలు సంవత్సరానికి కేవలం రూ.5,000 చొప్పున మూడేళ్లకు రూ.15,000 ఫీజు కడితే చదువు పూర్తవుతుందన్నారు.
రేపు స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపి ప్రైవేట్ పరం చేసి అడ్డగోలుగా ఫీజులు పెంచితే ఆ పేద పిల్లల భవిష్యత్తు ఏం కావాలని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏఐసీటీఈ అనుమతితో చదువుతున్నారు కాబట్టే పాలిటెక్నిక్ పిల్లలకు డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్లో సీటు వస్తుందని, స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపితే వాళ్లు ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోయి ఆగమైపోతారన్నారు.
నీకు కనీస అవగాహన లేక ఐటీఐలతో పాలిటెక్నిక్ను కలపడం వల్ల వారి జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయన్నారు. ఒక్క వరంగల్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలోనే 10 మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు భయపడిపోయి టీసీలు తీసుకుని వెళ్లిపోయారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి పుణ్యమా అని ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి.. ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరువు. బేషజాలకు పోకుండా తక్షణమే జీవో 97ను రద్దు చేయాలని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు.
పాలిటెక్నిక్ విద్యను యథావిధిగా ప్రభుత్వంలోనే నడపాలని మేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీరు వేసిన కమిటీలు దేనికి?.. పిల్లలు మాత్రం స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలపడాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారన్నారు. ఏపీలోనే పాలిటెక్నిక్లను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపి పొరపాటు చేశామని, పిల్లల భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుందని నాలుక కరుచుకుని.. తిరిగి అక్కడి ప్రభుత్వం పాలిటెక్నిక్ విద్యను వెనక్కి తీసుకుందన్న విషయంను గుర్తు చేశారు. ఢిల్లీలో కూడా ఇలాగే ఫెయిల్ అయ్యారు. మరి ఢిల్లీ, ఏపీల్లో ఫెయిల్ అయిన ఈ చెత్త విధానాన్ని ఇక్కడ ఎందుకు రుద్దుతున్నావని ఎద్దేవా చేశారు.
నేను రాహుల్ గాంధీని సూటిగా అడుగుతున్నాను.. ఏవో సమస్యలపై ఢిల్లీలో, బీహార్లో పోరాటాలు చేస్తున్నావ్.. మరి తెలంగాణకు ఎందుకు వస్తలేవు? ఇక్కడ నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు, రైతులు రోడ్లెక్కి పోరాడుతున్నారు కదా అంటూ మండిపడ్డారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కోసం, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల కోసం యువత కదం తొక్కుతుంటే.. ఎన్నికల ముందు లైబ్రరీల చుట్టూ తిరిగిన మీరెందుకు ఇప్పుడు రావడం లేదు రాహుల్ గాంధీ?.. అని ఏకీపారేశారు.
ఢిల్లీకో నీతి, తెలంగాణకో నీతా? మీరు నిజాయితీపరులైతే ఇక్కడికొచ్చి మా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులతో మాట్లాడాలన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి మొట్టికాయలు వేసి జీవో 97ను రద్దు చేయించండన్నారు. మేం వరంగల్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు వస్తున్నామని తెలిసి, పిల్లలకు మధ్యాహ్నం అన్నం కూడా పెట్టకుండా మెస్ బంద్ చేశారు. కాలేజీకి తాళం వేసి పిల్లలను బయటకు రాకుండా నిర్బంధించారన్నారు.
ఇదా కాంగ్రెస్ ఇందిరమ్మ రాజ్యం?..ఇది ప్రజా పాలన కాదు.. పోలీస్ పాలన. రాక్షస, తుగ్లక్ పాలన. బాధ్యతాయుతమైన ప్రజాప్రతినిధులుగా మేం పిల్లల వద్దకు వెళ్తే మీకు వచ్చిన నొప్పేంటి రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ప్రశ్నించారు. మహబూబాబాద్లో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థి గొంతును ఒక సీఐ పిసికాడు, సూర్యాపేటలో విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్ చేశారన్నారు. డీజీపీ గారూ మీరేం చేస్తున్నారు? ఇప్పటివరకు వారిపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు.
ఆరు డీఏలు, పీఆర్సీ, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇలా అన్నీ పెండింగ్లోనే ఉన్నాయన్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తుంటే ప్రతిపక్షం గొంతు నొక్కుతున్నారని, అరెస్టులు చేస్తున్నారు, అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని హరీష్ రావు మండిపడ్డారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతిపక్షానికి లేదా? మీరు చేస్తున్న ఈ దౌర్జన్యాలకు ఏదో ఒక రోజు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదన్నారు. ప్రజలు తిరగబడే రోజు దగ్గర్లోనే ఉందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నమంటూ హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పాలనను ఎండగట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook