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Harish Rao: ఇది ప్రజా పాలన కాదు, తుగ్లక్ పాలన.!. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల నిరసనలపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao fires on cm revanth reddy: విద్యార్థులేమైనా టెర్రరిస్టులా..? పాలిటెక్నిక్ పిల్లల గొంతులు పిసుకుతారా?.. అంటూ హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. స్కిల్ యూనివర్సిటీ పేరుతో లక్ష మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడొద్దని ఫైర్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:24 PM IST
Harish Rao: ఇది ప్రజా పాలన కాదు, తుగ్లక్ పాలన.!. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల నిరసనలపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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