Harish rao Video: రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను ప్రజలు ఫుట్ బాల్ ఆడతారు..!.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Harish rao sensational comments on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో తెలంగాణలో రాజకీయాలు చలికాలంలో హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. తాజాగా.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసిందన్నారు.
MCHRD లో రూ.100 కోట్లు ఖర్చు చేసి రేవంత్ రెడ్డి క్యాంప్ ఆఫీసు కట్టుకుంటున్నాడు
ఈయన ఫుట్ బాల్ షోకుల కోసం రూ.5 కోట్లు పెట్టి ఒక స్టేడియం కట్టుకున్నాడు
మెస్సీని తీసుకువచ్చి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఫుట్ బాల్ ఆడితే రాష్ట్రానికి ఏం వస్తుంది?
ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయ్… pic.twitter.com/bveWfm7YHR
పెళ్లికి సహాయం చేస్తున్నావా లేక పిల్లల 21వ రోజుకు సహాయం చేస్తున్నావా?.. అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి ఇవ్వాల్సిన రూ.980 కోట్ల నిధులు పెండింగ్లో పెట్టిందని ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు. అదే విధంగా..రెండేళ్లలో జర్నలిస్టులకు చేసిందేమిలేదని ఎద్దేవా చేశారు.
కనీసం ఒక్క అక్రిడేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని, జర్నలిస్టుల సంక్షేమాలకు ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించలేదన్నారు. ITI కి, IIT కి, IIIT కి తేడా కూడా తెలియని మూర్ఖుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా, విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడంటూ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య తెలంగాణగా తీర్చి దిద్దితే, రేవంత్ రెడ్డి తాగుబోతుల తెలంగాణగా మారుస్తున్నాడంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు.
కేసీఆర్ ప్రతి ఊరికి పల్లె దవాఖానాలు, పెద్ద పెద్ద ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కడితే, రేవంత్ రెడ్డి ప్రతి ఊరికి ఒక బారు, పబ్ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాడని ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. అదే విధంగా.. ప్రజా భవన్ను జల్సాలకు, విందులకు, వినోదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మార్చారంటూ ఆరోపించారు.
పొద్దుగాల బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగులు, మధ్యాహ్నం సెటిల్మెంట్లు, సాయంత్రం గానా బజానాలు, సంగీత్లు, ఎంగేజ్మెంట్లు, విందులు వినోదాలు జరుగుతున్నాయంటూ మండిపడ్డారు. కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన గొడుగు నాగరాజు అనే రైతు తనకు సమస్య ఉందని ప్రజా భవన్కు వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేశాడు.
అతని ఫోన్కు సమస్య పరిష్కారం అయిందని మెసేజ్ వచ్చిందని, కానీ ఇప్పటికీ ఆ సమస్య పరిష్కారం అవ్వలేదంటూ హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బిల్డప్ బాబాయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఒక్క రోజు మాత్రమే ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడన్నారు. ఆతర్వాత.. నాలుగైదు రోజులు మంత్రులు వచ్చారని మరల వీళ్ళు కూడా పత్తా లేకుండా పోయారన్నారు. మేనిఫెస్టోలోని మొదటి కార్యక్రమం, రేవంత్ రెడ్డి మొదటి మాటే తుస్సుమందని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండేళ్లు పరిపాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసిందన్నారు. ఫుట్ బాల్ అంటే వేల కోట్ల వెస్ట్ చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.
కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు..తొలి రెండేళ్లలో ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారన్నారు. 24 గంటలు అన్నిటికి కరెంటు అందించారన్నారు. మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నారన్నారు. మొదటి కాబినెట్ లోనే పింఛన్ని 1000కి పెంచారన్నారు. ఎన్నికలు హమీ ఇవ్వకపోయిన షాది ముబారక్, రేషన్ కోటాని పెంచారని, పారిశ్రామికలు కోసం టి ఎస్ ఐ పాస్ తీసుకోచ్చారని హరీష్ రావు చెప్పారు.
