English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish rao Video: రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను ప్రజలు ఫుట్ బాల్ ఆడతారు..!.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Harish rao Video: రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను ప్రజలు ఫుట్ బాల్ ఆడతారు..!.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Harish rao fires on cm revanth reddy: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై మండిపడ్డారు. అమలు కానీ హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేశాడంటూ ఎద్దేవా చేశారు. అంతేకాకుండా..  కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులు తీసుకునేందుకు మహిళలు వారి పిల్లలతో వస్తున్నారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:31 PM IST
  • రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలు..
  • ప్రజల్ని మోసం చేశాడంటూ సెటైర్ లు..

Trending Photos

Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే
6
Eggs
Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే
Jr NTR: బాలకృష్ణ పై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. అఖండ 2 వాయిదా వేళ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం..
5
Jr NTR comments on Balakrishna
Jr NTR: బాలకృష్ణ పై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. అఖండ 2 వాయిదా వేళ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం..
School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.
7
School Holiday
School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
8
EPFO News
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
Harish rao Video: రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను ప్రజలు ఫుట్ బాల్ ఆడతారు..!.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Harish rao sensational comments on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో తెలంగాణలో రాజకీయాలు చలికాలంలో హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. తాజాగా.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.  కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసిందన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

పెళ్లికి సహాయం చేస్తున్నావా లేక పిల్లల 21వ రోజుకు సహాయం చేస్తున్నావా?.. అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి ఇవ్వాల్సిన రూ.980 కోట్ల నిధులు పెండింగ్‌లో పెట్టిందని ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు. అదే విధంగా..రెండేళ్లలో జర్నలిస్టులకు చేసిందేమిలేదని ఎద్దేవా చేశారు. 

కనీసం ఒక్క అక్రిడేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని, జర్నలిస్టుల సంక్షేమాలకు ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించలేదన్నారు. ITI కి, IIT కి, IIIT కి తేడా కూడా తెలియని మూర్ఖుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా, విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడంటూ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య తెలంగాణగా తీర్చి దిద్దితే, రేవంత్ రెడ్డి తాగుబోతుల తెలంగాణగా మారుస్తున్నాడంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు.

కేసీఆర్ ప్రతి ఊరికి పల్లె దవాఖానాలు, పెద్ద పెద్ద ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కడితే, రేవంత్ రెడ్డి ప్రతి ఊరికి ఒక బారు, పబ్ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాడని ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. అదే విధంగా.. ప్రజా భవన్‌ను జల్సాలకు, విందులకు, వినోదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మార్చారంటూ ఆరోపించారు.

పొద్దుగాల బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగులు,  మధ్యాహ్నం సెటిల్‌మెంట్లు,  సాయంత్రం గానా బజానాలు, సంగీత్‌లు, ఎంగేజ్‌మెంట్లు, విందులు వినోదాలు జరుగుతున్నాయంటూ మండిపడ్డారు. కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన గొడుగు నాగరాజు అనే రైతు తనకు సమస్య ఉందని ప్రజా భవన్‌కు వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేశాడు. 

అతని ఫోన్‌కు సమస్య పరిష్కారం అయిందని మెసేజ్ వచ్చిందని,  కానీ ఇప్పటికీ ఆ సమస్య పరిష్కారం అవ్వలేదంటూ హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బిల్డప్ బాబాయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఒక్క రోజు మాత్రమే ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడన్నారు. ఆతర్వాత.. నాలుగైదు రోజులు మంత్రులు వచ్చారని మరల వీళ్ళు కూడా పత్తా లేకుండా పోయారన్నారు. మేనిఫెస్టోలోని మొదటి కార్యక్రమం, రేవంత్ రెడ్డి మొదటి మాటే తుస్సుమందని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండేళ్లు పరిపాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసిందన్నారు. ఫుట్ బాల్ అంటే వేల కోట్ల వెస్ట్ చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.

Read more; Hyderabad: గ్లోబల్ సమ్మిట్ వేళ హైదరాబాద్‌ ఉలిక్కిపడే ఘటన..నడి రోడ్డు మీద రియల్టర్ దారుణ హత్య..

కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు..తొలి రెండేళ్లలో ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారన్నారు. 24 గంటలు అన్నిటికి కరెంటు అందించారన్నారు. మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నారన్నారు. మొదటి కాబినెట్ లోనే పింఛన్ని 1000కి పెంచారన్నారు. ఎన్నికలు హమీ ఇవ్వకపోయిన షాది ముబారక్, రేషన్ కోటాని పెంచారని,  పారిశ్రామికలు కోసం టి ఎస్ ఐ పాస్ తీసుకోచ్చారని హరీష్ రావు చెప్పారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoCM Revanth ReddyTelangana PoliticsCongress Vs BRSHarish Rao Vs Revanth Reddy

Trending News