  • Harish Rao: చేసిన తప్పుల్ని ప్రశ్నిస్తే వేధింపులు.!. సీఎం రేవంత్‌పై మరోసారి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on cm revanth reddy govt: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రశ్నించే వారి గొంతుకలపై దాడులు చేయడమే పనిగా పెట్టుకుందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఉపాధ్యాయుల డీఏ పెంపు, రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 10:05 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై హరీష్ రావు మండిపాటు..
  • ప్రతీకార చర్యలంటూ వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao fires on cm revanth reddy govt over phone tapping case:  తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ , బీఆర్ఎస్ ల మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా రాజకీయాలు మారాయి. మొత్తంగా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు , ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే సిట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో హరీష్ రావును, కేటీఆర్ ను విచారించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. మాజీ ఎంపీ కి కూడా నోటీసులు ఇచ్చి మంగళవారం తమ ఎదుటకు రావాలని ఆదేశించింది. దీనిపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు రియాక్ట్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు . చేసిన తప్పుల్ని ప్రశ్నిస్తే కాంగ్రెస్ ప్రతీకార రాజకీయాలు చేస్తుందన్నారు.
   ప్రశ్నించే గొంతుకలపై సిట్,ఏసీబీ అధికారులతో దాడులు చేయిందని అన్నారు.ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ డీఏలు, పెన్షన్ బెనిఫిట్లు అడిగిన వేధిస్తున్నారని హరీష్ రావు అన్నారు. బడా కాంట్రాక్టర్ల కమీషన్ల కోసం 30 వేల కోట్లు చెల్లిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డికి, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిలు తీర్చడానికి మనసు రావడం లేదని ఏకీపారేశారు.

కేసీఆర్ ఉద్యోగులకు 72 శాతం పీఆర్సీ ఇచ్చి గౌరవిస్తే, నేడు కనీసం అడిగే పరిస్థితి కూడా లేకుండా ప్రభుత్వం భయపెడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రెండెళ్ల పాలనలో తెలంగాణ అన్నిరంగాల్లో వెనక్కు వెళ్లిపోయిందన్నారు.రియల్  ఎస్టేట్ పూర్తిగా కుదేలైందన్నారు. రాజకీయ ఈర్ష్యతో సిద్దిపేటలో మెడికల్, వెటర్నరీ కాలేజీ పనులను అడ్డుకుంటూ అభివృద్ధిని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెనక్కి నెట్టేస్తోందన్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ వేధింపులకు వెనక్కు తగ్గెదిలేదని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.

ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి.. పోరాటం చేస్తునే ఉంటామన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్ల రెండు నెలలు దాటిందని, ఇప్పుడు ప్రజలకు నిజమైన పాలన అంటే ఏమిటో అర్థమైందన్నారు. కేసీఆర్ గారే బాగుండేవారు అని ప్రజలందరూ నేడు గుర్తు చేసుకుంటున్నారన్నారు.

విద్యార్థులు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ బకాయిలు అడిగితే కాలేజీలపై విజిలెన్స్ దాడులు, ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తే సిట్ నోటీసులు ఇస్తూ ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి చేస్తున్నారన్నారు. మూసీ సుందరీకరణకు లక్షల కోట్లు, ఫ్యూచర్ సిటీకి లక్ష కోట్లు, హ్యామ్ రోడ్ల కోసం 15 వేల కోట్లు, గోదావరి నీళ్ల మళ్లింపునకు 8 వేల కోట్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ల కోసం 20 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్న ప్రభుత్వం.. ఉద్యోగుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి డబ్బులు లేవని చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు.

ఐదు డీఏలు, పీఆర్సీ, జీపీఎఫ్ పైసలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయన్నారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఏడాది గడిచినా డబ్బులు రావడం లేదన్నారు. తాను గతంలో ఫైనాన్స్ మంత్రిగా పనిచేశానని అన్నారు. 

ఒకటో తారీకు జీతం వెనుక ఉన్న మతలబు తనకు తెలుసన్నారు.  బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఆర్బీఐ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్  పరిమితి 1400 కోట్లు ఉంటే, ఇప్పుడు దానిని 2400 కోట్లకు పెంచారన్నారు. ఆ పెంచిన 2400 కోట్లు తీసుకునే ఒకటో తారీకు జీతాలు ఇస్తున్నారని హరీష్ రావు వెల్లడించారు. 

Read more: Rs Praveen Kumar: రేవంత్ ఏంచేప్తే.. కవిత అదే మాట్లాడుతుంది.!. షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్..

ఇందులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఘనకార్యం ఏమీ లేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 18,000 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అయితే, నెల రెండు నెలల్లోనే అన్ని బెనిఫిట్లు ఇచ్చామని హరీష్ రావు గుర్తు చేశారు. కానీ నేడు కమిషన్లు ఇస్తే తప్ప రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు పైసలు వచ్చే పరిస్థితి లేదని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులంటే ఈ ముఖ్యమంత్రికి చిన్నచూపని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు.

 

 

Harish RaoCM Revanth ReddyCongress govtTelangana Govt EmployeesGovt Employees DA Hike

