  • Harish Rao: రిగ్గింగ్‌తోనే ఓటమి.. జూబ్లీహిల్స్‌లో నైతిక విజయం మనదే: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao First Reaction On Jubilee Hills Election Result: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక ఓటమిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తొలిసారి స్పందించారు. ఫలితంపై అధైర్యం అవసరం లేదని.. నైతిక విజయం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీదేనని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 19, 2025, 04:55 PM IST

Jubilee Hills Election Result: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితాలపై బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ నాయకులు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని.. పోరాటస్ఫూర్తితో పనిచేసిన కార్యకర్తలదే నైతిక విజయమని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కేవలం 18,000 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చిన జూబ్లీహిల్స్‌లో ఈ ఉపఎన్నికలో 75,000 ఓట్లు సాధించడం అనేది కార్యకర్తల కృషికి నిదర్శనమని వెల్లడించారు. ఈ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సాంకేతికంగా గెలిచి ఉండవచ్చని.. కానీ నైతిక విజయం మాత్రం బీఆర్‌ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతదేనని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.

Also Read: KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓడినా జీహెచ్‌ఎంసీపై గులాబీ జెండా ఎగురవేస్తాం: కేటీఆర్‌ కొత్త లక్ష్యం

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల ఫలితంపై పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో బుధవారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించగా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. నైరాశ్యంలో ఉన్న పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు ఉత్సాహం నింపుతూ భవిష్యత్‌ కార్యాచరణకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మైనారిటీల మద్దతు కోల్పోతున్నామని గుర్తించిన కాంగ్రెస్, చివరి నిమిషంలో హడావుడిగా అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి ఇచ్చిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తు చేశారు. ఇది బీఆర్‌ఎస్ పోరాట ఫలితమేనని ప్రకటించారు.

Also Read: Cotton Farmers: ఎందుకు విజయోత్సవాలు రేవంత్‌ రెడ్డి? రైతులను ముంచినందుకా?

'అప్పుడప్పుడు అనైతిక విజయం, అధర్మం కూడా గెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ అంతిమ విజయం ధర్మానిదే' అని హరీశ్ రావు తెలిపారు. దుబ్బాక, హుజూరాబాద్ ఎన్నికల్లోనూ తాత్కాలికంగా ఓటమి ఎదురైనా.. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు గెలుపును అందించాయని గుర్తు చేశారు. త్వరలోనే తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తారని ప్రకటించారు. తమను ఇబ్బంది పెట్టిన వారిని ఎవరినీ వదిలే ప్రసక్తే లేదని కాంగ్రెస్‌ గూండాలకు హెచ్చరించారు. కార్యకర్తలకు కుటుంబసభ్యులుగా తాను కేటీఆర్‌, తలసాని తదితరులంతా అండగా ఉంటామని.. ఎవరూ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు భరోసా ఇచ్చారు. జీహెచ్‌ఎంసీ, ఇతర ఎన్నికల కోసం కలిసి పనిచేసి మళ్లీ కేసీఆర్‌ను ముఖ్యమంత్రి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Govt Employees: జీతాల పెంపు, రిటైర్‌మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పందిస్తూ.. రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజమని, ఉపఎన్నిక ఫలితాలపై అధైర్యపడొద్దని చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దుర్వినియోగం, పోలీసుల జోక్యం, విచ్చలవిడి డబ్బు పంపిణీ వంటి కారణాలు ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేశాయని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడిందని.. మార్కెట్‌లో డబ్బు లేకపోవడంతో పండుగల సమయంలో కూడా వ్యాపారం జరగట్లేదని వివరించారు. కేసీఆర్ హయాంలో రియల్ ఎస్టేట్, పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాయని మాజీ మంత్రి తలసాని గుర్తు చేశారు. ప్రజలు 'ఆరు గ్యారెంటీలను 420 హామీలు'గా భావిస్తున్నారని చెప్పారు. రూ.150 కోట్లు ఖర్చు చేసి రేవంత్ రెడ్డి తన కుర్చీని కాపాడుకోవడానికి ఈ ఎన్నికను గెలిచారని మండిపడ్డారు.

