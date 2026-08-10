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Peddi: డీసీఎం పైనుంచి కింద పడిపోతే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కాపాడాడు: హరీశ్‌ రావు భావోద్వేగం

Harish Rao Gets Emotional And Tears In Peddi Sudarshan Reddy Memorial Meeting: తన మిత్రుడు, తోటి ఉద్యమకారుడు పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి తనతో ఉన్న క్షణాలు తలచుకుని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్‌ లీడర్‌ హరీశ్‌ రావు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. నల్లబెల్లిలో నిర్వహించిన సంస్మరణ సభలో కంటతడి పెట్టడంతో అక్కడ ఉద్విగ్న వాతావరణం అలుముకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 10, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:16 PM IST
Peddi: డీసీఎం పైనుంచి కింద పడిపోతే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కాపాడాడు: హరీశ్‌ రావు భావోద్వేగం
Image Credit: Harish Rao In Peddi Sudarshan Reddy Memorial Meeting

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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