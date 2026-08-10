/Peddi: డీసీఎం పైనుంచి కింద పడిపోతే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కాపాడాడు: హరీశ్‌ రావు భావోద్వేగం

Harish Rao Emotional Speech: నాడు ఉద్యమంలో నాకు దెబ్బ తగిలితే ఏ ఆసుపత్రిలో చేర్పించాడో.. అదే ఆసుపత్రిలో పెద్దిని విగతజీవిగా చూస్తానని కలలో కూడా ఊహించలేదంటూ మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు భావోద్వేగానికి లోనయి కంటతడి పెట్టారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం, ముఖ్యంగా నర్సంపేటకు మెడికల్ కాలేజీ, దేవాదుల నీళ్లు సాధించిన ఘనత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిదేనని ప్రకటించారు. ప్రాణాలు, ఆస్తులు లెక్కచేయకుండా సమైక్యవాదులను ఎదిరించిన నిస్వార్థ పోరాట యోధుడు, గొప్ప తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు సుదర్శన్ రెడ్డి అని కొనియాడారు.
జ్ఞాపకాలు పదిలం
నల్లబెల్లిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి దశదిన కర్మ, సంస్మరణ సభ నిర్వహించగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పెద్ది కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. అనంతరం పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన అనంతరం భావోద్వేగ ప్రసంగం చేశారు. పెద్ది భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన జ్ఞాపకాలు పదిలం.. ఆయన కుటుంబానికి, నర్సంపేట ప్రజలకు కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి సంస్మరణ సభ.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో నాకు రెండున్నర దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఆయనతో కలిసి అనేక పోరాటాల్లో, ఉద్యమాల్లో, ఉపఎన్నికల్లో నేను పనిచేశాను.
భౌతికంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మన మధ్య… pic.twitter.com/Rvy9eo8iMT
రెండున్నర దశాబ్దాల అనుబంధం
'పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డితో నాకు రెండున్నర దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. కేసీఆర్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఆయనతో కలిసి అనేక పోరాటాల్లో, ఉద్యమాల్లో, ఉప ఎన్నికల్లో నేను పనిచేశా. తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు, ఆస్తులు, పదవులు ఏవీ లెక్కచేయకుండా పోరాడిన నిస్వార్థ ఉద్యమకారుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి. మానుకోట సంఘటన, పరకాల, స్టేషన్ ఘనపూర్ ఉప ఎన్నికలు ప్రతి చోటా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పోరాట స్ఫూర్తి, ఆయన కష్టం ముందుండేది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.
అభివృద్ధి కోసం ఎంతో తపన
సమైక్యవాదులు తెలంగాణ గడ్డ మీద అడుగుపెడుతుంటే వారి బుల్లెట్లను, రాళ్లను కూడా లెక్కచేయకుండా ముందుండి అడ్డుకున్న పోరాట యోధుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు కొనియాడారు. తెలంగాణ వచ్చే వరకు రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడాడు.. రాష్ట్రం వచ్చాక నర్సంపేట అభివృద్ధి కోసం ఎంతో తపన పడ్డాడని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినప్పటికీ ఆయన పోరాట స్ఫూర్తిని గుర్తించిన కేసీఆర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా అవకాశం కల్పించారని గుర్తుచేశారు. రామప్ప, పాకాల, లక్నవరం చెరువులకు దేవాదుల నీళ్లను అందించాలని కేసీఆర్ను కోరి మరి సాధించాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. పెద్ది అభ్యర్థన మేరకే కేసీఆర్ ఆనాడు దేవాదుల నీటిని విడుదల చేశారని చెప్పారు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఉద్యమ పోరాటాలు, ప్రజాసేవలు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయం.
తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో వరంగల్లోని అమర వీరుల స్తూపం వద్ద పోలీసులతో జరిగిన ఘర్షణలో నాకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు..
నన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని, అదే ఆసుపత్రిలో చివరి చూపు చూస్తానని… pic.twitter.com/j7c3Xlx5DN
రాత్రింబవళ్లు తండ్లాడాడు
'చెరువులకు దేవాదుల నీళ్లు వస్తున్నాయంటే అది ముమ్మాటికీ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కృషే. తన ప్రాంత రైతులు రెండు పంటలు పండించుకోవాలని రాత్రింబవళ్లు తండ్లాడాడు. కేసీఆర్ ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాంత ప్రజలకు గోదావరి జలాలను అందించాడు. రాష్ట్రంలో జిల్లా కేంద్రం కాని చోట మెడికల్ కాలేజీ సాధించిన ఏకైక నియోజకవర్గం నర్సంపేట. కేసీఆర్ ఆలోచనతోపాటు ఈ ప్రాంతం మీద పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డికి ఉన్న ప్రేమ వల్లే ఇది సాధ్యమైంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.
అదే చివరి కార్యక్రమం
కాకతీయ రెడ్డి రాజులు కట్టిన దేవాలయం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూల్చివేస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నిరసనే నేను, పెద్ది కలిసి చేసిన చివరి కార్యక్రమం అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అదే మా ఇద్దరి కలయికలో చివరిది అవుతుందని తాను కలలో కూడా అనుకోలేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. 'గతంలో మేమిద్దరం బియ్యాల జనార్దన్ సార్ ఇంట్లో కిరాయికి ఉండేవాళ్లం. నేను, పెద్ది దాదాపు నెల 40 రోజుల పాటు ఆ ఇంట్లో కలిసి ఉన్నాం. పరకాల, ఘనపూర్ ఉపఎన్నికల సమయంలో బాధ్యతలను భుజాన వేసుకుని పార్టీని గెలిపించుకున్నాం. అప్పుడు ఆయనకు అన్నం, నిద్ర, ఆకలి అనేవే ఉండేవి కావు' అని పెద్దితో ఉన్న అనుబంధాన్ని హరీశ్ రావు వివరించారు.
ప్రతిక్షణం తపన
'మాకు తెలంగాణ కావాలి, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ సాధించుకోవాలని ప్రతిక్షణం తపనపడ్డ గొప్ప ఉద్యమకారుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి. అలాంటి నాయకుడిని కోల్పోవడం కేవలం నర్సంపేటకు, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకే కాదు.. యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తీరని లోటు' అని హరీశ్ రావు ఆవేదన చెందారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి లేని మీటింగ్లో అది కూడా నర్సంపేట గడ్డ మీద నేను పాల్గొంటానని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని కంటతడి పెట్టారు.
'తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ సమయంలో ఒక అమరవీరుడి అంతిమ యాత్రలో పాల్గొంటున్నప్పుడు పోలీసులతో జరిగిన తోపులాటలో నేను డీసీఎం పైనుంచి కింద పడిపోయా. అప్పుడు నన్ను పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఏ ఆసుపత్రిలో అయితే చేర్పించి ప్రాణాలు కాపాడాడో.. అదే ఆసుపత్రిలో ఆయనను నేను చివరిచూపు చూడాల్సి వస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు' అని హరీశ్ రావు కన్నీరు పెట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆయనను భయపెట్టినా, ప్రలోభపెట్టినా, ఎన్ని రకాలుగా ఒత్తిడి చేసినా ఆయన తలొగ్గలేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అక్రమాల మీద అదే పాత ఉద్యమ స్ఫూర్తితో చివరి శ్వాస దాకా కొట్లాడాడని గుర్తుచేశారు.
అదే ఆసుపత్రిలో చివరిచూపు
'తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ సమయంలో ఒక అమరవీరుడి అంతిమ యాత్రలో పాల్గొంటున్నప్పుడు పోలీసులతో జరిగిన తోపులాటలో నేను డీసీఎం పైనుంచి కింద పడిపోయా. అప్పుడు నన్ను పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఏ ఆసుపత్రిలో అయితే చేర్పించి ప్రాణాలు కాపాడాడో.. అదే ఆసుపత్రిలో ఆయనను నేను చివరిచూపు చూడాల్సి వస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు' అని హరీశ్ రావు కన్నీరు పెట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆయనను భయపెట్టినా, ప్రలోభపెట్టినా, ఎన్ని రకాలుగా ఒత్తిడి చేసినా ఆయన తలొగ్గలేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అక్రమాల మీద అదే పాత ఉద్యమ స్ఫూర్తితో చివరి శ్వాస దాకా కొట్లాడాడని గుర్తుచేశారు.