Harish rao gives clarity on delhi tour: తెలంగాణ రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. నేతలు ఒకరిపైమరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా అస్సలు వెనక్కు తగ్గడంలేదు.తమ పదునైన వాగ్బాణాలతో ఆరోపణల అస్త్రాలను సంధించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జగిత్యాలలో నిన్న ( మంగళవారం) బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ జరిగింది. ముఖ్యంగా మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్ కండువ కప్పుకున్నారు. ఈ క్రమంలో హరీష్ రావు ఢిల్లీకి వెళ్లడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఒకవైపు జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లో చేరడం హరీష్ రావుకు ఇష్టంలేదని ప్రచారం జరిగింది. బీజేపీతో కలిసి హరీష్ రావు కాషాయం కండువ కప్పుకుంటారని ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై తాజాగా.. హరీష్ రావు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
తమ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు తాను ఢిల్లీకి వెళ్లానని ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు స్పష్టం చేశారు. వినోద్ కుమార్ తదితరులం ఢిల్లీకి వెళ్లి అక్కడి లాయర్లతో భేటి అయినట్లు చెప్పారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పెట్టే అక్రమ కేసులను ఎదుర్కోవడానికి, కాళేశ్వరం కేసులపై ఢిల్లీకి వెళ్లి లాయర్లతో చర్చించినట్లు చెప్పారు. కానీ తన పర్యటనపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సీఎంవో నుంచి లీకులు ఇచ్చారని, మీడియా వాళ్లతో అర్థం లేని బ్రేకింగ్లు పెట్టించారని ఫైర్ అయ్యారు. విషయం ఉన్న వారు ఎవరైనా ఇలాంటి పనులు చేయరని, విషయం లేనివారే ఇలా చేస్తారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
ముఖ్యంగా రేపు (గురువారం) ఓటుకు నోటు కేసు కూడా సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రానుందని, ఆ కేసు గురించి లాయర్లతో చర్చించామని అన్నారు. ఈ కేసులో నాటి ముఖ్యమంత్రి, హోంమంత్రి కూడా ఇంప్లీడ్ అయ్యారని తెలిపారు. కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక అనామక లాయర్ను పెట్టారని విమర్శించారు.
నిందితుల తరపున మాత్రం ముకుల్ రోహత్గీని పెట్టుకున్నారని చెప్పారు. రేపటి విచారణలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముద్దాయిగా ఉన్నారని, గత నాలుగున్నరేళ్లుగా ఆయన స్టే మీద ఉన్నారని చెప్పుకొచ్చారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో రాత్రి రాహుల్ గాంధీతో, ఉదయం బీజేపీ నేతలతో, మంత్రులతో తిరుగుతారని ఎద్దేవా చేశారు. కేసీఆర్ నిన్న బయటకు వచ్చినందనే రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేశారని విమర్శించారు.
పంట పెట్టుబడిగా ఇవ్వాల్సిన సొమ్మును పంట చేతికి వచ్చాక ఇస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిన్నటి సభలను చూస్తే సీఎంకు, కేసీఆర్ కు ఉన్న ప్రజాబలం ఏంటో తెలిసి పోయిందన్నారు. ముఖ్యంగా రాబోయేది మరల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని హరీష్ రావు జోస్యం చెప్పారు.
