Harish Rao: దొందూ దొందే.. డ్రామాలు ఆడుతున్నదీ మీరిద్దరే.. దుమ్ముదులిపేసిన హరీశ్ రావు..!!

Harish Rao: మోసగించడం, దోచుకోవడంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ దొందూ దొందేనని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. ఒక పార్టీది మోస చరిత్ర, మరోపార్టీ ద్రోహ చరిత్ర అన్నారు. చోటా భాయ్, బడే భాయ్ ఇద్దరిదీ ఒకే తీరంటూ మండిపడ్డారు. సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్ కల్ మండల బీజేపీ నేతలు హరీశ్ రావు సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ లో చేరారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల తీరును ఉతికారేసారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 5, 2025, 03:57 PM IST

 Harish Rao: తెలంగాణకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీనే రక్షకుడని మాజీ మంత్రి, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు అన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల కేసీఆర్‌ చూపుతున్న కట్టుబాటు ఇతర ఏ నాయకుడిలో కనిపించదని ఆయన పేర్కొన్నారు. జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని న్యాల్కల్ మండలంలో బీజేపీకి చెందిన పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరిన సందర్భంగా హరీశ్‌ రావు వారికి గులాబీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సంగారెడ్డి జిల్లా జడ్పీ స్థానాన్ని బీఆర్‌ఎస్ కైవసం చేసుకోబోతోందని, ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ప్రతి చోట గులాబీ జెండా ఎగురుతుందని అన్నారు. జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలన్నీ గెలిచి బీఆర్‌ఎస్ శక్తిని మరోసారి నిరూపించుకుందన్నారు.

 కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ పార్టీలను హరీశ్‌ రావు తీవ్రంగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ మోస చరిత్ర కలిగిన పార్టీ, బీజేపీ ద్రోహ చరిత్ర గల పార్టీ. రెండు పార్టీలూ తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేయడంలో ఎప్పుడూ వెనుకాడలేదు. ఎన్నికల ముందు పెద్ద హామీలు ఇచ్చి, తరువాత మర్చిపోవడం వీటి అలవాటు అంటూ మండిపడ్డరు.  కేంద్ర బడ్జెట్‌లో తెలంగాణకు ఒక్క పైసా కూడా కేటాయించకపోవడమే దీనికి నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎనిమిది మంది ఎంపీలను గెలిపించిన రాష్ట్రానికి కనీస కృతజ్ఞత చూపకపోవడం బీజేపీ తీరని విమర్శించారు. దేశవ్యాప్తంగా 157 మెడికల్‌ కాలేజీలు మంజూరు చేసినప్పుడు తెలంగాణకు ఒక్కటీ ఇవ్వకపోవడం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి ఉదాహరణ అని చెప్పారు.

హరీశ్‌ రావు మాట్లాడుతూ.. నల్లధనం తెచ్చి ప్రజల ఖాతాల్లో రూ.15 లక్షలు వేస్తానన్న ప్రధాని మోదీ హామీ ఏమైంది? రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామన్న వాగ్దానం ఎక్కడ? పేదలందరికీ ఇల్లు, బుల్లెట్ ట్రైన్‌లు అన్నవి ఎక్కడ? అంటూ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. రూ.350 ఉన్న ఎల్పీజీ సిలిండర్‌ను రూ.1,200కు, రూ.65 ఉన్న పెట్రోల్ ధరను రూ.100 దాటించినది బీజేపీ ప్రభుత్వమేనని విమర్శించారు. 2017లో అమలు చేసిన జీఎస్‌టీ కారణంగా ప్రజలు ఉపయోగించే ప్రతి వస్తువు ధర పెరిగిందని, బీజేపీ ఎన్నికల ముందు ధరలు తగ్గించి, ఎన్నికల తర్వాత పెంచే నాటకాలు ఆడుతోందని మండిపడ్డారు.

 తెలంగాణకు కేసీఆర్‌ మాత్రమే శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తున్నారని అన్నారు. కేసీఆర్‌ తెలంగాణే తన ప్రాణమని భావించారు. ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ఊరుకోరు. కానీ రేవంత్‌ రెడ్డి మాత్రం ప్రజల విశ్వాసాన్ని ద్రోహం చేస్తున్నాడు. యూరియా కొరతతో రైతులు ఇంతవరకు చూడని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. యూరియా సరఫరాలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. తెలంగాణ రైతులను రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ చిన్నచూపు చూస్తున్నాయి అని హరీశ్ రావు పేర్కొన్నారు.

పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. బీఆర్‌ఎస్ కార్యకర్తలందరూ కష్టపడి ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయాన్ని సాధించాలి. తెలంగాణ రైతు, విద్యార్థి, కూలీ ప్రతి ఒక్కరి భవిష్యత్తు బీఆర్‌ఎస్ పాలనలోనే సురక్షితం. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీల మోసపూరిత రాజకీయాలకు ప్రజలు సరైన బుద్ధి చెబుతారు అని పిలుపునిచ్చారు.

