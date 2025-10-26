English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

Harish Rao: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

Harish Rao Slams To Revanth Reddy: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సూచించారు. కేసీఆర్‌ లక్ష డబల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లు కట్టాడని.. రేవంత్ రెడ్డి లక్ష ఇళ్లను కూలగొట్టాడని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 26, 2025, 07:31 PM IST

Harish Rao: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

Telangana Bhavan: 'పంపకాల్లో తేడా వచ్చి మంత్రులు, రేవంత్‌ రెడ్డి తన్నుకుంటున్నారు. మొన్న కొండా సురేఖ బిడ్డ, నిన్న జూపల్లి కృష్ణారావు ఎలా మాట్లాడారో చూశారు కదా. మంత్రివర్గం సమావేశంలో రేవంత్‌ రెడ్డి, మంత్రులు బట్టలూడదీసుకొని తిట్టుకున్నారట. కాంగ్రెస్ ప్రజల గురించి చూడడం లేదు. వాళ్లు తన్నుకోవడానికి.. వాటాలు పంచుకోవడానికి సరిపోతుంది. మళ్లీ కేసీఆర్ వస్తేనే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.

Also Read: KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

తెలంగాణ భవన్‌లో వడ్డెర సంఘం సమావేశానికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు హాజరై కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'అందరిలాగా మేము కూడా పైకి రావాలి. మేలు జరగాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వడ్డెర సమాజానికి సహాయం చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొరం కొట్టుకునే వడ్డెర సోదరులపై అక్రమ కేసులు పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్‌లో బిల్డింగులు నిర్మించేవాళ్లకు చేతినిండా పని దొరికేది. కాంగ్రెస్‌ది ఇంట్లో ఈగల మోత.. బయట పల్లకీల మోత' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఎద్దేవా చేశారు.

Also Read: BRS Party: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన నిర్ణయం.. రేవంత్ రెడ్డి గన్‌ కల్చర్‌పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు

'హైదరాబాద్‌లో కేసీఆర్‌ లక్ష డబల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లు కట్టిండు. రేవంత్ రెడ్డి లక్ష ఇళ్లను కూలగొట్టిండు. పేదల ఇళ్లు కూల్చొద్దంటే, హైడ్రా బంద్ కావాలంటే కాంగ్రెస్‌ను ఓడకొట్టాలి. ఎన్నికల ముందు మహిళలకు నెలకు రూ.2,500 ఇస్తామని గ్యారెంటీ కార్డు ఇచ్చారు. రూ.2 వేల పింఛన్ రూ.4 వేలు చేస్తామన్నారు. చేశారా కాంగ్రెస్ వాళ్లు?' మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. రూ.200 ఉన్న పెన్షన్‌ను కేసీఆర్ రూ.2 వేలు చేశారు. మహిళలకు రూ.2,500 రావాలన్నా.. వృద్ధులకు రూ.4 వేల పెన్షన్ రావాలన్నా.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడగొట్టాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Revanth Reddy Resign: కుంభకోణాలపై సీఎం పదవికి రేవంత్‌ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: బీజేపీ

'ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సూచించారు. రేవంత్ రెడ్డి డబ్బు మూటలను, గుండాలను నమ్ముకున్నారని విమర్శించారు. కేటీఆర్, కేసీఆర్‌తో మాట్లాడి రాజకీయంగా.. సామాజికంగా.. ఆర్థికంగా పైకి రావడానికి సంపూర్ణమైన బాధ్యత తీసుకుంటానని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు భరోసా ఇచ్చారు. అడగకపోయినా హైదరాబాద్‌లో వడ్డెర సంఘానికి కేసీఆర్‌ ఎకరం భూమి ఇచ్చాడని గుర్తుచేశారు.

'రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అంటే కటింగ్ మాస్టర్. రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడా కొత్త స్కీమ్ పెట్టింది లేదు.. కొత్త భవనం కట్టింది లేదు. కేసీఆర్ కట్టిన ఫ్లైఓవర్లకు, బిల్డింగ్‌లకు రిబ్బన్లు కట్ చేస్తున్నాడు. కేసీఆర్ పెట్టిన స్కీములను కటింగ్ ఇస్తున్నాడు. కేసీఆర్ కిట్టు, బతుకమ్మ చీర, విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్‌మెంట్, ఆరోగ్యశ్రీ అన్ని పథకాలకు కత్తెర పెట్టాడు. రేవంత్ రెడ్డి.. ఒక రూపాయి అయినా బీసీల ఆత్మగౌరవ భవన నిర్మాణాలకు ఇచ్చావా?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు.

'బీసీలపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేసీఆర్ ప్రారంభించిన బీసీ ఆత్మగౌరవ భవనాలకు నిధులు విడుదల చేసి పనులను పూర్తి చేయాలి' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హితవు పలికారు. వడ్డెర సమాజం రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా పైకొచ్చే విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటారని ప్రకటించారు. 'జూబ్లీహిల్స్‌లో మాగంటి సునీత భర్తను కోల్పోయి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. గోపీనాథ్ చనిపోతే ఆ కుటుంబాన్ని అనాధలుగా వదిలేయమంటారా? భర్త చనిపోతే ఏడ్చిన ఆడపడుచుని కాంగ్రెస్ నాయకులు అవహేళన చేశారు' అని హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు. 'ప్రతి ఒక్కరి ఓటు 11వ తేదన  పోలింగ్ బూత్‌కు వెళ్లి సునీతకు ఓటు వేయాలి. కారు మీద ఓటు గుద్దితే రేవంత్ రెడ్డి గువ్వ గుయ్యిమనాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు పిలుపునిచ్చారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoVaddera AssociationTelangana Bhavanbrs partyHyderabad

