Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

Harish Rao vs Revanth Reddy: 'కాంగ్రెస్ పార్టీకి గెలిచే దమ్ములేక.. ఓడిపోతామనే భయంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను బెదిరించి, ప్రలోభపెట్టి పార్టీలు మారుస్తున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈనెల 11వ తేదీలోగా రైతుబంధు ఇవ్వకపోతే రైతులు నీ చెడ్డీల తొండలు ఇడుస్తారు.. నిన్ను చీర్చి చింత కడతారు అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గెలిచే దమ్ములేక గులాబీ పార్టీ అభ్యర్థులను ఎత్తుకెళ్తున్నారు.. వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి అని హెచ్చరించారు. 'తెలంగాణ కోసం పదవులను గడ్డిపోచల్లా విసిరేసిన మహా నాయకుడు కేసీఆర్.. పీసీసీ పదవిని రూ.50 కోట్లకు కొన్న చరిత్ర నీది. తెలంగాణ కోసం పదవులులేదని కాదు.. ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడ్డ నాయకుడు కేసీఆర్' అని వివరించారు.
మెదక్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సంచలన ప్రసంగం చేశారు. మిర్యాలగూడ సభలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన నీచపు వ్యాఖ్యలపై హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి భాష, పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ముఖ్యమంత్రివా? లేక వీధి రౌడీవా? అని అడుగుతున్నా. అవ్వతాతలు రూ. 4000 పెన్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావ్? అని అడిగితే లాగుల తొండలు వదులుతా అంటావా?' అని మండిపడ్డారు.
'బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చి, అమ్మతోడు అని చెప్పి మోసం చేశావు కదా! ఆడబిడ్డలు మహాలక్ష్మి రూ.2,500 అడిగితే పేగులు తీసి మెడలో వేసుకుంటా అంటావా? ఇదేనా నీ సంస్కారం? నీ రౌడీయిజం సాగదు ఖబడ్దార్' అని రేవంత్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. 'తెలంగాణ కోసం డిప్యూటీ స్పీకర్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, కేంద్ర మంత్రి పదవులను గడ్డిపోచల్లా విసిరేసిన మహనీయుడు కేసీఆర్. కేసీఆర్ చెబితే మేము కూడా పదవులకు రాజీనామా చేసి ఆంధ్రా పాలకుల ముఖం మీద కొట్టినం. మరి నువ్వు? రాజీనామా చేయమంటే జిరాక్స్ పేపర్ పంపిన దొంగవు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ గురిపెట్టిన ద్రోహివి' అని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు.
'కేసీఆర్ ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడి తెలంగాణ తీసుకురావడంతోనే ఈరోజు సీఎం కుర్చీలో ఉన్నావు. లేకపోతే ఆంధ్రాలో మోచేతి నీళ్లు తాగుతూ.. బ్యాగులు మోసుకుంటూ బతికేవాడివి' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కాంగ్రెస్ పార్టీకి గెలిచే సత్తా ఉంటే మా అభ్యర్థులను ఎందుకు ఎత్తుకెళ్తున్నారు? జనం మీకు ఓటు వేయరని అర్థమై పోలీసులతో బెదిరించి, బ్లాక్ మెయిల్ చేసి కండువాలు కప్పుతున్నారు. ఎవరెవరు అమ్ముడుపోతున్నారో, ఎవరు ఎందుకు ఎత్తుకుపోతున్నారో అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సమయం వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం' అని హెచ్చరించారు.
'ఇప్పటివరకు రైతు బంధు ఇవ్వలేదు. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీలోగా రైతు బంధు పడకపోతే రైతులు నీ చెడ్డీల తొండలు తొడిగి ఏడిపిస్తారు. నిన్ను చీరిచింతకు చెండాడుతారు' అని రేవంత్ రెడ్డికి హరీశ్ రావు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. 'రుణమాఫీ పేరుతో దేవుళ్లనే మోసం చేసిన ఘనుడివి నువ్వు. నీ అబద్ధాలను రైతులు నమ్మే స్థితిలో లేరు. కాంగ్రెస్ వచ్చాక ఇక్కడ ఒక్క రూపాయి పని జరగలేదు. మెదక్లో ఓట్లు అడిగే నైతిక హక్కు కాంగ్రెస్కు లేదు' అని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ గూంండా రాజకీయాన్ని, మోసాలను ఎండగట్టండి అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సూచించారు.
