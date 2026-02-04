English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

Ex Minister Harish Rao Mass Warning To Revanth Reddy: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారంలో అత్యంత నీచపు వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. 'ప్రజలు నిన్ను చీర్చి చింత కడతారు. ముఖ్యమంత్రివా? లేక వీధి రౌడీవా?' అని రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు హరీష్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 4, 2026, 07:56 PM IST

Trending Photos

Dhanshakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో అరుదైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఆస్తులు కలిసొస్తాయి..
5
Dhan Shakti Rajayoga 2026
Dhanshakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో అరుదైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఆస్తులు కలిసొస్తాయి..
Meenakshi Chaudhary: ఆ ఒక్కటి ఉంటే చాలు.. జీవితంలో ఇంకేం వద్దు అంటున్న మీనాక్షి చౌదరి..
5
Meenakshi Chaudhary
Meenakshi Chaudhary: ఆ ఒక్కటి ఉంటే చాలు.. జీవితంలో ఇంకేం వద్దు అంటున్న మీనాక్షి చౌదరి..
Star Heroine: ముగ్గురు స్టార్ హీరోలతో ప్రేమ.. కోట్లల్లో ఆస్తి.. 44 ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంకా పెళ్లి చేసుకొని తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!
5
anushka shetty net worth
Star Heroine: ముగ్గురు స్టార్ హీరోలతో ప్రేమ.. కోట్లల్లో ఆస్తి.. 44 ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంకా పెళ్లి చేసుకొని తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!
Divorce: విడాకులకు సిద్ధం అవుతున్న స్టార్ నటి…పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే..!
5
Shobha Shetty Divorce
Divorce: విడాకులకు సిద్ధం అవుతున్న స్టార్ నటి…పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే..!
Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

Harish Rao vs Revanth Reddy: 'కాంగ్రెస్ పార్టీకి గెలిచే దమ్ములేక.. ఓడిపోతామనే భయంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను బెదిరించి, ప్రలోభపెట్టి పార్టీలు మారుస్తున్నారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈనెల 11వ తేదీలోగా రైతుబంధు ఇవ్వకపోతే రైతులు నీ చెడ్డీల తొండలు ఇడుస్తారు.. నిన్ను చీర్చి చింత కడతారు అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గెలిచే దమ్ములేక గులాబీ పార్టీ అభ్యర్థులను ఎత్తుకెళ్తున్నారు.. వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి అని హెచ్చరించారు. 'తెలంగాణ కోసం పదవులను గడ్డిపోచల్లా విసిరేసిన  మహా నాయకుడు కేసీఆర్.. పీసీసీ పదవిని రూ.50 కోట్లకు కొన్న చరిత్ర నీది. తెలంగాణ కోసం పదవులులేదని కాదు.. ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడ్డ నాయకుడు కేసీఆర్' అని వివరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Revanth Reddy: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి శుభవార్త.. ఎన్నికలు ముగియగానే రైతు భరోసా డబ్బులు

మెదక్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు సంచలన ప్రసంగం చేశారు. మిర్యాలగూడ సభలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన నీచపు వ్యాఖ్యలపై హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి భాష, పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ముఖ్యమంత్రివా? లేక వీధి రౌడీవా? అని అడుగుతున్నా. అవ్వతాతలు రూ. 4000 పెన్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావ్? అని అడిగితే లాగుల తొండలు వదులుతా అంటావా?' అని మండిపడ్డారు.

Also Read: YS Jagan: 'ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. చంద్రబాబుది జంగల్ రాజ్ పాలన': వైఎస్‌ జగన్‌

'బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చి, అమ్మతోడు అని చెప్పి మోసం చేశావు కదా! ఆడబిడ్డలు మహాలక్ష్మి రూ.2,500 అడిగితే పేగులు తీసి మెడలో వేసుకుంటా అంటావా? ఇదేనా నీ సంస్కారం? నీ రౌడీయిజం సాగదు ఖబడ్దార్‌' అని రేవంత్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. 'తెలంగాణ కోసం డిప్యూటీ స్పీకర్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, కేంద్ర మంత్రి పదవులను గడ్డిపోచల్లా విసిరేసిన మహనీయుడు కేసీఆర్. కేసీఆర్ చెబితే మేము కూడా పదవులకు రాజీనామా చేసి ఆంధ్రా పాలకుల ముఖం మీద కొట్టినం. మరి నువ్వు? రాజీనామా చేయమంటే జిరాక్స్ పేపర్ పంపిన దొంగవు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ గురిపెట్టిన ద్రోహివి' అని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు గుర్తుచేశారు.

Also Read: YS Sharmila: 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం'

'కేసీఆర్ ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడి తెలంగాణ తీసుకురావడంతోనే ఈరోజు సీఎం కుర్చీలో ఉన్నావు. లేకపోతే ఆంధ్రాలో మోచేతి నీళ్లు తాగుతూ.. బ్యాగులు మోసుకుంటూ బతికేవాడివి' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కాంగ్రెస్ పార్టీకి గెలిచే సత్తా ఉంటే మా అభ్యర్థులను ఎందుకు ఎత్తుకెళ్తున్నారు? జనం మీకు ఓటు వేయరని అర్థమై పోలీసులతో బెదిరించి, బ్లాక్ మెయిల్ చేసి కండువాలు కప్పుతున్నారు. ఎవరెవరు అమ్ముడుపోతున్నారో, ఎవరు ఎందుకు ఎత్తుకుపోతున్నారో అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సమయం వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం' అని హెచ్చరించారు.

'ఇప్పటివరకు రైతు బంధు ఇవ్వలేదు. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీలోగా రైతు బంధు పడకపోతే రైతులు నీ చెడ్డీల తొండలు తొడిగి ఏడిపిస్తారు. నిన్ను  చీరిచింతకు చెండాడుతారు' అని రేవంత్ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. 'రుణమాఫీ పేరుతో దేవుళ్లనే మోసం చేసిన ఘనుడివి నువ్వు. నీ అబద్ధాలను రైతులు నమ్మే స్థితిలో లేరు. కాంగ్రెస్ వచ్చాక ఇక్కడ ఒక్క రూపాయి పని జరగలేదు. మెదక్‌లో ఓట్లు అడిగే నైతిక హక్కు కాంగ్రెస్‌కు లేదు' అని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ గూంండా రాజకీయాన్ని, మోసాలను ఎండగట్టండి అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు సూచించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoMedakbrs partyMunicipal electionsKCR

Trending News