Harish Rao: తెలంగాణ పోలీసులకు హరీశ్ రావు వార్నింగ్‌.. ఎక్కడ దాక్కున్నా తాటతీస్తాం

Harish Rao vs Police: 'లీకులు కొట్టినా.. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా.. రేవంత్ రెడ్డిని వదిలే ప్రసక్తే లేదు. అసెంబ్లీ అయిపోయిన సాయంత్రమే.. రేవంత్ నాకు నోటీసు ఇవ్వమన్నాడట. రాష్ట్రం తెచ్చినోళ్లం.. త్యాగాల చరిత్ర మాది. రేవంత్ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్ళకు భయపడం. ఇంకా గట్టిగా పనిచేస్తాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పష్టం చేశారు. ఎక్సట్రాలు చేస్తోన్న పోలీసులు పేర్లు రాసుకుంటున్నామని.. వదిలిపెట్టమని హెచ్చరించారు. రూల్ బుక్, కాఖీ బుక్కు కొందరికేనా? అని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు.
'రిటైర్ అయినా.. విదేశాల్లో ఉన్నా.. డిప్యూటేషన్ పై సెంట్రల్ సర్వీస్ కు పోయినా.. అతి చేస్తోన్న పోలీస్ అధికారులను గుంజుకొస్తాం. కాఖీ పుస్తకం ఎవరి కోసమో.. డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా సర్జాపూర్ లో ఓటేయలేదని ఇల్లు కూలగొడితే.. కనీసం ఫిర్యాదు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ఇదేనా పోలీసులు పనితీరు అని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. 'ఆరోగ్య భద్రత లక్షకు కుదించారని కానిస్టేబుల్స్ కు నా దగ్గరకొచ్చి కళ్ల నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి కానిస్టేబుల్స్ అలవెన్స్లు, టీఏ, డీఏలపై దృష్టి పెట్టాలి' అని హరీశ్ రావు సూచించారు.
'అసెంబ్లీలో మా గొంతు నొక్కడం.. మైక్ కట్ చేయవద్దు. ఎవరి వాదన నిజమో ప్రజలు తేల్చుతారు. సీపీఐ, ఎంఐఎం, బీజేపీ కంటే తక్కువ సమయం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రభుత్వం భయపడుతుంది. అవకాశం ఇస్తే అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి బట్టలు విప్పుతాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. బాంబే బ్రోకర్ను పెట్టి అప్పులు తెచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిదేని స్పష్టం చేశారు. 'ఒక్క కేసులోనే రేవంత్ రూ.180 కోట్లు కమీషన్ ఇచ్చాడు. బ్రోకర్ సలహాలతో రేవంత్ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు. బ్రోకర్ సూచనలతోనే జీహెచ్ఎంసీని మూడు ముక్కలు చేస్తున్నారు. బ్రోకర్లను పెట్టి ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టి అధిక వడ్డీకి అప్పులు తెస్తున్నారు. కృష్ణా నదీ జాలాల్లో కాంగ్రెస్ సర్కార్ వాడిన నీటి వాడకం 28.49 శాతం మాత్రమే' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'సమస్యలు, వివాదాలను డైవర్ట్ చేయటంలో మొనగాడు. కేసీఆర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఒక్కదానికి కూడా రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వం ఇరుకున పడిన ప్రతిసారీ.. ఒక లీక్ ఇస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఫార్ములా ఈ రేస్.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. అసెంబ్లీ అయిపోగానే .. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో తనకు నోటీసులు ఇస్తారట.. ఇది డైవర్ట్ కోసమేనని ప్రకటించారు. 'బీఆర్ఎస్ పార్టీని తిట్టడం కోసమే అసెంబ్లీ సమావేశాలు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ వేస్తోన్న సిట్ పెద్ద జోక్. ఒకరిద్దరు పోలీస్ అధికారులు పోస్టింగ్ల కోసం అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తున్నారు. రేవంత్ మెప్పు కోసం.. అక్రమ కేసులు పెడుతోన్న వారికి హెచ్చరిక. ఏపీలో సీనియర్ పోలీస్ అధికారులకు పట్టిన గతే మీకు పడుతుంది. రేవంత్ నాపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నాడు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకోరు కానీ ఎంతసేపు ఎవరికీ నోటీసులు ఇవ్వాలి అని చూస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ ఆడితే దానిపైన ఉన్న ప్రేమ ఒకమాట దళిత బిడ్డ చనిపోతే దాని మీద ప్రేమ లేదా? డీజీపీ' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. 'కానిస్టేబుల్, హోంగార్డులు సమస్యలు పట్టించుకోరు, వారి భద్రత చూడరు. ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే ఆసుపత్రులు అడ్మిట్ అయితే పాతయించుకోరు. నేను పోయి చూసి వచ్చిన తరవాత ప్రభుత్వం కదిలింది. హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా ఫుడ్ పాయిజన్ సంఘటనల జరుగుతున్నాయి. చట్టాన్ని అతిక్రమించి పని చేసే అధికారులు రిటైర్మెంట్ అయినా, విదేశాలు ఉన్న పట్టుకొస్తాం' అని పోలీసులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. చట్టబద్దంగా పని చేయాలని హితవు పలికారు.
