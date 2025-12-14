BRS Party: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హరీశ్‌ రావు రికార్డు.. 91 స్థానాల్లో 78 స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం

Sarpanch Election Results: దశాబ్దాలుగా నియోజకవర్గంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో రికార్డు సృష్టించారు. అధికార కాంగ్రెస్ సింగిల్ డిజిట్కు పరిమితమవగా.. మిగతా ప్రత్యర్థులు పోటీలోనే లేరు. తన అనుచరులు, గులాబీ కార్యకర్తలు పోటీ చేసిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో దాదాపుగా 80 శాతం స్థానాలు గులాబీ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోను హరీశ్ రావు నాయకత్వానికి ప్రజలు పట్టం కట్టారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఓటమన్నదే ఎరుగడు.. మెజార్టీ ఎంత అని లెక్కలు వేసుకునే స్థానం సిద్ధిపేట. ఆ నాయకుడు హరీశ్ రావు. సిద్దిపేట మరోసారి గులాబీ కోటగా మారింది. స్థానిక సంస్థల్లో అధికార కాంగ్రెస్ అడ్రస్ గల్లంతు చేసి గులాబీ జెండా ఎగిరింది. సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో 91 స్థానాల్లో 78 స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటికే నాలుగు గ్రామాలు ఏకగ్రీవం కాగా.. కాంగ్రెస్ 5 స్థానాల్లో, బిజెపి 2, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు 6 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. నూతనంగా గెలిచిన సర్పంచ్లను మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అభినందించారు.
రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో గెలిచిన సర్పంచ్లకు మాజీమంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు అభినందనలు తెలిపారు. తనకు పోటీ ఎవరు లేరని గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఓట్ల రూపంలో నిరూపించారు. సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలోని సిద్దిపేట అర్బన్, సిద్దిపేట రూరల్, చిన్నకోడూరు, నంగునూరు, నారాయణరావుపేట మండలాల్లో అన్నింటా గులాబీ పార్టీ ఆధిపత్యం చలాయించింది. రికార్డు స్థాయిలో సర్పంచ్ స్థానాలు దక్కడంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి సేవలందించాలని కొత్త సర్పంచ్లకు హరీష్ రావు సూచించారు. ఎన్నికల్లో గెలవడం ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి సేవలందించాలని చెప్పారు. పదవీ కాలంలో ఉన్నంతకాలం ప్రజలకు చేసిన సేవలే శాశ్వతంగా గుర్తుండిపోతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను అత్యధిక స్థానాలు గెలిపించిన నియోజకవర్గ ప్రజలకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
