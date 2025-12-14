English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BRS Party: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హరీశ్‌ రావు రికార్డు.. 91 స్థానాల్లో 78 స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం

BRS Party: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హరీశ్‌ రావు రికార్డు.. 91 స్థానాల్లో 78 స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం

Harish Rao New Record 78 Sarpanch Seats Won By BRS Party: గులాబీ కంచుకోట కదలలేదు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తనకు తిరుగులేదని నిరూపించారు. అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా సిద్ధిపేటలో తన బలం ఉంటుందని చెబుతూ హరీశ్ రావు సత్తా చాటారు. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు బీఆర్‌ఎస్‌ సొంతం చేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 14, 2025, 11:20 PM IST

Trending Photos

Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా నుంచి మహా అద్భుతం.. మార్కెట్‌లోకి త్వరలో ప్రీమియం మొబైల్!
5
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా నుంచి మహా అద్భుతం.. మార్కెట్‌లోకి త్వరలో ప్రీమియం మొబైల్!
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు డిసెంబర్‌ 13.. ఈ రాశివారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌
6
today Horoscope
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు డిసెంబర్‌ 13.. ఈ రాశివారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఎందుకు ఆలస్యమవుతోందో తెలుసా.. !
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఎందుకు ఆలస్యమవుతోందో తెలుసా.. !
Natasa Stankovic: అప్సరసలా హార్దిక్‌‌ పాండ్యా ఎక్స్‌ వైఫ్‌.. రాయల్‌ వైబ్స్‌ అంటూ థ్రిల్‌ అవుతున్న ఫ్యాన్స్‌..!
6
Natasa Stankovic viral photos
Natasa Stankovic: అప్సరసలా హార్దిక్‌‌ పాండ్యా ఎక్స్‌ వైఫ్‌.. రాయల్‌ వైబ్స్‌ అంటూ థ్రిల్‌ అవుతున్న ఫ్యాన్స్‌..!
BRS Party: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హరీశ్‌ రావు రికార్డు.. 91 స్థానాల్లో 78 స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం

Sarpanch Election Results: దశాబ్దాలుగా నియోజకవర్గంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తున్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో రికార్డు సృష్టించారు. అధికార కాంగ్రెస్‌ సింగిల్‌ డిజిట్‌కు పరిమితమవగా.. మిగతా ప్రత్యర్థులు పోటీలోనే లేరు. తన అనుచరులు, గులాబీ కార్యకర్తలు పోటీ చేసిన సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో దాదాపుగా 80 శాతం స్థానాలు గులాబీ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోను హరీశ్‌ రావు నాయకత్వానికి ప్రజలు పట్టం కట్టారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండుగ.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు!

ఓటమన్నదే ఎరుగడు.. మెజార్టీ ఎంత అని లెక్కలు వేసుకునే స్థానం సిద్ధిపేట. ఆ నాయకుడు హరీశ్‌ రావు. సిద్దిపేట మరోసారి గులాబీ కోటగా మారింది. స్థానిక సంస్థల్లో అధికార కాంగ్రెస్‌ అడ్రస్‌ గల్లంతు చేసి గులాబీ జెండా ఎగిరింది. సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో 91 స్థానాల్లో 78 స్థానాలు బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటికే నాలుగు గ్రామాలు ఏకగ్రీవం కాగా.. కాంగ్రెస్ 5 స్థానాల్లో, బిజెపి 2, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు 6 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. నూతనంగా గెలిచిన సర్పంచ్‌లను మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు అభినందించారు.

Also Read: KCR Meeting: రంగంలోకి తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. 19న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కీలక సమావేశం

రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో గెలిచిన సర్పంచ్‌లకు మాజీమంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు అభినందనలు తెలిపారు. తనకు పోటీ ఎవరు లేరని గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఓట్ల రూపంలో నిరూపించారు. సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలోని  సిద్దిపేట అర్బన్, సిద్దిపేట రూరల్, చిన్నకోడూరు, నంగునూరు, నారాయణరావుపేట మండలాల్లో అన్నింటా గులాబీ పార్టీ ఆధిపత్యం చలాయించింది. రికార్డు స్థాయిలో సర్పంచ్‌ స్థానాలు దక్కడంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: QR Code Shawl: తెలంగాణ చేనేత కళా అద్భుతం.. క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో పట్టువస్త్రం

ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి సేవలందించాలని కొత్త సర్పంచ్‌లకు హరీష్ రావు సూచించారు. ఎన్నికల్లో గెలవడం ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి సేవలందించాలని చెప్పారు. పదవీ కాలంలో ఉన్నంతకాలం ప్రజలకు చేసిన సేవలే శాశ్వతంగా గుర్తుండిపోతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను అత్యధిక స్థానాలు గెలిపించిన నియోజకవర్గ ప్రజలకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoSarpanch Election Resultsbrs partySiddipetHarish Rao New Record

Trending News