  • Harish Rao: 'రేవంత్‌ రెడ్డి చేతకానితనంతో కుప్పకూలుతున్న తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ'

Harish Rao Slams To Revanth Reddy Failure Result: అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యంతో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలుతోందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మూడు నెలలుగా నెగటివ్‌ ద్రవ్యోల్బణం రేవంత్‌ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని ప్రకటించారు.

Telangana Negative Inflation: తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరోసారి లోటు ద్రవ్యోల్బణం చూపించడం తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యంతోనే ఈ ఫలితం వచ్చిందని విమర్శించారు. వారి చేతకాని పాలనకు మూడు నెలలుగా నెగటివ్‌ ద్రవ్యోల్బణం నమోదవుతుందని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు 'ఎక్స్‌'లో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు స్పందించారు.

'కాంగ్రెస్ పాలనలో కుప్పకూలుతున్న తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ? మూడు నెలలు నెగిటివ్ ద్రవ్యోల్బణం పాలన వైఫల్యానికి నిదర్శనం. అనాలోచిత విధానాలు.. ఆర్థిక నిర్వహణలో రేవంత్‌ రెడ్డి ఫెయిల్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రకటించారు. రాష్ట్రం తిరోగమనం వైపు పయనిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనలో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలే దిశగా పయాణిస్తోందని చేశారు. ప్రభుత్వ అనాలోచిత విధానాలు, ఆర్థిక నిర్వహణలో ఘోర వైఫల్యంతో రాష్ట్రానికి ఈ దుస్థితి వచ్చిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు.

భారతదేశ రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 1.54శాతంగా నమోదైతే, తెలంగాణలో నెగిటివ్ ద్రవ్యోల్బణం నమోదు అవుతుండటం మందగించిన ఆర్థిక పతనానికి సంకేతంగా నిలుస్తుందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 'జూన్: -0.93%, జూలై: -0.44%, సెప్టెంబర్: -0.15% లలో వరుసగా నాలుగు నెలల్లో మూడు నెలలు డిఫ్లేషన్ నమోదు కావడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం' అని ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రుణాత్మక ద్రవ్యోల్బణం మూడుసార్లు నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి అని తెలిపారు.

'బతుకమ్మ, దసరా పండుగల నేపథ్యంలో సాధారణంగా వినియోగం పెరిగి.. పాజిటివ్ ద్రవ్యోల్బణం అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ నెగిటివ్ ద్రవ్యోల్బణం నమోదు కావడం రాష్ట్ర ఆర్థిక విధానాల ఫెయిల్యూర్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 'తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ పాలనలో అభివృద్ధిలో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన తెలంగాణ, రేవంత్‌ రెడ్డి దుర్మార్గ పాలన, ఆర్థిక అరాచకత్వంతో రాష్ట్రం ఆర్థిక తిరోగమనం వైపు పయానిస్తోంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండి పడ్డారు. రేవంత్‌ రెడ్డి ఇప్పటికైనా బుల్డోజర్ విధానాలు.. ప్రతీకార రాజకీయాలు మానుకొని నీపాలనలో నానాటికి చతికిల పడిపోతున్న రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధి మీద దృష్టి సారించు అని రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు హితవు పలికారు.

