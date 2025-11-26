English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి మరో కుంభకోణాన్ని బట్ట బయలు చేసిన మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు

Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి మరో కుంభకోణాన్ని బట్ట బయలు చేసిన మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Reveals Another Scam Of Revanth Reddy: అవినీతి రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో మరో కుంభకోణాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు. ఎన్‌టీపీసీ ప్లాంట్‌ల ఏర్పాటు పేరిట రేవంత్ రెడ్డి మరో కుంభకోణాన్ని చేస్తున్నాడని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:42 PM IST

Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి మరో కుంభకోణాన్ని బట్ట బయలు చేసిన మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు

Revanth Reddy Scam: 'పవర్ ప్లాంట్‌పై నిన్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో పెట్టింది. రూ.50 కోట్లు కుంభకోణం. 30 నుంచి 40 శాతం కమీషన్. రేవంత్ రెడ్డి ఏది చేసిన ఒక్క విజన్ ఉంటుంది అది కమీషన్. వాటాలు కోసం మంత్రులు తిట్టుకున్నారు అని నాకు తెలిసింది. బడా బడా కుంభకోణాలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. పంపకాలు తేడాలు రావడంతో బయటకొచ్చి తిట్టుకుంటున్నారు. ఒక్క దండుపాళ్యం బ్యాచ్ లెక్క తయారైంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మీడియాతో మాట్లాడారు. 'మంత్రివర్గ ఉప సంఘం కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అంటున్నారు. డైవర్షన్ అండ్ డర్టీ పాలిటిక్స్‌కి రేవంత్ పాల్పడుతున్నారు. మొన్నటి మంత్రివర్గంలో భూమి కుంభకోణం, నిన్నటి మంత్రివర్గంలో పవర్ స్కాం. జెన్‌కో ద్వారా రూ.14 కోట్లు ఒక్క మెగా వాట్‌కు అవుతుంది అంటున్నారు. ఎన్‌టీపీసీ రూ.12 కోట్లు 23 లక్షలు చెప్పింది. రెండు డీపీఆర్‌లో ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది. మరి ఎక్కువ ధరకు ఎందుకు కొంటున్నావు?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.

'యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్‌కు ఒక్క మెగా వాట్‌కు రూ.8 కోట్లు అయింది. యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ ఒక్క మెగా ప్లాంట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కోసం మరో రూ.కోటి అదనంగా అవుతుంది. కేటీఆర్‌ చెప్పినట్లు రేవంత్ రెడ్డిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒక్కటి రాము, ఇంకొక్కోడు రెమో ఉంటాడు, ఒక్కసారి తప్పు అంటాడు ఇంకొక్కసారి ఒప్పు అంటాడు. కమీషన్‌లు కక్కుర్తికి కోసం కడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆరోపించారు. 'యూనిట్ రూ.5 కి దొరుకుతుందని అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి అంటు రూ.10 పెట్టి రామగుండంలో ఎందుకు ఉత్పత్తి చేయాలనుకుంటున్నావు? ఇది దోపిడీ కాదా మరి?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు. 2 వేల మెగావాట్స్ మూడు పెట్టాలి అంటే రూ.50 వేల కోట్లు కావాలి. ఇప్పుడు వీటికి అప్పు ఎక్కడ నుంచి తెస్తావు? ఎన్‌టీపీసీ తక్కువకు కరెంటు ఇస్తామని ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిన ఎందుకు స్పందిస్తలేవు?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు. ఎందుకు వద్దంటున్నావు చెప్పాలని నిలదీశారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు నువ్వు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

'థర్మల్ పవర్ స్టేషన్‌ వద్దన్నా కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి నిన్న మంత్రివర్గంలో మూడు ప్రాజెక్టులకు ఎందుకు ఆమోదం తెలిపావు? వెంకట్‌రెడ్డి నోరు ఎందుకు మూసుకున్నావు? కమీషన్‌ల కోసమా? వాటర్ పాలసీ, ఇరిగేషన్ పాలసీ, పవర్ పాలసీ ని అసెంబ్లీలో గతంలో ప్రవేశ పెట్టారు. పవర్ పాలసీలో థర్మల్ స్టేషన్‌లో ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తామని చెప్పారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తీరును మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తప్పుబట్టారు. 'వరుసగా రేవంత్‌ రెడ్డి ఒక్క కుంభకోణం తరవాత మరో కుంభకోణం చేస్తున్నారు. ఇది కుంభకోణాల ప్రభుత్వం. హైదరాబాద్‌లో ప్రవేశ పెడుతున్న భూగర్భ కరెంటు, కేబుల్ కుంభకోణాన్ని కూడా బయటపెడుతాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు హెచ్చరించారు. కుంభకోణాలతో కాంగ్రెస్ బరితెగించారని.. తెలంగాణ ప్రజలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సమాధానం చెప్పాని డిమాండ్‌ చేశారు. అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ న్యాయ పోరాటం చేస్తుందని ప్రకటించారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఒక్కటి కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoPower ScamNTPC PlantsTelangana BhavanHyderabad

