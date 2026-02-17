Harish rao: అధర్మం రాజ్యమేలుతున్నప్పుడు పుట్టినోడు కేసీఆర్.!. మాజీ సీఎం జన్మదినం వేళ హరీష్ రావు ఎమోషనల్ పోస్ట్..

Harish rao emotional post in former cm kcr: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ క్యాడర్ గుళ్లలో, పార్టీ ఆఫీసుల్లో కేసీఆర్ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఆస్పత్రులలో రక్తదానాలు, పండ్ల పంపిణి కూడా చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ జన్మదినాన్ని పండగలా జరుపుకుంటున్నారు. మొత్తంగా కేసీఆర్ జన్మదినం వేళ కాంగ్రెస్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, జగన్ కూడా ప్రత్యేకంగా ట్విట్ చేశారు. అయితే.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కేసీఆర్ జన్మదినం వేళ భావొద్వేగంగా పోస్ట్ పెట్టారు.
ఇది తెలంగాణలో ఒక నాయకుడి పుట్టిన రోజు కాదు ఉద్యమం పుట్టిన రోజని హరీష్ రావు ఎమోషనల్ అయ్యారు. తెలంగాణ కోసం కేసీఆర్ చావు నోటి వరకు వెళ్లొచ్చారన్నారు. తెలంగాణ వచ్చుడొ.. కేసీఆర్ సచ్చుడొ అని ఢిల్లీని వణికించిన గొప్ప నేత అంటూ కొనియాడారు.
స్వేచ్ఛ వాయువులతో ఈ తెలంగాణ బ్రతుకుతుంది అంటే అది కేసీఆర్ వల్ల మాత్రమే అంటూ హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు. అధర్మం రాజ్యమేలుతున్నప్పుడు దాన్ని అణచివేయడానికి ఒక్కరు పుడతారు కదా.. ఆయనే ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ అన్ని అన్నారు. తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తు కూర్చొవద్దని తిరగపడ్డారన్నారు. తెలంగాణ వచ్చుడు కేసీఆర్ సచ్చుడు అని చావు నోట్లు తల పెట్టారని మరోసారి గుర్తు చేశారు.
చరిత్రలో శాశ్వతముగా లిఖించిన వ్యక్తి కేసీఆర్ అని, ఆయన ఆనవాళ్లను చెరిపేస్తామనడం పిచ్చి తనం అని అన్నారు. తెలంగాణ కోసం పదవులను కేసీఆర్ గడ్డిపొచలాగా విడిచిపెట్టారన్నారు. చరిత్రలో కేసీఆర్ తిన్నని తిట్లు శాపనార్ధాలు ఎవరు తినలేదన్నారు. అయిన మొండితనం వలన రాష్ట్రము సాధ్యమైందన్నారు. నిమ్స్ లో అయినాను చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు బాధ అనిపించిందని, డాక్టర్లు చివరిదశలో ఉన్నారు ఆయనకు సర్ది చెప్పండి అని పలు మార్లు నాతో చెప్పారన్నారు.
Read more: kcr Birthday: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బర్త్ డే.. గులాబీ దళపతికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?
కానీ ఆయిన నా వద్దకు రావద్దు నన్ను అదైర్య పరచవద్దు అని చెప్పారని, నమ్మకం ఉంది తెలంగాణ ప్రకటన వస్తుందని కేసీఆర్ చెప్పిన విషయాల్ని గుర్తు చేశారు. ఉద్యమమే కాదు.. ఆ తర్వాత కొత్తగా ఏర్పడిన తెలంగాణను పరిపాలనలు దేశంలో అగ్రగామిగా నిలిచేలా పాలనను అందించారన్నారు. ఓటమి తాత్కాలికమే అని, కేసీఆర్ గారు త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని హరీష్ రావు భావొద్వేగంతో పోస్ట్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook