Harish Rao vs Revanth Reddy: 'మాట నిలబెట్టుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి నిరుద్యోగులు అడుగుతున్నారు. నిరుద్యోగులను రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల్లో వాడుకున్నారు. ఇప్పుడు నిరుద్యోగులను నిరంకుశంగా అణచివేస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీని అశోక్ నగర్కు తీసుకువచ్చారు. ప్రియాంక గాంధీ చేత యూత్ డిక్లరేషన్ ప్రకటించారు. గాంధీలు మాయమయ్యారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించరు. రేవంత్ రెడ్డి పోలీస్ పహరాలో ప్యాలెస్లో కూర్చున్నాడని మండిపడ్డారు. పోలీసులు లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి అశోక్ నగర్, దిల్సుఖ్నగర్కు రా అని సవాల్ చేశారు. వస్తే రేవంత్ రెడ్డి బట్టలు విప్పడం ఖాయమని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.
హైదరాబాద్లోని జలవిహార్లో శుక్రవారం తెలంగాణ నిరుద్యోగుల జేఏసీ నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ నిరుద్యోగుల బాకీ కార్డు విడుదల కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పాల్గొన్నారు. 'రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు బోగస్. రాజీవ్ యువ వికాసం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి కళ్లు తెరిపించడానికి నిరుద్యోగులకు అవకాశం ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ ఓడిపోతే రేవంత్ రెడ్డి సీఎం పదవి పోదు. రేవంత్ రెడ్డి మరో మూడేళ్లు సీఎంగా ఉండాలి. మరో 20 ఏళ్ల దాకా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అడ్రస్ ఉండదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోతేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని తెలిపారు. నిరుద్యోగులు దండుకట్టి జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతికరేకంగా ప్రచారం చేయాలని నిరుద్యోగులకు పిలుపునిచ్చారు.
'రేవంత్ రెడ్డి కలెక్షన్ సీఎంగా పాస్ అయ్యారు. సీఎంగా.. విద్యా శాఖా మంత్రిగా.. హోమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి ఫెయిల్ అయ్యారు. దేశంలో ఎక్కువ క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి. గన్నులు పెట్టి సీఎం బెదిరిస్తున్నారని మంత్రి కుమార్తె చెప్పారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో గ్రూప్ 1, 2లో 95 శాతం లోకల్ రిజర్వేషన్ల కోసం ఆలస్యమైంది. రేవంత్ రెడ్డి కాగితాలు ఇచ్చి 60 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి పరీక్షలు పెట్టింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోనే' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది 5 వేలు మాత్రమేనని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరుద్యోగుల సమస్యలపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడతానని హామీ ఇచ్చారు. అసెంబ్లీ పెట్టడానికి రేవంత్ రెడ్డి భయపడుతున్నాడని తెలిపారు. నిరుద్యోగుల గొంతుకగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగులను ఏకం చేద్దామని తెలిపారు. రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ రివ్యూ చేసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు.
