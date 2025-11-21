English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: భూమాత రేవంత్‌ రెడ్డికి మేత అయ్యింది.. వేల కోట్ల అవినీతి: హరీశ్ రావు

Harish Rao: భూమాత రేవంత్‌ రెడ్డికి మేత అయ్యింది.. వేల కోట్ల అవినీతి: హరీశ్ రావు

Harish Rao Sensational Comments On Bhu Bharathi: ధరణి స్థానంలో తీసుకువచ్చిన భూమాత పోర్టల్‌లో అవినీతి, అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని.. రేవంత్‌ రెడ్డికి మేత అయ్యిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. భూమేత కాంగ్రెస్‌కు మేత అయ్యిందని మండిపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

Heroine: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ తో ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసిన దర్శకుడు.. త్వరలో మాదే గ్రేటెస్ట్ లవ్ అవుతుంది అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
5
Tharun Bhascker love story
Heroine: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ తో ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసిన దర్శకుడు.. త్వరలో మాదే గ్రేటెస్ట్ లవ్ అవుతుంది అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
Rohit Sharma: మళ్లీ వన్డే కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మ..? ఫుల్‌ ఖుషీలో ఫ్యాన్స్..!
6
Shubman Gill
Rohit Sharma: మళ్లీ వన్డే కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మ..? ఫుల్‌ ఖుషీలో ఫ్యాన్స్..!
Sobhita Dhulipala: జీన్స్ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్స్‌తో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ.. ఫొటోలు చూశారా..?
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: జీన్స్ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్స్‌తో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ.. ఫొటోలు చూశారా..?
Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త!
7
Holidays
Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త!
Harish Rao: భూమాత రేవంత్‌ రెడ్డికి మేత అయ్యింది.. వేల కోట్ల అవినీతి: హరీశ్ రావు

Bhu Bharathi Failure: 'అవినీతి, అక్రమాలు, అడ్డగోలు వసూళ్లతో భూ భారతి 'భూ మేత' అయ్యిందా? భూ భారతి.. భూ హారతిగా మారిందా? కాంగ్రెస్ నాయకులకు, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ బ్రోకర్లకు మంగళ హారతి అయ్యిందా? పేరు దిబ్బ ఊరు దిబ్బ అన్న చందంగా ఉన్నది మీ ప్రభుత్వ తీరు.. మీరు తెచ్చిన రెవెన్యూ చెత్త సంస్కరణలు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూమి రిజిస్ట్రేషన్, ఇతర భూ సమస్యలతో ఆత్మహత్యయత్నాలకు పాల్పడుతున్న వరుస ఘటనల నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి పై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ధ్వజమెత్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: మృతులకు రూ.కోటి ఏమైంది? రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు లేఖ

'ఒక్క రైతు కూడా భూ సమస్యతో ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు. రైతుల భూమి హక్కులు 100 శాతం కాపాడతామని ఎన్నికల ప్రచారంలో ఊదరగొట్టిన రేవంత్ రెడ్డి.. కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాల వద్ద, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల వద్ద, కలెక్టరేట్ల వద్ద జరుగుతున్న రైతు ఆత్మహత్యాయత్నాలు కనిపించడం లేదా?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు. ధరణిపై అడ్డగోలుగా మాట్లాడి మీరు గొప్పగా తెచ్చిన 'భూ భారతి' భూముల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ఎందుకు విఫలమైంది? అని నిలదీశారు. అవినీతి, అక్రమాలు, అడ్డగోలు వసూళ్లతో భూ భారతి 'భూ మేత' అయ్యిందా? అని మండిపడ్డారు.

Also Read: Auto Oyo Romance: ఓయో రూమ్‌గా మారిన ఆటో.. పరదాలు కట్టేసి రోడ్డుపై జంట రొమాన్స్‌

అధికారం లోకి వస్తే 3 నెలల్లో భూ సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం అన్న హామీ ఏమైంది రేవంత్ రెడ్డి? అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు. భూముల రికార్డులు సరిచేస్తాం, రైతుల హక్కులు కాపాడతాం అని చెప్పి మీరు రెండేళ్లుగా కుంటి సాకులు చెబుతూ రిజిస్ట్రేషన్లు చేయకుండా రైతుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. నెలలు గడుస్తున్నా సాదాబైనామా దరఖాస్తుదారులు ఎందుకు పరిష్కరించడం లేదని.. కొత్తగా దరఖాస్తు పెట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు వెసులుబాటు కల్పించడం లేదు? అని నిలదీశారు. రైతు భూమి మీద ఆ రైతుకే హక్కు లేకుండా చేస్తున్న దుర్మార్గ ప్రభుత్వం అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది రైతులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ద్రోహం అని ప్రకటించారు.

Also Read: KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓడినా జీహెచ్‌ఎంసీపై గులాబీ జెండా ఎగురవేస్తాం: కేటీఆర్‌ కొత్త లక్ష్యం

ఆపదకో, అవసరానికో ఉన్న భూములు అమ్ముకోలేక..  అధిక వడ్డీకి రుణాలు తీసుకోలేక రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారమని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'ప్రజా పాలన దరఖాస్తులు ఏమయ్యాయి? రెవెన్యూ సదస్సుల్లో వచ్చిన దరఖాస్తులు ఏమయ్యాయి? ధరణి పేరు మార్చి తెచ్చిన భూ భారతి ఏమైంది? తహసిల్దార్, ఆర్డీవో, కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉంటే మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నట్లు?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

నెలల తరబడి రెవెన్యూ ఆఫీసులు, కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా రైతులు, ప్రజల సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారమవడం లేదని రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాలను మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. భూ సమస్యల పరిష్కారానికి 30 శాతం నుంచి 40 శాతం లంచాలు ఇస్తే పని కాని పరిస్థితి అని వివరించారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ల పేరిట మధ్యవర్తులు, ఏజెంట్లు, కాంగ్రెస్ నాయకులు..రైతుల నుండి అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నట్లు? అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bhu BharathiDharani portalbrs partyHarish RaoRevanth Reddy Failures

Trending News