/Harish Rao: జూపల్లి.. ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో.!.. అప్పుల రచ్చపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on jupally krishna rao: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు మరల బీఆర్ఎస్ నేతలకు అప్పులపై చర్చకు సిద్దమంటూ మరోసారి సవాల్ విసిరారు. సోమాజి గూడ ప్రెస్ క్లబ్ కు రావడానికి సిద్దమంటు జూపల్లి స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో హరీష్ రావు జూపల్లి సవాల్ పై కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. కాంగ్రెస్ నాయకులకు పాలన చేతగాక, ప్రభుత్వాన్ని నడపలేక బీఆర్ఎస్ మీద నెపం నెడుతూ అబద్దాలతో గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.
కాంగ్రెస్ నాయకులకు చేతగాక, ప్రభుత్వాన్ని నడపలేక బీఆర్ఎస్ మీద నెపం నెడుతూ అబద్దాలతో గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నరు.
జూపల్లి.. ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో!!
నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన వీడియో, రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన వీడియో, ఆర్బీఐ లెక్కలు మీకు వాట్సప్ లో పంపుతున్నా.. చదువుకో..… pic.twitter.com/F2AGQTwpXz
— Office of Harish Rao (@HarishRaoOffice) July 3, 2026
జూపల్లి.. ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో!!.. నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన వీడియో, రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన వీడియో, ఆర్బీఐ లెక్కలు మీకు వాట్సప్ లో పంపుతున్నా.. చదువుకో.. చీము నెత్తురు ఉంటే రాజీనామా చెయ్ అంటూ జూపల్లి కృష్ణారావుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. నువ్వు కాదు, మీ ముఖ్యమంత్రి, ఆర్ధికమంత్రి, మొత్తం మీ క్యాబినెట్ ను కూసోబెట్టి నిండు అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ చేసిన అప్పు 4 లక్షల కోట్లే అని నిరూపించిన.. మీ అబద్ధాలను కడిగి పారేసిన రోజులు మర్చిపోయారా అంటూ సెటైర్లు వేశారు.
ఇప్పుడేదో వచ్చి చర్చిద్దాం అంటున్నవ్, అప్పుడు నేను సవాల్ చేస్తే అసెంబ్లీలోనే తలలు కిందవేసుకోని సప్పుడు చేయలేదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రి లెటర్ విడుదల చేసిన నిమిషాల వ్యవధిలో సంగారెడ్డిలో పీపీటీ ద్వారా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కడిగి పాడేశారు. జూపల్లి సవాల్ కు ఆధారాలతో సహా హరీష్ రావు దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చారు. అప్పుల మీద చర్చ అని నిన్న పారిపోయిన జూపల్లి కృష్ణారావు.. ఈరోజు మరల చర్చకు రెడీ అనడం ఏంటని మండిపడ్డారు. నిన్న తెలంగాణ భవన్ కు వస్తానని తోక ముడిచిండని ఎద్దేవా చేశారు.
మొన్న తెలంగాణ భవన్ అన్నడు, నిన్న గన్ పార్క్ అన్నడు, నేడు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ అంటున్నాడని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. నిన్న గన్ పార్క్ కు వస్తా అంటే పోలీసులను పెట్టి అరెస్టు చేయించి పోలీసు స్టేషన్ లో పెట్టించాడని పేర్కొన్నారు. పోలీసు స్టేషన్ కు రమ్మంటే రాలేదని, పూటకో సవాల్, రోజుకో అడ్రస్ అంటూ హరీష్ రావు విమర్శించారు. ఈరోజు ఉత్తరం రాసిండు. వాట్సప్ పెట్టిండని సెటైర్లు వేశారు.
కేటీఆర్, హరీశ్ రావు రావాలన్నడు. మేం వస్తే కేసీఆర్ రావాలె అంటున్నడని విమర్శించారు. నేను చాలా సీనియర్, 5 గురు మంత్రుల దగ్గర పని చేసినా కేసీఆర్ వస్తనే వస్తా అని తప్పించుకున్నాడని అన్నారు. అంత సీనియర్ మంత్రి జూపల్లి నీ లేఖ చూస్తే ఆయన సీనియారిటీ ఏంటో తెలుస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ మొత్తం రెండున్నర ఏండ్లలో చేసిన అప్పు లక్షా 77వేల 58 కోట్లు అని లేఖలో రాసాడని,
నిజానికి రిజర్వ్ బ్యాంకు లెక్కల ప్రకారం జూన్ 30, 2026 వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు లక్షా 86వేల 67 కోట్లని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. మార్చి 18, 2026 నాడు రేవంత్ అసెంబ్లీలో ఏం చెప్పిండని.. మేం చేసిన అప్పు 3లక్షల 47వేల 294 కోట్లు అన్నారు. నెలకో లెక్క చెబుతారా? ఈ డబ్బులు ఎవరి జేబుల్లోకి పోతున్నాయని ఏకీపారేశారు.
లెక్కలు తప్పు చెప్పినందుకు పాలమూరు బిడ్డవు అయితే చీము నెత్తురు ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయాలని విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు 4.17లక్షల కోట్లు మాత్రమేనని క్యాబినెట్ మొత్తాన్ని అసెంబ్లీలో కూర్చోబెట్టి చెప్పిన విషయాన్ని మరోసారి హరీష్ రావు తెల్చి చెప్పారు.
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