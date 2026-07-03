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Harish Rao: జూపల్లి.. ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో.!.. అప్పుల రచ్చపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on jupally krishna rao: అసలు మీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో అప్పులపై ఏమన్నాడో వీడియోలతో సహా వాట్సాప్ లో పెట్టామని హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:10 PM IST
Harish Rao: జూపల్లి.. ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో.!.. అప్పుల రచ్చపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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