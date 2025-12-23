English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడం: హరీశ్ రావు

Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడం: హరీశ్ రావు

Harish Rao Sensational Comments On Telangana Politics: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలపై మాజీ మత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరు.. మంత్రుల వ్యవహారంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీడియాతో చేసిన చిట్‌చాట్‌లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 23, 2025, 03:55 PM IST

Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడం: హరీశ్ రావు

Harish Rao vs Revanth Reddy: 'తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రెస్‌మీట్ తర్వాత కాంగ్రెస్‌ సర్కార్ పూర్తి డిఫెన్స్‌లో పడింది. 25 ఏళ్ల నా రాజకీయ జీవితంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి రాత్రి 9:30 గంటలకు చిట్‌చాట్ పెట్టి వివరణ ఇచ్చుకోవడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. అరడజను మంది మంత్రులు పోటీపడి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టారంటే అది కేసీఆర్ పవర్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రకటించారు. అందాల పోటీలు, ఫుట్‌బాల్ షోకులు, గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లు పేదవాడికి అన్నం పెడతాయా? అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

కేసీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మంగళవారం పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డికి సచివాలయం అంటేనే భయం పట్టుకుందని.. వాస్తు భయంతో సెక్రటేరియట్ మెట్లు ఎక్కడం లేదని తెలిపారు. గేట్లు, తలుపులు మార్చినా భయం పోక కేవలం కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్‌కే పరిమితమయ్యారని గుర్తుచేశారు. 'సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో దాదాపు 4 వేలకు పైగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ  సర్పంచ్‌లుగా గెలవడంతో రేవంత్ రెడ్డికి ఓటమి భయం మొదలైంది. అందుకే కో ఆపరేటివ్ ఎన్నికలు పెట్టకుండా, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను నామినేషన్ల ద్వారా నియమించాలని చూస్తున్నారు. దమ్ముంటే కో ఆపరేటివ్ ఎన్నికలు జరపాలి' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సవాల్‌ చేశారు.

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు!

'ఓయూకు ఒంటరిగా వస్తానని ప్రగల్భాలు పలికిన రేవంత్ రెడ్డి వేలాది మంది పోలీసుల పహారాలో వెళ్లారు. విద్యార్థి నాయకులను అరెస్టు చేయించి వెళ్లడం ఆయన పిరికితనానికి నిదర్శనం' అని హరీశ్‌ రావు ప్రకటించారు. సాగునీటిపై ప్రభుత్వం ఇచ్చే పీపీటీని స్వాగతిస్తున్నామని.. వాస్తవాలు చెప్పడానికి బీఆర్ఎస్‌ పార్టీకి కూడా పీపీటీ ఇచ్చే అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. 'సీపీఐ, ఎంఐఎం, బీజేపీ కంటే తక్కువ సమయం మాకు ఇస్తూ మా గొంతు నొక్కుతున్నారు. మైకులు కట్ చేస్తున్నారు. అవకాశం ఇస్తే అసెంబ్లీ సాక్షిగా కాంగ్రెస్ సర్కార్ బండారాన్ని బయటపెడతాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. ఇది ప్రభుత్వం కాదు.. ఒక కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ, బొంబాయి బ్రోకర్ల సలహాలతో నడుస్తోందని విమర్శించారు.

Also Read: KCR Speech: కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఇక తెలంగాణలో పెను మార్పులే

'అప్పులు ఇప్పించినందుకు ఒక బ్రోకర్ కంపెనీకి గతంలోనే రూ.180 కోట్ల కమిషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే బ్రోకర్ సలహాతో జీహెచ్‌ఎంసీని మూడు ముక్కలు చేసి రూ.30 వేల కోట్ల అప్పు తేవాలని చూస్తున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పేరిట రూ. 7,000 కోట్లను ఉత్తమ్, భట్టిలు పంచుకున్నారు. 20 శాతం కమీషన్ ఇచ్చిన వారికే బిల్లులు ఇస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. 'తెలంగాణకు 45 టీఎంసీలు చాలు అని ఉత్తమ్ రెడ్డి ఉత్తరం రాయడం చారిత్రక తప్పిదం. దానికి క్షమాపణ చెప్పి వెంటనే 90 టీఎంసీల కోసం లేఖ రాయాలి' అని హరీశ్ రావు డిమాండ్‌ చేశారు. 'ప్రభుత్వం ఇరుకున పడినప్పుడల్లా ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఫార్ములా-ఈ రేస్ అంటూ లీకులు ఇస్తూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తోంది. అసెంబ్లీ ముగియగానే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నాకు నోటీసులు ఇస్తారట. ఈ సిట్ ఒక పెద్ద జోక్' అని ఎద్దేవా చేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డి మెప్పు కోసం అక్రమ కేసులు పెడుతున్న పోలీసు అధికారుల పేర్లు రాసుకుంటున్నాం. ఏపీలో అధికారులకు పట్టిన గతే మీకు పడుతుంది. రిటైర్ అయినా, విదేశాల్లో ఉన్నా గుంజుకొస్తాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు.

Also Read: Harish Rao: చొక్కాలు మార్చినంత సులువుగా పార్టీ మార్చినోడు రేవంత్ రెడ్డి: హరీశ్ రావు

'ఉద్యమంలో నాపై 300 కేసులు ఉన్నాయి. ఈ తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడం. డీజీపీ శివధర్ రెడ్డికి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ రక్షణకే సమయం సరిపోతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లా సర్జాపూర్‌లో ఓటేయలేదని దళితులపై దాడులు చేసి ఇళ్లు కూలగొట్టినా కనీసం ఫిర్యాదు కూడా తీసుకోవడం లేదు. ఖాకీ పుస్తకం, చట్టం అందరికీ సమానంగా ఉండాలి' అని పోలీసులకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు హరీశ్ రావు హితవు పలికారు. 'కానిస్టేబుళ్ల ఆరోగ్య భద్రతను రూ. లక్షకు కుదించడం దుర్మార్గం. వారి టీఏ, డీఏ అలవెన్స్‌లపై డీజీపీ దృష్టి పెట్టాలి' అని డిమాండ్‌ చేశారు. 'దేవుడి మీద ఒట్టేసి రుణమాఫీ చేయలేదని యాదగిరిగుట్టలో వేడుకుంటే నాపై కేసు పెట్టారు. ఖమ్మం వరద బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్తే దాడులు చేశారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పని చేస్తాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రకటించారు. 'రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక సమస్యలపై చర్చించడానికి అసెంబ్లీ సమావేశాలను కనీసం 15 రోజుల పాటు నిర్వహించాలి. రాష్ట్రం తెచ్చిన వాళ్లం, త్యాగాల చరిత్ర మాది. రేవంత్ రెడ్డి అక్రమ కేసులకు, కుట్రలకు భయపడే ప్రసక్తే లేదు' అని స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

