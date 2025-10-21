Harish Rao: జనం తాగాలే ఊగాలే రేవంత్ రెడ్డి గల్లాపెట్టె నిండాలి: మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు

BRS Party Basti Dawakhana Visit: 'బస్తీ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగవద్దు. తమ గడప దగ్గరనే.. తమ వాకిట్లోనే వైద్యం అందించాలని ఉద్దేశంతో దేశంలోనే తొలిసారిగా బస్తీ దవాఖానలను కేసీఆర్ ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 450 బస్తీ దవాఖానలు ఏర్పాటు చేస్తే హైదరాబాద్లో 350 బస్తీ దవాఖానలు ఏర్పాటు చేశాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో 110 రకాల మందులు ఉచితంగా అందించే వాళ్లం. 130 రకాల పరీక్షలను ఉచితంగా చేసి పేషంట్ల ఫోన్లకే రిపోర్టులు పంపించే వాళ్లం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.
హైదరాబాద్లోని శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓల్డ్ లింగంపల్లి బస్తీ దవాఖానను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం పరిశీలించింది. వైద్య సేవలు ఎలా అందుతున్నాయని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆరా తీశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలకు సుస్తీ పట్టిందని ఆరోపించారు. 'ఆరు నెలల నుంచి జీతం రావడం లేదు. స్టాఫ్ నర్స్ దేవమ్మకు ఐదు నెలల నుంచి జీతం రాలేదని చెబుతోంది. సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ని అడిగితే ఆరు నెలల నుంచి జీతం రాలేదు అంటున్నారు. బస్తీ దవాఖానలో పనిచేసే సిబ్బందికి ఆరు నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోతే వారు పని ఎలా చేస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు.
చెప్పడమేమో ఒకటో తారీఖు అందరికీ జీతాలు ఇస్తామని చెబుతున్నా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బస్తీ దవాఖానాలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి ఆరు నెలల నుంచి జీతం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. 'కేవలం 60, 70 రకాల మందులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి 40 రకాల మందులు సరఫరా లేదు అని చెప్పారు. పేషెంట్లను మాట్లాడితే కొన్ని మందులు ఇస్తున్నారు కొన్ని మందులు బయట కొనుక్కోవాలని చెబుతున్నారు. టెస్టులలో బీ12 డీ3 టెస్టులకు రీ ఏజెంట్లు సప్లై లేకపోవడంతో అన్ని రకాల టెస్టులు జరగడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు.
బస్తీ దవాఖానలో మందులు సరఫరా చేసే తెలివి ప్రభుత్వానికి లేదని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ సిబ్బందికి జీతాలు వస్తున్నాయా లేదా అనే రివ్యూ చేసే తెలివి రేవంత్ రెడ్డికి లేదా? అని ప్రశ్నించారు. కొడంగల్లో 108 సర్వీస్ సకాలంలో రాకపోవడంతో.. వైద్యం అందక ఓ మనిషి ప్రాణం పోయిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. రేవంత్ రెడడ్ఇ తన గురించి ఆలోచించుకుంటాడు తప్ప ప్రజల గురించి ఆలోచించడు అని ప్రకటించారు.
ఆస్పత్రుల్లో కేసీఆర్ కిట్టు ఇవ్వకపోవడంతో 20 శాతం డెలివరీలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి బదిలీ అయ్యాయని వైద్యారోగ్య శాఖ మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. కేసీఆర్ మీద కోపంతో పథకాలను బంద్ చేస్తే పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పారు. ఎంతసేపు మద్యం దుకాణాలు పెంచుదామా..? సారా ఎట్లా అమ్ముదామా..? పైసలు ఎట్ల సంపాదిద్దామా..? అని తప్ప వేరే రేవంత్ రెడ్డికి వేరే ఆలోచన లేదు అని విమర్శించారు. 'వైన్షాపుల టెండర్లకు రూ.3 లక్షలకు పెంచి రేవంత్ రెడ్డి అడ్డగోలుగా డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తున్నాడు. జనం తాగాలే ఊగాలే రేవంత్ రెడ్డి గల్లాపెట్టె నిండాలి. ఒకనాడు అయినా ప్రజా ఆరోగ్య వ్యవస్థపై రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష చేశాడా' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో బస్తీ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డికి బుద్ధి రావాలంటే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు.
రేవంత్ పాలనలో ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు చెల్లించక ఆస్పత్రుల్లో పేదలకు వైద్యం అందని దుస్థితి.
- మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే @BRSHarish గారు pic.twitter.com/OznOJBOtbm
— Office of Harish Rao (@HarishRaoOffice) October 21, 2025
