Harish Rao: ప్రభుత్వం కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతుంది.. కత్తి బాబుది.. పొడిచేది రేవంత్ రెడ్డి: హరీష్‌ రావు

Harish Rao Fires on CM Revanth Reddy: తెలంగాణ సాధించిన పార్టీగా ప్రజలు బాగుండాలని కోరుకుంటామని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. తెలంగాణకు జరగబోతున్న ద్రోహన్ని బయట పెట్టబోతున్నామని.. గోదావరి అక్రమ జలాలు తరలింపు విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేస్తూనే ఉన్నామన్నారు. శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. గోదావరి జలాల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుంభకర్ణుడిలా నిద్ర పోతుందని విమర్శించారు. ఢిల్లీలో జరగబోతున్న సమావేశం తెలంగాణకు మరణశాసనంగా మారాబోతుందన్నారు. పోలవరం, నల్లమల సాగర విషయంలో తెలంగాణకు అన్యాయం అవుతుందని ముందే చెబుతున్నామన్నారు. కత్తి బాబుది అయితే.. పొడిచేది రేవంత్ రెడ్డి అని ఫైర్ అయ్యారు. చెల్లని రిట్ వేసి వెనక్కి తీసుకున్నారని.. నల్లమల సాగర్పైన కమిటీ వేయనని ఎందుకు వేశారని ప్రశ్నించారు.
"ప్లాన్ ప్రకారం రేవంత్ రెడ్డి డ్రామా ఆడుతున్నావు. పేరుకే జల వివాదాలు మీటింగ్.. గోదావరి నీళ్లను ఏపీకి తరలించాలని ప్రయత్నం. అసలు ఎందుకు మీటింగ్కు వెళుతున్నారు..? సీడబ్ల్యూసీ అనుమతులు ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని మీరు రాసిన లేఖలు ఉంది. 30 నాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వీళ్ల బండారం బయటపెడితే వెంటనే కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సీడబ్ల్యూసీలో అనుమతులు ఆపుతామని చెప్పింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మీకు ఏమైనా హామీ వచ్చినా సీడబ్ల్యూసీ ప్రాసెస్ను రాహుల్ బొజ్జో చాలా స్పష్టంగా రాసిండు.
తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగితే తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీగా ఒక్క నిమిషం కూడా ఊరుకోము. ఎందుకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మీరు ఎందుకు మీటింగ్ వెళుతున్నారు..? స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆదిత్యనాథ్ దాస్ తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిండు. ఆదిత్యనాథ్ తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు అక్రమం అని ప్రాజెక్టులను ఆపాలని కేంద్రానికి లేఖ రాసిండు. దొంగ చేతికి తాళం ఇచ్చిన వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి. నీకు తెలంగాణ అధికారి దొరకలేదు. తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిన వ్యక్తి ఆదిత్యనాథ్ను ఢిల్లీ మీటింగ్కి ఎలా పంపిస్తావు..? తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా కనిపించలేదా..? మాకు తెలంగాణ ప్రజలు భవిష్యత్ ముఖ్యం. అవసరమైతే కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మరో ఉద్యోమానికి సిద్ధం అవుతాం. ఈ రోజు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న జల వనరులు మీటింగ్ను బాయ్కాట్ చేయాలి. బాయ్కాట్ చేయకపోతే సహించేది లేదు.
ఏపీ ఒత్తిడితో జరుగుతున్న మీటింగ్ లో నేడు ఇంజినీర్లు పాల్గొంటున్నారు. పేరుకు జలవివాదాల మీటింగ్ కానీ, మన 200 టీఎంసీలను గంపగుత్తగా తరలించుకుపోయే నల్లమలసాగర్ అనే ప్రాజెక్టు సంబంధించిన కుట్ర ఇది. ఇలాగే గతంలో కేంద్ర జల్శక్తిశాఖ నిర్వహించిన సమావేశంలో ఏపీ ఈ ప్రాజెక్టునే ఏకైక ఎజెండాగా ముందుపెట్టింది. ఇప్పుడు కూడా ఏపీ నల్లమలసాగర్ లింకు ప్రాజెక్టునే తెరమీదకు తెచ్చి చర్చ చేస్తున్నరు. బీఆర్ఎస్ నిలదీస్తే.. డిసెంబర్ 30వ తేదీన నేను ఉత్తరం రాస్తే.. తెల్లారి ఒక మీటింగ్ రాసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.
దొంగలు దొంగలు ఊళ్లు పంచుకున్నట్లు చేస్తున్నారు. పోను పోను అంటూనే మీటింగ్ లకు అటెండ్ అవడం అంటే ఏమిటి..? తెలంగాణ నీటి హక్కులను గంపగుత్తగా ఏపీకి అప్ప చెప్పడమేనా మీ చర్చల లక్ష్యమా.. కేసీఆర్ గారు గోదావరిలో 400 టీఎంసీలు కేంద్రం నుంచి అనుమతులు తెచ్చారు. గోదావరి మీద 10 డీపీఆర్లు పంపి 7 ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు సాధించారు. రెండేళ్లలో ఒక్క డిపిఆర్ పంపింది లేదు, ఒక్క అనుమతి తెచ్చింది లేదు. చంద్రబాబుతో దోస్తీ కట్టి, తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం చేసేందుకు సిద్ధమైన రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను తెలంగాణ సమాజం క్షమించదు. తెలంగాణ నీటి హక్కులను కాలరాసేందుకు ఏపీ ఒత్తిడితో కేంద్రం నిర్వహిస్తున్న ఈరోజు ఢిల్లీ సమావేశాన్ని బహిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నువ్వు పెట్టిన కండీషన్లకు వచ్చిన సమాధానం బయట పెట్టాలి. రేవంత్ రెడ్డి.. నీ గురుదక్షిణ కోసం తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తుంటే తెలంగాణను సాధించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు.
నీ దుర్మార్గాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడతాం. తెలంగాణ నీటి హక్కుల కోసం మరో పోరాటం చేస్తం. కేసీఆర్ పాలన గురించి ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్టే స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణ అద్బుతమైన ప్రగతి సాధించింది. రెండు కోట్ల 20లక్షల ఎకరాల మాగాణిగా మారింది. కాళేశ్వరం, మిషన్ కాకతీయ ద్వారా అద్బుతమైన ఆయకట్టు వచ్చింది. కాళేశ్వరం ద్వారా 17 లక్షల 823 ఎకరాల స్థిరీకరణ, మిషన్ కాకతీయ ద్వారా పదిహేను లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు సాధ్యమైంది. 32 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు బీఆర్ఎస్ సాధించింది. బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా నోరు పారేసుకోవడం ఆపాలి. కేంద్రంలోని మి ప్రభుత్వమే తెలంగాణ ప్రగతి పథాన్ని వివరించింది. కళ్లు తెరవండి అనవసరంగా బీఆర్ఎస్ మీద నోళ్లు పారేసుకోకండి. మేమేమో తెలంగాణకు నీళ్లు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే, రేవంతు ఏపీకి నీళ్లు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసిండు. నీటిని ఒడిసి పట్టింది కేసీఆర్ విడిచి పెట్టింది రేవంత్. సోయి లేని రేవంత్ నల్లమల సాగర్కు జెండా ఊపుతున్నడు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం మీటింగ్ బాయికట్ చేయాలి.." అని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.