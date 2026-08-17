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Harish Rao: మేము నిద్ర లేపితేనే ప్రభుత్వం నిద్ర లేస్తుంది.!. రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెటైరికల్ కామెంట్స్..

Harish rao fires on cm revanth govt: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ Grmb ఎజెండా వచ్చిన తర్వాత వారం తర్వాత లేఖ రాశారని కాంగ్రెస్ పై హరీష్ రావు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఈ రోజు grmb మీటింగ్ BRS పోరాటంతో వాయిదా పడిందని ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:16 PM IST
Harish Rao: మేము నిద్ర లేపితేనే ప్రభుత్వం నిద్ర లేస్తుంది.!. రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెటైరికల్ కామెంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: మేము నిద్ర లేపితే ప్రభుత్వం నిద్ర లేస్తుంది.. రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెటైరికల్ కామెంట్స్..
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