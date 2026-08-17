/Harish Rao: మేము నిద్ర లేపితేనే ప్రభుత్వం నిద్ర లేస్తుంది.!. రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెటైరికల్ కామెంట్స్..

Harish rao slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం తాగునీటి ప్రాజెక్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇటీవల grmb ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎజెండా లో తెలంగాణ 7 ప్రాజెక్ట్ లను రద్దు చేయాలని కోరిందన్నారు, ఆగస్టు 5 న మేము అడిగితే 6 వ తేదీన grmb కి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లేఖ రాసిందన్నారు. మేము నిద్ర లేపితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిద్ర లేస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ Grmb ఎజెండా వచ్చిన తర్వాత వారం తర్వాత లేఖ రాశారని ఏకీపారేశారు.
ఈ రోజు grmb మీటింగ్ BRS పోరాటంతో వాయిదా పడిందని గుర్తు చేశారు. ప్రపంచంలో అద్భుతమైన పథకం రైతు భీమా పథకమని, ఆగస్టు 13 అర్ధరాత్రి నుండి ఎందుకు ఆపారో చెప్పాలన్నారు.
Ys రాజశేఖర్ రెడ్డి పథకాలను బీ ఆర్ ఎస్ ప్రభుత్వం కొనసాగించిందన్నారు. రైతు భీమా, కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాలను ఎందుకు విస్మరిస్తుందని విమర్శలు గుప్పించారు. 42 లక్షల మంది కి రైతు భీమా అందించామన్నారు. కుటుంబ పెద్ద కు మాత్రమే కొత్త భీమా పథకం ఇస్తామంటున్నారని దీని వల్ల 13 లక్షల మంది రైతులకు భీమా వర్తించదని హరీష్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పేదింటి ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ల కోసం తెచ్చిన కల్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పక్కా కుట్రతో, ఉద్దేశపూర్వకంగా నీరుగార్చి ఖతం చేసిందన్నారు. కోర్టు స్టే ఇచ్చింది కాబట్టి ఆపేశామని ఇప్పుడు డ్రామాలు ఆడుతున్నారన్నారు. కానీ.. కోర్టు స్టే రాకముందే ఈ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ సర్కారు పాతాళంలో బొంద పెట్టిందని పేర్కొన్నారు.
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఏవో 16 లక్షల లెక్కలు చెబుతున్నారని అవన్ని వాస్తవాలన్నారు. కేసీఆర్ గారి హయాంలో మేము ఏకంగా 14 లక్షల 50 వేల పెళ్లిళ్లకు కల్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చి ఆదుకున్నామన్నారు. జనాభా పెరిగినప్పుడు సహజంగానే పెళ్లిళ్ల సంఖ్య, దరఖాస్తులు పెరగాలి కదా.. కానీ కాంగ్రెస్ పాలనలో లబ్ధిదారుల సంఖ్య ఎందుకు పడిపోయిందో ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.
ఒకప్పుడు కేసీఆర్ గారి పాలనలో (2021-22) 2,31,371 పెళ్లిళ్లకు ఒక్క ఏడాదే ఆర్థిక సాయం అందించామన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ వచ్చాక 2024-25లో కేవలం 1 లక్షా 58 వేల పెళ్లిళ్లకు మాత్రమే సాయం చేశారన్నారు. ఇక 2025-26 సంవత్సరంలో అయితే మరీ దారుణంగా కేవలం 86 వేల పెళ్లిళ్లకు మాత్రమే అంటే కేవలం 870 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చేతులు దులుపుకున్నారని పేర్కొన్నారు.
పథకాన్ని ఎలా నీరుగార్చారో చెప్పడానికి ఈ లెక్కలే సాక్ష్యమన్నారు. కోర్టులో ఈ ప్రభుత్వం ఎంత ఉద్దేశపూర్వక నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందో తెలంగాణ సమాజం మొత్తం చూస్తోంది. కౌంటర్ దాఖలు చేయడానికి కోర్టు 30 రోజుల సమయం ఇచ్చినా కావాలనే కౌంటర్ వేయకుండా వదిలేశారన్నారు.
మీరు కౌంటర్ వేయకపోవడం వల్లే కదా కోర్టు స్టే ఇచ్చింది? ఇది ఆడబిడ్డల మీద కక్షతో మీరు చేసిన కుట్ర కాదా? దీనికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏం సమాధానం చెబుతుందని హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. దీన్నిబట్టే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాల పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఏపాటిదో ఇట్టే అర్థమవుతోందన్నారు. కల్యాణ లక్ష్మి ఆగిపోతే పట్టించుకోని ఈ ప్రభుత్వం.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమించి, రోడ్లెక్కి పోరాటం చేసిన తర్వాతే ఉలిక్కిపడి కదిలిందన్నారు. సింగిల్ జడ్జి స్టే ఇచ్చిన వెంటనే డివిజన్ బెంచ్ కు అప్పీల్ కు ఎందుకు పోలేదన్నారు.
బీఆర్ఎస్ పోరాటం దెబ్బకు భయపడి.. ఇప్పుడు హడావిడిగా అఫిడవిట్ వేస్తాం, అప్పీల్ కు పోతాం అని కొత్త నాటకాలకు తెరతీస్తున్నారన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఒత్తిడి లేకపోతే ఈ పథకాన్ని ఎప్పుడో శాశ్వతంగా సమాధి చేసేవాళ్లన్నారు. నా మీద రాజకీయ కక్ష సాధింపు కోసం, తప్పుడు కేసులు పెట్టి వాదించడానికి సుప్రీంకోర్టు లాయర్ సిద్ధార్థ్ లూథ్రాను ప్రత్యేకంగా తెచ్చుకున్నారన్నారు. ఆయనకు రోజుకు 50 లక్షల రూపాయల ఫీజు చెల్లించడానికి ముఖ్యమంత్రికి పైసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని విమర్శలు గుప్పించారు.
రాజకీయ ప్రత్యర్థుల మీద కేసులకు రోజుకు 50 లక్షలు కట్టే ప్రభుత్వానికి.. లక్షలాది మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ ఆడబిడ్డల భవిష్యత్తు ముడిపడి ఉన్న కల్యాణ లక్ష్మి కేసును వాదించడానికి ఒక మంచి లాయర్ దొరకలేదా.. లేక కావాలనే లాయర్ ను పెట్టలేదా.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
కేసీఆర్ గారికి పేదల పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ధికి, ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికున్న తేడా ఏంటో ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత నాడు కేసీఆర్ గారు మొదటి కేబినెట్ సమావేశంలోనే ఏకంగా 42 సంక్షేమ పథకాలకు ఆమోదముద్ర వేశారన్నారు. కానీ నేటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఆ సంక్షేమ పథకాలను ఒక్కొక్కటిగా ఎలా ఎత్తివేయాలా అని కుట్రలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు.
సంక్షేమం అనేది పాలకులకు ఇష్టం ఉంటే పేదలకు చేసే దానం కాదు.. అది ఒక ప్రభుత్వం బాధ్యత, రాజ్యాంగం మీకు అప్పగించిన ప్రాథమిక బాధ్యతని స్పష్టం చేశారు. సంక్షేమ పథకాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆపడం అంటే.. పేదల కడుపు కొట్టడమే కాదు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ఉల్లంఘించడమేనంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.
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