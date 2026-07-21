/Harish Rao: తిట్ల మీదున్న ధ్యాస నీటి బొట్లు ఎత్తడం మీద ఏది..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎల్ నినో ప్రభావంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుక్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రాజెక్టులలో నీళ్లు ఉన్న కూడా సీఎం రేవంత్ వాటిని పంప్ లతో ఎత్తిపోయడంలేదని బీఆర్ఎస్ అధికార ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మరోసారి నీళ్ల వివాదంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. జులై 12వ తేదీన తెలంగాణ భవన్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దేవాదుల పంపులు ఆన్ చేయమని నిలదీశామన్నారు.
13వ తేదీన ఉత్తంకుమార్ రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క, పొంగులేటి హెలికాప్టర్లో వెళ్లి హడావుడి చేశారన్నారు. అక్కడికి వెళ్లి దేవాదుల కింద ఎన్ని రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయో కూడా నీళ్ల మంత్రికి తెలియదన్నారు. మొత్తం 22 రిజర్వాయర్లు నింపుతామన్నారు. 38 టీఎంసీల నీళ్లు ఎత్తుతాం అని చెప్పారు. ఆ మాటలు నమ్మి రైతులు నారు పోసుకున్నారని, ఇప్పుడు నీళ్లు ఇవ్వడం లేదని, నీళ్లు ఎత్తడం లేదన్నారు.
వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నీళ్ల కోసం రైతులు ధర్నాలు చేస్తున్నారు. శాయంపేట, బీమదేవపల్లి, ఎల్కతుర్తి అంతటా ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. నీళ్లు ఉండి కూడా ఎందుకు ఎత్తడం లేదు..? కేసీఆర్ గారు సమ్మక్క బ్యారేజీ కట్టారు. 3 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉందన్నారు. 22 వేల క్యూసెక్కుల వరద ఉందన్నారు. ఆయకట్టుకు సరిపడా నీళ్లు ఉండి కూడా పంటలకు నీళ్లు ఇవ్వడం లేదన్నారు.
పది పంపులు నడుస్తాయని చెప్పారు కానీ నిన్నటి వరకు ఐదు పంపులే నడిచాయని హరీష్ రావు విమర్శించారు. మంత్రులు వెళ్లినప్పుడు ఏడు మోటార్లు, మంత్రులు లేనప్పుడు మూడు మోటార్లు నడుస్తున్నాయని, ఇక్కడ ఎన్డీఎస్ఏ అడ్డంకి లేదు కదా? అని విమర్శలు గుప్పించారు.
చంద్రబాబుకు నీళ్లు విడిచిపెట్టడమా..?.. తెలంగాణ రైతులకు నీళ్లు ఒడిసిపట్టడమా? మీ ఆలోచన ఏమిటి?.. అంటూ ఏకీపారేశారు.
ఇది ఎల్నినో తెచ్చిన కరువు కాదని కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అంటూ హరీష్ రావు విమర్శించారు. సమ్మక్క బ్యారేజీ కట్టి, దేవాదుల మూడు ఫేజులు పూర్తి చేసి కేసీఆర్ గారు నీళ్లు ఎత్తడానికి సిద్ధంగా పెట్టారన్నారు. మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల వరంగల్ జిల్లాను కరువు కోరల్లోకి నెట్టారన్నారు. 3.17 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి దేవాదుల పూర్తి చేశామన్నారు కటుక ఒత్తకుండా ఎందుకు వరంగల్ జిల్లాను ఆగం చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
రూ. 8 కోట్ల బిల్లులు ఇవ్వకుండా పోయిన ఏడాది 50 రోజులు ఆలస్యంగా మోటార్లు ఆన్ చేశారన్నారు. దేవాదుల కింద రూ.700-800 కోట్ల విలువైన పంట ఎండిపోయిందన్నారు. ఈసారి కూడా ఎల్నినో వస్తుందని చెబుతున్నా మొద్దునిద్ర పోతున్నారా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. ఎందుకు పది మోటార్లు నడపడం లేదు?.. నీళ్లు ఉండి కూడా ఎత్తకుంటే ఏం అనాలన్నారు. ఒడిసిపట్టాల్సిన నీళ్లను విడిచిపెడుతున్నారు. ప్రపంచమంతా చుక్క చుక్క నీటిని ఒడిసిపడుతుంటే మీరు నీళ్లు వదిలేస్తున్నారని విమర్శించారు.
కాళేశ్వరంలో ఎత్తమంటే డ్రామాలు ఆడుతున్నారని హరీష్ రావు విమర్శించారు. రామప్ప కింద 5 వేల ఎకరాలు, పాకాల కింద 29 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ మాటలు నమ్మి రైతులు నాట్లు వేసుకున్నారు. వరంగల్ కలెక్టర్ అఖిలపక్ష సమావేశం పెట్టి నీళ్లు ఇవ్వం, నాట్లు వేసుకోవద్దు అంటున్నారని.. మంత్రులు మాత్రం 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పారన్నారు. మంత్రులది ఒక మాట, కలెక్టర్ది ఒక మాటనా?.. అంటూ హరీష్ రావు విమర్శించారు.
రామప్ప కింద తూములు మూసేశారని, నాట్లు వేసిన రైతుల పరిస్థితి ఏమిటన్నారు. గోదావరిలో బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు ఉన్నాయని, అయినా కలెక్టర్ ఎందుకు తూములు మూసారని ఎవరు కరెక్ట్? అంటూ విమర్శించారు. మంత్రులు రైతులకు క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు. రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలన్నారు. ఇది తుగ్లక్ ప్రభుత్వం లెక్క ఉంది. రాష్ట్రాన్ని నడిపే పద్ధతి ఇదేనా?.. అంటూ సీఎం రేవంత్ పై విమర్శించారు.
రైతు బోరు ఎండితే నీళ్ల కోసం రకరకాల మార్గాలు వెతుకుతాడని.. కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు తపన పడటం లేదన్నారు. రైతులు ట్యాంకర్లు, బిందెలతో పంటలకు నీళ్లు పెడుతున్నారన్నారు. రైతులకు ఉన్న సోయి రేవంత్ రెడ్డికి లేదని హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
తెలంగాణ రైతు ఎంత తపన పడుతున్నాడో రేవంత్ రెడ్డికి అర్థం కావడం లేదన్నారు. గ్యారెంటీల విషయంలో వాయిదాల లెక్కనే.. నీళ్ల ఎత్తిపోతల విషయంలో కూడా వాయిదాలే చేస్తున్నారన్నారు. కాళేశ్వరం అంటే మా మీద పడి ఏడ్చారని.. దేవాదుల వద్ద ఏం అడ్డం వచ్చిందని కాంగ్రెస్ పై హరీష్ రావు ప్రశ్నలు కురిపించారు.
జూన్ 1 నుంచి ఇప్పటి వరకు 50 రోజులు ఎందుకు నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయలేదని, 2011లో దేవాదుల టన్నెల్ కూలితే.. మేం బాగు చేశామన్నారు. ఎల్నినో పేరు చెప్పి ఎగనామం పెడితే బీఆర్ఎస్ ఊరుకోదన్నారు. తిట్ల మీద ఉన్న ధ్యాస నీటి బొట్లు ఎత్తడంపై లేదనిన సీఎం రేవంత్ పై హరీష్ రావు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
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