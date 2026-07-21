Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Harish Rao: తిట్ల మీదున్న ధ్యాస నీటి బొట్లు ఎత్తడం మీద ఏది..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao: తిట్ల మీదున్న ధ్యాస నీటి బొట్లు ఎత్తడం మీద ఏది..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on cm revanth reddy: వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నీళ్ల కోసం రైతులు ధర్నాలు చేస్తున్నారని హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శాయంపేట, బీమదేవపల్లి, ఎల్కతుర్తి అంతటా ఆందోళనలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడంలేదన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:01 PM IST
Harish Rao: తిట్ల మీదున్న ధ్యాస నీటి బొట్లు ఎత్తడం మీద ఏది..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: తిట్ల మీదున్న ధ్యాస నీటి బొట్లు ఎత్తడం మీద ఏది..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Harish Rao8 min ago
2
Samsung Galaxy Card11 min ago
3
TET Notification17 min ago
4
Siddipet40 min ago
5
vemulawada54 min ago