  Harish Rao: రేవంత్ నడ్పిస్తుంది సర్కారా..?.. సర్కస్సా..?.. సినిమా టికెట్ రెట్లపై రచ్చపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao: రేవంత్ నడ్పిస్తుంది సర్కారా..?.. సర్కస్సా..?.. సినిమా టికెట్ రెట్లపై రచ్చపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy: రాష్ట్రంలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా.. ఉంటే ఎవరి కంట్రోల్‌లో ఉంది అనే అనుమానం ప్రతి ఒక్కరికీ కలుగుతోందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. అంతేకాకుండా మంత్రి కోమటిరెడ్డి మాట్లాడిన మాటలకు కౌంటర్ లు కూడా ఇచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:07 PM IST
  • రేవంత్ ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు ఫైర్..
  • అసలు ఎదరు జీవోలు ఇస్తున్నారంటూ సెటైర్ లు..

Harish Rao: రేవంత్ నడ్పిస్తుంది సర్కారా..?.. సర్కస్సా..?.. సినిమా టికెట్ రెట్లపై రచ్చపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on cm revanth reddy govt over komati reddy Venkat reddy  controversy: తెలంగాణలో ఇటీవల సినిమా రెట్ల పెంపు అంశం కాస్త రాజకీయంగా దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే.ఇటీవల ప్రభాస్ మూవీ రాజాసాబ్, చిరంజీవి మూవీ మన శంకర వర ప్రసాద్ సినిమాలకు ఓవర్ నైట్లో , సెలవులకు ముందు ప్రభుత్వాలు టిక్కెట్ల రెట్లు పెంపుపై జీవోలు విడుదల చేస్తున్నాయి. దీనిపై హైకోర్టులో పిటషన్ లు కూడా దాఖలు అవుతున్నాయి. దీంతో తెలంగాణ హైకోర్టు సైతం తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు ఇటీవల చివాట్లు పెట్టంది. అయితే.. మొత్తంగా దీనిపై తాజాగా.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

తెలంగాణలో ఇప్పుడు థియేటర్ల కంటే.. సచివాలయంలోనే ఒక పెద్ద సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా నడుస్తోందని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా.. ఉంటే ఎవరి కంట్రోల్‌లో ఉంది అనే అనుమానం ప్రతి ఒక్కరికీ కలుగుతోందని పంచ్ లు వేశారు. ఒకవైపు టికెట్ ధరలు పెంచుతూ జీవో బయటికి వస్తుంది. మరోవైపు.. ఆ శాఖకు బాధ్యత వహించాల్సిన సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి గారేమో.. నాకు తెలియదు.. నా ప్రమేయం లేదని నా దగ్గరికి ఫైల్ రాలేదు అని నిస్సహాయంగా చేతులెత్తేస్తారని అన్నారు. అయితే.. సినిమాటో గ్రఫి శాఖ ఒకరిది.. పెత్తనం మరొకరిది.. జీవో ఇచ్చేది ఇంకొకరు.. అంటూ మండిపడ్డారు.

సాక్షాత్తు ఒక క్యాబినెట్ మంత్రికి తెలియకుండానే.. ఆయన శాఖలో ఇంత పెద్ద నిర్ణయం జరిగిపోతుంటే.. అసలు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నది ఎవరని హరీష్ రావు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.  రేవంత్ రెడ్డి గారు.. అసలు మీరు నడుపుతున్నది సర్కారా.. లేక సర్కస్ కంపెనీనా...అంటూ ఏకీపారేశారు. టికెట్ల పెంపు విషయంలో హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా.. ఈ ప్రభుత్వ తీరు మారకపోవడం శోచనీయమన్నారు.

ఒక వైపు అసెంబ్లీ సాక్షిగా సొంత డబ్బా.. మరొక వైపు క్షేత్రస్థాయిలో అడ్డగోలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారన్నారు. చెప్పేదొకటి, చేసేది మరొకటి..పేపర్లలో కలరింగ్ ఇచ్చేది ఇంకొకటి అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. ముఖ్యమంత్రి  రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ వేదికగా.. నేను ఈ సీట్లో ఉన్నంత కాలం సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపు ఉండదు, బెనిఫిట్ షోలు ఉండవు, ఎవరికీ స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఇవ్వం అని మైకు పట్టుకొని ఊదరగొట్టినవ్ అంటూ కాంగ్రెస్ తీరును తప్పుబట్టారు.

మరి ఇప్పుడు రాత్రికి రాత్రే జీవోలు ఎట్లా వచ్చినయ్.. ఇప్పటికే మూడు సినిమాలకు అడ్డగోలుగా రేట్లు పెంచుతూ జీవోలు ఇచ్చారు. ఇవాళో రేపో.. మరో సినిమాకు కూడా జీవో ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యారంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అసెంబ్లీలో అబద్ధాలు ఆడటం మీకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అని మాకు తెలుసు.. కానీ సినిమా టికెట్ల విషయంలో కూడా ఇంత నిస్సిగ్గుగా సభను, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తారా.. అంటూ హరీష్ రావు ఆరోపణలు చేశారు.

ఇక సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి పరిస్థితి చూస్తే జాలేస్తోందన్నారు. ఒక పక్క హోం శాఖ జీవో ఇస్తుంది.. సినిమా మంత్రి ఏమో నాకు సంబంధం లేదు, నా దగ్గరికి ఎవరూ రాలేదు అంటారు. ఐటీ మంత్రిని నేనే.. సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిని నేనే అని ఈ మధ్య చెప్పుకున్న కోమటి రెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇపుడు ఉన్న శాఖ తో తనకు సంబంధం లేదని ఎందుకు అంటున్నారని.. టిక్కెట్ల రేటు పెంపు సీఎం నిర్ణయమేనని కొమటి రెడ్డి చెప్పకనే చెపుతున్నారన్నారు.

అంటే, తెలంగాణలో సినిమా శాఖకు మంత్రి ఉన్నట్టా..లేనట్టా.. సంబంధిత శాఖ మంత్రికి తెలియకుండానే జీవోలు విడుదల అవుతున్నాయంటే.. ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నది ఎవరన్నారు. అదే విధంగా తెర వెనుక ఏ రాజ్యాంగేతర శక్తి ఉందని మండిపడ్డారు. ఒక సినిమా రిలీజ్ సమయంలో దుర్ఘటన జరిగినప్పుడు  నీతులు చెప్పారు.. ఇప్పుడేమో యథేచ్ఛగా రేట్లు పెంచుతున్నారు. మంత్రికి తెలియకుండా పాలన సాగడమేనా మీ ప్రజా పాలన అంటూ హరీష్ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు.

అసలు సినిమా రంగాన్ని ఒక పరిశ్రమగా చూస్తున్నారా? లేక మీ రాజకీయ కక్షలు తీర్చుకునే అడ్డాగా మార్చుకున్నారా?
ఒక సినిమాకేమో అర్ధరాత్రి దాకా పర్మిషన్ ఇవ్వరు.. ఇంకో సినిమాకేమో రెండు రోజుల ముందే రాచమర్యాదలతో పర్మిషన్ ఇస్తారన్నారు. వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే అన్నందుకు ఒక హీరో సినిమాపై కక్ష గడతారు. మీ పేరు మర్చిపోయినందుకు ఇంకో హీరోని జైలుకు పంపిస్తారన్నారు.
 
ఇప్పుడు మీకు నచ్చినోళ్లు అయితే.. రూ. 600 టికెట్ రేటుకి పర్మిషన్ ఇస్తారా..?..  వారానికి వారం రోజులు రేట్లు పెంచుకోవచ్చని రెడ్ కార్పెట్ వేస్తారా.?.. అంటూ కాంగ్రెస్ ను దుయ్యబట్టారు. గత పదేళ్లు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సినిమా పరిశ్రమను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నాం. ఎక్కడా వివక్ష చూపలేదు. అందుకే ఇవాళ తెలుగు సినిమా ఆస్కార్ స్థాయికి ఎదిగింది. ప్రపంచం గర్వించేలా మన సినిమాలు తయారయ్యాయన్నారు.

50, 60 ఏళ్లుగా ఎంతోమంది కష్టపడి నిర్మించుకున్న ఈ పరిశ్రమ వాతావరణాన్ని.. మీ అహంకారంతో, మీ పిచ్చి చేష్టలతో, మీ పగ ప్రతీకారాలతో, మీ చిల్లర రాజకీయాలతో నాశనం చేస్తున్నారన్నారు. ప్రభుత్వమంటే అందరినీ సమానంగా చూడాలి. ఒకరికి చుట్టం .. మరొకరికి శత్రుత్వం ఉండకూడదన్నారు. సినిమా వాళ్లను కూడా మీ రాజకీయాలకు వాడుకోవడం సిగ్గుచేటని అన్నారు.

ఇది ప్రజా పాలన కాదు.. ఇది మీ పాపిష్టి పాలన కు పరాకాష్ట అంటూ రేవంత్ పై మండిపడ్డారు. మొన్న ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి.. నేడు రాజ్యాంగేతర శక్తిగా ఎదిగి సినిమా టికెట్ల రేట్లను శాసిస్తున్న ఆ కనిపించని శక్తి ఎవరో? ఒక్కో సినిమాకు కమిషన్ల రూపంలో ఎన్ని కోట్లు వసూలు చేస్తున్నారో?.. ఆ వివరాలన్నీ త్వరలోనే బయటపెడతమన్నారు.

Read more: Minister seethakka Video: మేడారం జాతరలో తప్పిపోయిన చిన్నారి.. మంత్రి సీతక్క ఏంచేశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

ఆ శాఖ మంత్రికి తెలియకుండా జరుగుతున్న ఈ సినిమా రేట్ల కమిషన్ల దందాపై గవర్నర్ గారు దృష్టి సారించాలని, దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని BRS పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoCM Revanth ReddyThe Raja SaabSarkaru Vari PataKomati Reddy Venkat Reddy

