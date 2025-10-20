Harish on Revanth Video: పంపకాల్లో తేడాల వల్ల రోడ్డునపడ్డారు.!. పండగ పూట సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Harish rao slams on cm revanth reddy govt over Konda Surekha issue: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయ నేతలంతా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలపై జెండా ఎగుర వేయాలని టార్గెట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో అన్నిపార్టీలు ఇప్పటికే తమ తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాయి. ప్రచారం వేగంను పెంచాయి. ఈ క్రమంలో దీపావళి పండగ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చార్మినార్ లో ఉన్న భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంకు వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై మండిపడ్డారు.
మంత్రి సీతక్కకు హరీష్ రావు కౌంటర్
నిజాలు ఏంటి అని మంత్రి గారి కూతురే చెప్పింది కదా.. ముందు దాని మీద సమాధానం చెప్పండి
గన్ ఎవరు తెచ్చారో, పారిశ్రామిక వేత్తలను తుపాకులు పెట్టి ఎందుకు ఎందుకు అక్రమవసూళ్లు చేస్తున్నారో చెప్పమనండి
ఇటీవల మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండా సురేఖ కూతురు చేసిన ఆరోపణలపై సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. గన్ ఎవరు తెచ్చారో, పారిశ్రామిక వేత్తలను తుపాకులు పెట్టి ఎందుకు ఎందుకు అక్రమవసూళ్లు చేస్తున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ విషయంలో ఆవిడ చేసిన ఆరోపణల మీద సిట్ విచారణ చేయించాలన్నారు.
తప్పు చేయకపోతే మంత్రి గారి ఇంటికి పోలీసులు ఎందుకు పోయారో చెప్పాలని హరీష్ రావు తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు... పంచుకోవడంలో తేడాలు వచ్చి మీరు తన్నుకు చస్తున్నారన్నారు. తమ సర్కారు గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ పెంచితే.. మీరు గన్ కల్చర్ పెంచుతున్నారని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. అదే విధంగా.. తెలంగాణలో ప్రాణాలను రక్షించాల్సిన పోలీసులకే రక్షణ కరువైందన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి హోంమంత్రి శాఖను కూడా తన దగ్గరే పెట్టుకొని పట్టించుకోకుండా విఫలమయ్యాడన్నారు. నిజామాబాద్ పట్టణంలో రౌడీ షీటర్ దాడిలో కానిస్టేబుల్ ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనపై హరీష్ రావు సీరియస్ అయ్యారు.
ఇంత దుర్ఘటన జరిగితే ఆ రోజుల్లో దీనికి నైతిక బాధ్యత వహించి నేతలు తమ పదవికి రాజీనామా చేసేవారు.. కానీ రేవంత్ రెడ్డికి ఆ నైతిక బాధ్యత లేదని ఏకీపారేశారు. కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ కుటుంబానికి ఈ ప్రభుత్వం అన్ని విధాల ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై ఫైర్ అయ్యారు.
