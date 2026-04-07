Harish rao slams on cm revanth reddy over false six guarantees promises: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ఇటీవల ఆదిలాబాద్ పర్యటన నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాసరలో పలు డెవలప్ మెంట్ పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అంతే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. రాబోయేది మరల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అంటూ జోస్యం చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు హరీష్ రావు స్ట్రాండ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలకు చేసే పనులకు పొంతన ఉండదన్నారు. నిన్న తనను ఎంత మంది తిట్టిన అరెస్ట్ చేయట్లేదని అన్నారు. ఈ రోజు తాము రైతులకు సంఘీభావంగా వెళ్తామంటే కట్టడి చేశాడని, ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్ లు చేశారని మండిపడ్డారు.
రేవంత్ రెడ్డి అసత్యపు హమీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చాడన్నారు. మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారింలోకి రావడం అనేది పగటి కల అని ఇది అస్సలు జరగదన్నారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోదని, సింగిల్ డిజిట్కు పరిమితమవుతుందని హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. పరిగి రైతులకు సంఘీభావం తెలిపిందేకు రెడీ అయిన బీఆర్ఎస్ నేతల్ని పోలీసులు ఎక్కడి కక్కడ అరెస్ట్ చేశారు.
రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రాదని అన్నారు. గత రెండున్నరేళ్ల పాలనలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెడుతుందని, మాట్లాడితే అరెస్ట్ లు చేస్తున్నారన్నారు.
పరిగి, లగిచెర్ల రైతులను పరామర్శించేందుకు వెళుతుంటే అరెస్టు చేస్తారా? అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత తెలంగాణలో రామరాజ్యం లాంటి కేసీఆర్ రాజ్యం వస్తుందని అన్నారు.ఇది గడిల పాలన అని, రాక్షసుల పాలన అని ఏకీపారేశారు. ఆరు గ్యారంటీల పేరీట ప్రజల్ని మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో వచ్చేది బీఆర్ఎస్ రామరాజ్యమని రాముడు ఎవరో, రాక్షసుల పాలన ఎవరితో ప్రజలకు తెలుసని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.