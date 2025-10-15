Harish Rao: భర్తను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్న ఆడబిడ్డను అవమానించడం దుర్మార్గం

Maganti Sunitha Tears: 'పేదోళ్ల ఇల్లు కూలగొట్టాడు. రూ.4000 పెన్షన్ ఇవ్వలేదు. తులం బంగారం ఇవ్వకపాయే. మహిళలకు రూ.2,500 ఇయ్యలేదు. చదువుకున్న పిల్లలు, అవ్వాతాతలను, నిరుద్యోగులను, మహిళలను రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశాడు. జూబ్లీహిల్స్లో బీజేపీకి డిపాజిట్ వచ్చుడే కష్టం. భర్తను కోల్పోయిన ఆడబిడ్డను మీరందరూ దీవించాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో హరీశ్ రావు ధ్వజమెత్తారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో బుధవారం బీజేపీకి చెందిన మహిళా నాయకులు గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. కళావతి, లక్ష్మి, శైలజ, ఆర్కే లక్ష్మీ ,అనురాధ, మంజుల, సత్యవతితో పాటు 200 మంది బీజేపీకి రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా హరీశ్ రావు మాట్లాడుతూ.. గోపీనాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీత గెలవాలని ఒక ఆడబిడ్డను ఆశీర్వదించాలని మీరందరూ బీజేపీకి రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన గోపీనాథ్ దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయారు. మాగంటి కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాలి. పెళ్లికాని ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. భర్తను కోల్పోయిన భార్య, తండ్రిని కోల్పోయిన పిల్లలు ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నారు. భర్తను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్న ఆడబిడ్డను అవమానించే విధంగా మాట్లాడటం దుర్మార్గం.
'కాంగ్రెస్ మంత్రులు తన దుఃఖాన్ని కూడా అవమానించే విధంగా నానా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. విజ్ఞత మరచి విచక్షణ లేకుండా చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ప్రజలు విజ్ఞులు. ప్రజలు మంచి, చెడు ఆలోచిస్తారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది, బీజేపీ ఏం చేసింది అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలని సూచించారు. తెలంగాణ విషయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ద్రోహం చేశాయని విమర్శించారు. 'కాంగ్రెస్, బీజేపీలు చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి. రాహుల్ గాంధీ మొహబ్బత్ కి దుకాణ్ అని అంటారు. మోడీ గారు సబ్ కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారు. కానీ జరుగుతున్నది ఏమిటి? హైడ్రా పేరిట పేదవారి ఇల్లు కూలగొట్టడం మొహబ్బత్ దుకాణ్ ఆ?' అని బీజేపీ, కాంగ్రెస్లను హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.
'పెద్దపెద్ద ఇళ్లు కూలగొట్టడం లేదు. పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇల్లు హైడ్రా పరిధిలోనే ఉంటది. కానీ కూలగొట్టరు. కాంగ్రెస్లో చేరిన ఎమ్మెల్యే గాంధీ ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా పెట్టుకుని ఉంటాడు. పండుగ పూట, ఆదివారం రాత్రి వచ్చి గరీబోళ్ల ఇల్లు కూలగొట్టి వేల కుటుంబాలను రోడ్డుమీదికి తెచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి. రాహుల్ గాంధీ రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదు?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.
'పెద్దోళ్ల ఇళ్లు కూలగొట్టడం లేదు. పేదోళ్ల ఇళ్లు ఎందుకు కూల కొడుతున్నావ్ రేవంత్ రెడ్డి అని రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు అడగడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. 'రాహుల్ గాంధీ బీహార్లో ఓట్ చోరీ అంటున్నాడు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఓటు చోరీ చేస్తుంటే ఎందుకు మాట్లాడవు రాహుల్ గాంధీ? రేవంత్ రెడ్డిని ఓటు చోరీ చేయకుండా నిజాయితీగా ఉండాలని చెప్పాల్సిన బాధ్యత రాహుల్ గాంధీకి లేదా' అని హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
'జూబ్లీహిల్స్లో భర్తను కోల్పోయిన సునీతని ఓడించాలని 20 వేల దొంగ ఓట్లను కూడగట్టుకున్నారు. మహిళలకు నెలకు రూ.2,500 ఇస్తానన్నారు. ప్రతి అక్కకు చెల్లెకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రూ.55,000 బాకీ పడింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. జూబ్లీహిల్స్లో మహిళలకు ఒక్కొక్కరికి రేవంత్ రెడ్డి రూ.55,000 ఇచ్చి ఓటు అడుగు అని సూచించారు. వృద్ధులకు రూ.4000 పెన్షన్ ఇస్తానని ఇవ్వకుండా మోసం చేశావని మండిపడ్డారు. ఒక అవ్వకు తాతకు 44,000 రేవంత్ రెడ్డి బాకీపడ్డాడని తెలిపారు.
