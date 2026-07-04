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  • /Harish Rao: రంకెలు వేసినంత మాత్రాన అంకెలు మారవు.!. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టీ విక్రమార్కపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao: రంకెలు వేసినంత మాత్రాన అంకెలు మారవు.!. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టీ విక్రమార్కపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on congress govt: కరోనా సమయంలో ఆర్ధిక పరిస్థితి బాగోలేకపోయిన ఎక్కడ నా రాష్ట్రము దివాళ తీసింది అని ఎప్పుడు కేసీఆర్ అనలేదని హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికలు సమయంలో అన్ని చేస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి మోసం చేశారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు నిప్పులు  చెరిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:30 PM IST
Harish Rao: రంకెలు వేసినంత మాత్రాన అంకెలు మారవు.!. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టీ విక్రమార్కపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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