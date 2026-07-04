/Harish Rao: రంకెలు వేసినంత మాత్రాన అంకెలు మారవు.!. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టీ విక్రమార్కపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on Bhatti vikramarka: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. గత రెండు, మూడు రోజుల నుంచి సవాళ్ల పర్వం పీక్స్ కు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న మల్లు భట్టి విక్రమార్క అప్పులపై బీఆర్ఎస్ పై చేసిన ఆరోపణలపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల వేళ అది చేస్తాం.. ఇది చేస్తామని చెప్పి 420 హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసిందన్నారు. ఆ తర్వాత హమీలు అడిగితే డైవర్షన్ లు చేస్తున్నారన్నారు. అడ్డగోలు హామీలు ఇస్తున్నారు ఆచరణ సాధ్యమా అని అడిగితే వందేళ్ళు కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పారన్న విషయంను హరీష్ రావు గుర్తు చేశారు.
గత ప్రభుత్వం చేయని అప్పులను చూపించి తప్పించుకొనే ప్రయత్నం భట్టి విక్రమార్క చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అపారమైన అనుభవం ఇప్పుడు ఏమైందని, మీరిచ్చి ఆరు గ్యారంటీలు ఏమైనాయని ప్రశ్నలు వర్షం కురిపించారు. కరోనా సమయంలో ఆర్ధిక పరిస్థితి బాగోలేకపోయిన ఎక్కడ నా రాష్ట్రము దివాళ తీసింది అని ఎప్పుడు అనలేదని గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు నమ్మరని బాండ్ పేపర్ లు రాసి
గ్యారంటి కార్డులు ఇచ్చారన్నారు. మీ ఆపారమైన అనుభవం స్కాంల మీదనే ఉందని ఏకీపారేశారు.
ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయ్యే ఉండి అబద్ధాలు మాట్లాడవచ్చా..రంకెలు వేసినంత మాత్రానా అంకెలు మారవంటూ హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు. 4 .14 లక్షల కోట్లు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ దిగిపోయేనాటికి ఉన్న అప్పుఅని చెప్పారు. కానీ కాంగ్రెస్ మాత్రం 5.16 లక్షల కోట్లుఅని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.
కాగ్ రిపోర్ట్ చెబుతున్న.. లేని అప్పులును చూపించే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ చేస్తుందన్నారు. అసెంబ్లీ పెట్టాలని అప్పులపై చర్చించడానికి సిద్దమన్నారు. గతంలో అప్పులపై మాట్లాడితే తలలు దించుకున్న చరిత్ర కాంగ్రెస్ దని హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. అసెంబ్లీ లో చెప్పింది నమ్మాలా, బయట మాట్లాడింది నమ్మాలా అంటూ మండిపడ్డారు.
3 లక్షలు 47 కోట్ల అప్పు చేసినం అని ముఖ్యమంత్రి చెప్తాడని.. భట్టి గారు ఏమో 1. 72 వేలు అంటారని.. ఇంతకీ ఎవరి మాట వినాలన్నారు. బ్రోకర్లకు కమిషన్ లు ఇచ్చి 30 వేలు కోట్లు అప్పు తీసుకొచ్చారని తొందరలోనే నిజాలు బైటపెడతామని అన్నారు.
పదేళ్లలో తమ ప్రభుత్వ పాలనలో కరోనా వచ్చిందని, కానీ ఏనాడు అభివృద్ధి పనులను ఆపలేదన్నారు. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి గ్రాంట్ తెచ్చుకోవాలి అని కేంద్రం చెప్పిందన్నారు. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే సొంత ఆదాయం పెంచుకున్న రాష్ట్రము తెలంగాణ అని మాజీ హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ మంత్రులు చేసిన ఆరోపణలకు గట్టిగా కౌంటర్ లు ఇచ్చారు.
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