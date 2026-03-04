English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: ఐఏఎస్, ఐపీఎస్‌లను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలోని విభాగాధిపతులు సగటున ఎనిమిది నెలలు కూడా పని చేయడం లేదని హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. తరచుగా అధికారుల్ని ట్రాన్స్ ఫర్లు చేస్తు వేధిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి  కాంగ్రెస్ తీరును తీరును తీవ్రంగా ఎండగట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:53 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డ హరీష్ రావు..
  • అధికారుల్ని వేధిస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy over threatening ias and ips staff: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. ఎక్కడ చాన్స్ దొరుకుతుందో అని నేతలు విమర్శనాలస్త్రాలతో రెడీగా  ఉంటున్నారు.  ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కలెక్టర్ల సమావేశంలో 99 రోజుల కార్యాచరణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు అధికారులతో మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా .. రేషన్ కార్డులు, సన్న బియ్యం, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, ప్రభుత్వ పథకాలు, పెన్షన్ పథకాలు, నిరుద్యోగులకు  నోటిఫికేషన్ లు,  200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ మొదలైన అంశాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నారు.  అదే విధంగా అధికారులు కార్యాలయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి ప్రజా సమస్యలను  తెలుసుకోవాలన్నారు. పనితీరు ఆధారంగానే గ్రేడింగ్ ఉంటుందని , కొంతమంది అధికారులకు ఇన్ డైరెక్ట్ గా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

దీనిపైన ఐఏఎస్ లు, ఐపీఎస్ లతో పాటు, తెలంగాణ రాజకీయాల్లో విపరీతంగా చర్చలు జరిగాయి.  మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి ఇంకా పాలన చేయడం రావడంలేదని అన్నారు.  రాష్ట్రంలో తరచుగా అధికారుల్ని ట్రాన్స్ ఫర్ చేయడంచేస్తున్నారని, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. విద్యుత్ శాఖలో ఈ రెండేళ్ల కాలం లో ఐదుసార్లు భారీగా మార్పులు, చేర్పులు చేశారన్నారు.

విభాగాధిపతులు సగటున ఎనిమిది నెలలు కూడా పని చేయడం లేదని అన్నారు. విద్యుత్ శాఖలో ఈ రెండేళ్ల కాలంలో ఐదుగురు అధికారులు మారారన్నారు. విద్యుత్ శాఖలో అధికారుల మార్పు తీవ్ర ప్రభావం చూపిందన్నారు. ఈ బదిలీలతో విద్యుత్ శాఖ అతలాకుతలం అయింని ఆందోలన వ్యక్తం చేశారు. దీనితో పాటు సింగరేణి లో కూడా నలుగురు, జీ హెచ్ ఎంసీ లో కూడా నలుగురు అధికారులు,   ఐ అండ్ పీ ఆర్ లో కూడా నలుగురు మారారని గుర్తు చేశారు. అదే విధంగా.. పాఠశాల విద్యాశాఖలో కూడా నలుగురు,  ఆరోగ్య శ్రీ లో ఎనిమిది మంది,  పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో నలుగురు, మున్సిపల్ శాఖలో ఐదుగురిని మార్చారని అన్నారు.
ఐ టీ శాఖ లో ముగ్గురు, మైనింగ్ శాఖ లో ఆరుగురు, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లో ముగ్గురిని మార్చారని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు.

ఈ విధంగా  అధికారుల్ని మారుస్తు ఉంటే పాలన ఎలా సాగుతుందన్నారు.  140 మంది ఐ ఏ ఎస్ లను, 20 మంది కలెక్టర్లను మార్చారన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో నలుగురు కలెక్టర్లు మారారని సెటైర్లు వేశారు. ఢిల్లీ తో సమన్వయం ఉండాల్సిన కీలక శాఖల్లో అధికారులను తరచూ మార్చడం వల్ల రాష్ట్రానికి నష్టం వాటిల్లుతోందని అన్నారు. ఒక కలెక్టర్ కు జిల్లా పై అవగాహనా రావడానికే ఆరునెలలు పడుతుందని, ఆరునెలల లోపే మార్చిన కలెక్టర్లు ఎంతో మంది ఉన్నారని ఎద్దేవా  చేశారు. 

 యువ కలెక్టర్లను బదిలీ చేయడం వల్ల వారి నైతిక స్థయిర్యం దెబ్బ తింటోందని,  వాళ్లకు నచ్చితే మంచి పోస్టింగ్ లు .. లేక పోతే బదిలీలు  ఊ అంటే పోస్టింగ్ ఆ అంటే పోస్టింగ్ లు అంటూ అధికారుల్ని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని విమర్శించారు. సీఎం, మంత్రులకు నచ్చక పోతే అధికారులకు బదిలీలు తప్పడం లేదని,  పదవీ విరమణ చేసిన అధికారులకు సర్వీస్ పొడిగింపు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

పన్నెండు మంది వరకు ఐఏఎస్ , ఐపీఎస్ అధికారుల కు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారని, అనేక మంది  ఇంజినీర్ల కు పదవీ కాలాన్ని పెంచుతూ పోతున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తమ హయాంలో విమర్శించిన వాళ్లు ఇప్పుడు అదే పనిచేస్తున్నారని తీవ్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ సర్కారుపై హరీష్ రావు ధ్వజమెత్తారు.

 

Harish RaoCM Revanth ReddyTelangana govtTelangana ias officersTelangana IPS Officers

