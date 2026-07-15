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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నేటి నుంచి హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ చేస్తామన్నారే.. ఏమైందయ్యా..: హరీష్ రావు

Telangana Govt Employees Health Card: కాంగ్రెస్ సర్కార్‌పై మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు ఫైర్ అయ్యారు. నేటి ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డులు ఇస్తామని చెప్పిన మాటలు ఏమయ్యాయని నిలదీశారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తక్షణమే హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 15, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:51 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నేటి నుంచి హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ చేస్తామన్నారే.. ఏమైందయ్యా..: హరీష్ రావు
Image Credit: Harish Rao (Source: Facebook)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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