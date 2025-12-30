Harish Rao: తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు జల ద్రోహి: హరీశ్‌ రావు

Banakacherla Project Dispute: 'గోదావరి బనకచర్లతో జల దోపిడీకి ప్రయత్నం చేసిన ఏపీ నష్టాన్ని తగ్గించడం కోసం బనకచర్ల నుంచి నల్లమల సాగర్కు మార్చుకుంది. ప్రాజెక్టు ఏదయినా జరిగేది తెలంగాణ జల దోపిడీ. నల్లమలసాగర్ అక్రమ నిర్మాణానికి సూత్రధారి చంద్రబాబు, పాత్రధారి రేవంత్ రెడ్డి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. కత్తి చంద్రబాబుది అయినా పొడిచే వాడు రేవంత్ రెడ్డి అని తెలిపారు. 'రేవంత్ రెడ్డి జల ద్రోహానికి పాల్పడుతున్నాడు. ముఖ్యమంత్రినా లేక చంద్రబాబుకు గురుదక్షిణ చెల్లిస్తున్నాడా?' అని ప్రశ్నించారు.
Also Read: Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన
'బనకచర్ల ముప్పును ముందుగా పసిగట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ రణభేరి మోగించింది. నేను ముల్లుకర్ర కాదు బల్లెం పెట్టి పొడిస్తే కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర లేవలేదు. మేం పోరాటం చేస్తున్న సమయంలో కేంద్రం, ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీ, తెలంగాణతో మీటింగ్ పెట్టింది. పోను పోను అనుకుంటూనే బనకచర్ల మీటింగ్ ఉరికిండు. అపెక్స్ మీటింగ్కు కాకుండా వేరే ఏ రకమైన సమావేశానికి హాజరు కావొద్దని మేం ఆనాడు గట్టిగా హెచ్చరించాం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీశ్ రావు తెలిపారు.
Also Read: Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్.. నవీన్ యాదవ్కు పదవీ గండం?
'రేవంత్ రెడ్డి బండారాన్ని ఏపీ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు బయట పెట్టాడు. బనకచర్లను బంద్ పెడుతున్నామని పేరుకు ఏపీ ప్రకటించింది. ఉద్యమకారుల మీద రైఫిల్ ఎక్కుపెట్టి ఉద్యమకారున్ని అంటడు. సోనియా గాంధీని బలిదేవత అని తిట్టి వీర కాంగ్రెస్ వాదిని అంటడు. బనకచర్ల మీద జంగ్ సైరన్ ఊది పోరాటానికి దిగింది మేం అయితే ఆపింది తామని జబ్బలు చరుచుకున్నాడు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పేరుకు మాత్రమే వాళ్లు బనకచర్ల ప్రాజెక్టు ఆపుతున్నామని ప్రకటించినా ఆపలేదని ప్రకటించారు.
Also Read: KTR: సిట్లు, విచారణలు, కేసుల పేరుతో సాధించేది ఏమిటి? కేటీఆర్ అసహనం
'తెలంగాణకు నీటి వాటా దక్కకుండా ఉండేందుకు కృష్ణాలో కలపకుండానే పెన్నా బేసిన్కు గోదావరి నీటిని తరలించే పెద్ద కుట్రకు రేవంత్ రెడ్డి తెరతీశాడు. పోలవరం బనకచర్ల విషయంలో కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలు తీవ్ర అభ్యంతరాలు తెలుపుతూ లేఖలు రాశాయి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. తెలంగాణతో సహా ఏ రాష్ట్రానికి నీటి వాటా దక్కకుండా చేసేందుకు గంపగుత్తగా నీళ్లు తరలించేందుకు పోలవరం నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఏపీ భారీ స్కెచ్ వేసింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. 'చంద్రబాబు దాసుడు, బాబు సూచించిన వ్యక్తి ఆదిత్య నాథ్ దాస్తో కమిటీ వేశాడు. అతడు దోపిడీదారుల ఏజెంటు, ఏపీకి నమ్మిన బంటు, ఇప్పుడు నీకు సలహాదారుడు, తెలంగాణకు వెన్నుపోటుదారుడు ఘనత వహించిన ఆదిత్యనాథ్ దాస్' అని హరీశ్ రావు వెల్లడించారు.
'అడుగడుగునా తెలంగాణ ఆకాంక్షలకు, నీటి హక్కులకు అడ్డంపడ్డ సైంధవుడు ఎవరు? ఇదే ఆదిత్యానాథ్ దాస్. తెలంగాణ నీళ్లు తెలంగాణకు దక్కకుండా ఎట్లా చేయవచ్చో ఆంధ్రా ప్రభుత్వానికి నేర్పించింది ఎవరు? ఇదే ఆదిత్యానాథ్ దాస్. తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను అడ్డుకోవడానికి ఏపీ ప్రభుత్వ పక్షాన అత్యంత శ్రద్దగా 100కి పైగా లేఖలు సంధించిందెవరు? ఇదే ఘనత వహించిన ఆదిత్యానాథ్ దాస్. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పనులను ఏపీ వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు తోడ్పాడు అందించింది ఇదే ఆదిత్యానాథ్ దాస్' అని సాగునీటి శాఖ మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి