  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: ​రేవంత్‌ రెడ్డి విజన్ విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్.. మెస్సీపై హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Harish Rao: ​రేవంత్‌ రెడ్డి విజన్ విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్.. మెస్సీపై హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Harish Rao Slams To Revanth Reddy A Head Messi Football Match: నీ కబ్జాలకు, నీ సోకులకు, నీ కమిషన్లకు టైం సరిపోవడం లేదు.. ఇంక నువ్వు విద్యార్థులను ఎలా పట్టించుకుంటావు అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. అవినీతిలో రైసింగ్. అరాచకంలో రైసింగ్ అని అభివర్ణించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:44 PM IST

Harish Rao: ​రేవంత్‌ రెడ్డి విజన్ విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్.. మెస్సీపై హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Harish Rao vs Revanth Reddy: విజన్‌ కాదు రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్‌గా మారిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అడ్వర్టైజింగ్‌లో తెలంగాణ రైసింగ్.. ఆస్పత్రుల్లో విద్యార్థులు ఫాలింగ్ అని పేర్కొన్నారు. ​మెస్సీతో ఫుట్‌బాల్ ఆడేందుకు మేస్త్రి కోట్లు ఖర్చు చేస్తూ.. పిల్లలకు మాత్రం తిండి పెట్టడం లేదని మండిపడ్డారు. ​రాహుల్ గాంధీకి ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ మీద ఉన్న శ్రద్ధ.. చనిపోతున్న రైతులు, విద్యార్థుల మీద లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అన్నంలో పురుగులు వస్తున్నాయని విద్యార్థులే స్వయంగా పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లి రేవంత్ రెడ్డిపై ఫిర్యాదు చేసే దుస్థితి నెలకొందని తెలిపారు.

Also Read: IRCTC Goa Package: ఐఆర్‌సీటీసీ అద్భుత ప్యాకేజ్‌.. పద గోవాలో న్యూఇయర్‌ పార్టీ చేసుకుందాం

బాగ్‌లింగంపల్లి మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలో కలుషిత ఆహారం తిని అస్వస్థతకు గురయిన విద్యార్థులు హైదరాబాద్‌లోని కింగ్‌కోఠి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండడంతో వారిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బృందం పరామర్శించింది. హరీశ్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాలేరు వెంకటేష్, ముఠా గోపాల్ విద్యార్థులకు అందుతున్న వైద్యం గురించి డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థులను పరామర్శించిన అనంతరం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డిపై, రాహుల్ గాంధీ పర్యటనపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

Also Read: Akhilesh Yadav: కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం అవుతారు.. అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌ సంచలన ప్రకటన

'రోజూ ఏదో ఒక గురుకుల పాఠశాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు కలుషిత ఆహారం తిని ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారు. మొన్న షామీర్‌పేట్‌లో బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో అన్నంలో పురుగులు వస్తున్నాయని విద్యార్థులు ఏకంగా పోలీస్‌స్టేషన్‌కి వెళ్లే పరిస్థితి వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై విద్యార్థులే ఫిర్యాదు చేశారు. నిన్న మాదాపూర్‌లోని చందు నాయక్ తండాలో మధ్యాహ్న భోజనం వికటించి 43 మంది పిల్లలు ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఇప్పుడు ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో బాగ్ లింగంపల్లి మైనార్టీ గురుకులంలో కలుషిత ఆహారం తిని 90 మంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారు.రేవంత్ రెడ్డి విజన్ 2047 అని డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాడు. ఇది విజన్ 2047 కాదు.. విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్ 2047 గా మారింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వెల్లడించారు.

Also Read: Messi In Hyderabad: అన్నీ కళ్లు మెస్సీ ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌పైనే.. పాస్‌ కలిగిన వారికి సూచనలు ఇవే!

పిల్లల పాలిట రేవంత్‌ రెడ్డి పాయిజన్‌గా మారాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. నిజాయితీ ఉంటే గురుకులాల్లోని పిల్లలకు కడుపునిండా అన్నం పెట్టు అని రేవంత్‌ రెడ్డికి హితవు పలికారు. ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో పిల్లలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని బతుకుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ హయాంలో సన్నబియ్యంతో మంచి నాణ్యమైన ఆహారం విద్యార్థులకు అందేదని గుర్తుచేశారు. 'ఇప్పుడు దొడ్డు బియ్యం పెడుతున్నారు. అన్నం ఉడకడం లేదు. సరైన భోజనం పెట్టట్లేదని విద్యార్థులు బాధపడుతున్నారు. టీవీ యాడ్లు, పేపర్ యాడ్ల కోసం మాత్రమే తెలంగాణ రైసింగ్. వాస్తవంలో గురుకుల, ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు హాస్పిటల్స్ లో ఫాలింగ్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు విమర్శించారు.

Also Read: Jupally Krishna Rao: మంత్రి జూపల్లికి భారీ షాక్.. ఎన్నికల ప్రచారంలో గ్రామస్తుల ఎదురీత

'దేంట్లో రైసింగ్? అవినీతిలో రైసింగ్. అరాచకంలో రైసింగ్. అహంకారంలో లేక కబ్జాలో రైసింగ్' అని రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనను మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అభివర్ణించారు. రూ.20 వేల కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ పెడుతున్నా అంటుంటే.. అప్పటివరకు పిల్లలు బతికుండేది ఎట్లా? అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్‌ రెడ్డికి కనీసం చీమ కుట్టినట్టైనా లేదని.. ఏనాడు కూడా ఆసుపత్రి పాలైన విద్యార్థులను పరామర్శించలేదని చెప్పారు. ఫుట్‌బాల్ ఆడడంలో రేవంత్‌ రెడ్డి బిజీగా ఉంటాడని.. మెస్సీతో ఫుట్‌బాల్ ఆడటానికి మేస్త్రి కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాడని తెలిపారు. రూ.5 కోట్లతో స్టేడియం కట్టించుకున్నాడని విమర్శించారు. రూ.100 కోట్లు ఖర్చుపెట్టి ఫుట్‌బాల్ ఆడడం ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి? అని ప్రశ్నించారు. ఆ డబ్బుతో ఒక పూట కడుపునిండా అన్నం విద్యార్థులకు పెట్టలేవా? అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Food poisonHarish Raobrs partyHyderabadKing Koti Hospital

