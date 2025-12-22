Harish Rao: చొక్కాలు మార్చినంత సులువుగా పార్టీ మార్చినోడు రేవంత్ రెడ్డి: హరీశ్ రావు

Harish Rao vs Revanth Reddy: 'తెలంగాణకు అన్యాయం జరగనీయను అంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఎందుకు అంత ఆక్రోశం? ఫ్రస్టేషన్లో రేవంత్ ఏదో మాట్లాడారు. కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలతో రేవంత్ రెడ్డి ద్రోహిగా నిలబెట్టారు. ఉత్తమ్ ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు పలికారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు. 'రెండేళ్లయ్యింది పింఛన్లు ఎందుకు పెంచలేదు? రూ.2,500 మహాలక్ష్మి ఏమైందని ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కేసీఆర్ అడిగారు. నిధులు సేకరించడంలో బాగా అనుభవం ఉందన్నరు, ఇప్పుడు ఏమైంది? వాటాలకు, లూటీలకు, దోపీడీలకు మాత్రమే మీ అనుభవం సరిపోయిందా?' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కేసీఆర్ లేవనెత్తిన అంశాలను నివృత్తి చేయాలి లేదంటే సమాధానాలు చెప్పాలి. అది చేయకుండా మరుగుజ్జు మనస్తత్వంతో.. సంకుచిత మనస్తత్వంతో చిట్చాట్ పెట్టుకున్నాడు. కేసీఆర్ హిమాలయాల ఎత్తు కలిగిన మనస్తత్వం, రేవంత్ రెడ్డి సంకుచిత మనస్తత్వం. స్టేట్స్మెన్గా కేసీఆర్ మాట్లాడితే, రేవంత్ స్ట్రీట్ రౌడీగా మాట్లాడాడు. చీప్గా మాట్లాడాడు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'రైతులను ఎందుకు గోస పెడుతున్నారు, యాపులు, మ్యాపులు ఏమిటంటే సమాధానం లేదు. ఫార్మాసిటీ ప్రాముఖ్యాన్ని కేసీఆర్ వివరణ ఇచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి పెట్టిన గ్లోబల్ సమ్మిట్లో టోనీ బ్లెయిర్, దువ్వూరి సుబ్బారావు కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణ ప్రగతి గురించి ఏం చెప్పారో ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణ అద్బుతమైన అభివృద్ది సాధించిందని కీర్తించారు. అయినా సిగ్గులేకుండా మాట్లాడుతున్నావు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ చేసిన అభివృద్ది గురించి రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించిన ప్రతినిధులే చెప్పారని గుర్తుచేశారు.
'రాజకీయాల కోసం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రం పరువు ఎందుకు తీస్తున్నావు. రాష్ట్ర ప్రగతి ఎందుకు దెబ్బ తీస్తున్నావు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. పచ్చ కళ్లద్దాలు పెట్టుకుంటే పచ్చగా కనిపించినట్లు రేవంత్ తీరు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. సొంత పార్టీ నాయకులనే తొక్కుకుంటూ పెరిగిన అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాడు. రూ.50 కోట్లు పెట్టి పీసీసీ కొన్నాడని కోమటి రెడ్డి చెప్పాడు. ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ర.50 లక్షలు లంచం ఇస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిన దొంగ రేవంత్ రెడ్డి. అలాంటి నువ్వు నిజాయితీ గురించి మాట్లాడటం సిగ్గు' అని హరీశ్ రావు ధ్వజమెత్తారు.
'పార్టీ తల్లి, పార్టీ అధ్యక్షుడు తండ్రి లాంటి వారు మాకు. పుట్టుక ఒక దాంట్లో, సదువు ఒక దాంట్లో, ఉద్యోగం ఒక దాంట్లో రేపు ఎందులో ఉంటవో. చొక్కాలు మార్చినంత సులువుగా పార్టీ మార్చిన వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి. త్యాగాల చరిత్ర మాది, వెన్నుపోటు చరిత్ర మీది. నీకు మాట్లాడే నైతికత ఉందా రేవంత్ రెడ్డి?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. ఊసరవెల్లి కూడా నిన్ను చూస్తే సిగ్గుపడుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. 'సోనియాను దేవత అంటవు, బలి దేవత అంటవు. నీకో స్టాండ్, సిద్దాంతం ఉందా రేవంత్ రెడ్డి? అని నిలదీశారు.
