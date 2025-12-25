Harish Rao: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి దగా.. 24 గంటల విద్యుత్‌ పచ్చి మోసం: హరీశ్ రావు

24 Hours Power To Farmers: 'ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంటుతో రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. నేడు కాంగ్రెస్ పాలనలో రైతులు కరెంటుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నాడు ఎరువులకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. నేటి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎరువులకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. రైతులకు 24 గంటల కరెంటు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దమ్ముంటే జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు పెట్టాలని సవాల్ చేశారు. రైతులకు వెంటనే సరైన విద్యుత్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.
24 గంటల కరెంట్ రావటం లేదని రైతులు మొర పెట్టుకోవంతో రెడ్డిపల్లి విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ను మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సునీత లక్ష్మారెడ్డితో కలిసి తనిఖీ చేశారు. పార్టీ సమావేశానికి వెళ్తుండగా రైతులు కరెంట్ రావడం లేదని ఫోన్ చేస్తే స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బందిని అడిగి విద్యుత్ సరఫరా వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం హరీశ్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రేవంత్ ప్రభుత్వం రైతులకు కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు 24 గంటలు కాకుండా కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.
'రెడ్డిపల్లి, మద్దూరు గ్రామ రైతులు ఫోన్ చేసి కరెంటు సరిగ్గా రావడం లేదని ఫోన్ చేస్తే మేము ఇక్కడికి సబ్ స్టేషన్ దగ్గర ఆగి పరిశీలించాం. రేవంత్ రెడ్డి 24 గంటలు కరెంటు ఇస్తమంటున్నాడు. రెడ్డిపల్లి, మద్దూరు గ్రామాల ప్రజలు 12 13 గంటలకు కరెంటు మాత్రమే వస్తోందని.. తమకు ఇబ్బంది అవుతుంది రైతులు వాపోతున్నారు. పొలానికి నారేసే టైం ఇబ్బంది అవుతుందని ఫోన్ చేస్తే ఇది నిజమా కాదా? అని సమస్య ఏంది అని తెలుసుకుందామని నర్సాపూర్ సబ్ స్టేషన్కు వచ్చాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
ఇక్కడ లాగ్ బుక్ చూస్తే కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే వచ్చిందని సాక్ష్యాలతో సహా హరీశ్ రావు వివరించారు. 'ఇంకొక రోజు చూస్తే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోయి ఉదయం 3:00 వచ్చింది. అంటే 14 గంటలు మాత్రమే వచ్చింది ఇంకొక రోజు చూస్తే 13 గంటల కరెంట్ వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా 12, 13 గంటల కరెంటు మాత్రమే వస్తుంది' అని వెల్లడించారు. 'రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు కరెంటుకు మేమే చాంపియన్.. 24 గంటల కరెంటుకు మేమే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పిండు. మరి 12 గంటల కరెంట్ ఎందుకు వస్తుంది నాయనా రేవంత్ రెడ్డి?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.
'భట్టి విక్రమార్క పెద్దపెద్ద మాటలు మాట్లాడడం కాదు. కేసీఆర్ అంటేనే 24 గంటల కరెంటుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వకపోయినా రైతుల కోసం 24 గంటలు నాణ్యమైన కరెంటు ఇచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అని తెలిపారు. కానీ ఈరోజు మీరు వచ్చిన తర్వాత 12, 13 గంటల కరెంటు కూడా రైతులకు రావడం లేదు' అని వివరించారు.
'ఏది చూసినా సగం సగమే ఉంది రేవంత్ ప్రభుత్వంలో.24 గంటల కరెంటు రైతు బంధు, రుణమాఫీ బోనస్ అన్నిట్లో సగం సగం. దమ్ముంటే అసెంబ్లీలో విద్యుత్ సరఫరా మీద చర్చ పెట్టండి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సవాల్ చేశారు. 'ప్రతిపక్షాల మీద బురద జల్లడం కాదు రైతు సమస్యల మీద ప్రజల సమస్యల మీద చర్చ పెట్టండి' అని హితవు పలికారు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎగ్గొటినందుకు భయపడి కారు గుర్తు కనపడే ఎన్నికలు పెడుతలేడు.. రేవంత్ రెడ్డి నీకు దమ్ముంటే కో ఆపరేటివ్ ఎన్నికలు పెట్టు అని ఛాలెంజ్ విసిరారు.
