English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి దగా.. 24 గంటల విద్యుత్‌ పచ్చి మోసం: హరీశ్ రావు

Harish Rao: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి దగా.. 24 గంటల విద్యుత్‌ పచ్చి మోసం: హరీశ్ రావు

Harish Rao Slams To Revanth Reddy Failure: చెప్పే మాటలకు.. రేవంత్‌ రెడ్డి చేసే పనులకు సంబంధం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు. 24 గంటల విద్యుత్‌ సరఫరాపై లోపాలు.. వైఫల్యాలను సాక్ష్యాలతో సహా నిరూపించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 25, 2025, 12:54 AM IST

Trending Photos

Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
5
Actress Pragathi
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..
5
today horoscope december 23 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
6
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?
Harish Rao: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి దగా.. 24 గంటల విద్యుత్‌ పచ్చి మోసం: హరీశ్ రావు

24 Hours Power To Farmers: 'ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంటుతో రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. నేడు కాంగ్రెస్ పాలనలో రైతులు కరెంటుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నాడు ఎరువులకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. నేటి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎరువులకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. రైతులకు 24 గంటల కరెంటు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. దమ్ముంటే జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు పెట్టాలని సవాల్‌ చేశారు. రైతులకు వెంటనే సరైన విద్యుత్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం నిరసన

24 గంటల కరెంట్ రావటం లేదని రైతులు మొర పెట్టుకోవంతో రెడ్డిపల్లి విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్‌ను మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సునీత లక్ష్మారెడ్డితో కలిసి తనిఖీ చేశారు. పార్టీ సమావేశానికి వెళ్తుండగా రైతులు కరెంట్ రావడం లేదని ఫోన్ చేస్తే స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బందిని అడిగి విద్యుత్‌ సరఫరా వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం హరీశ్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రేవంత్ ప్రభుత్వం  రైతులకు కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నట్టుగా ఉంది.  రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు 24 గంటలు కాకుండా కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.

'రెడ్డిపల్లి, మద్దూరు గ్రామ రైతులు ఫోన్ చేసి  కరెంటు సరిగ్గా రావడం లేదని ఫోన్ చేస్తే మేము ఇక్కడికి సబ్ స్టేషన్ దగ్గర ఆగి పరిశీలించాం. రేవంత్ రెడ్డి 24 గంటలు కరెంటు ఇస్తమంటున్నాడు. రెడ్డిపల్లి, మద్దూరు గ్రామాల ప్రజలు 12 13 గంటలకు కరెంటు మాత్రమే వస్తోందని.. తమకు ఇబ్బంది అవుతుంది రైతులు వాపోతున్నారు. పొలానికి నారేసే టైం ఇబ్బంది అవుతుందని ఫోన్ చేస్తే ఇది నిజమా కాదా? అని సమస్య ఏంది అని తెలుసుకుందామని నర్సాపూర్ సబ్‌ స్టేషన్‌కు వచ్చాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

Also Read: Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

ఇక్కడ లాగ్ బుక్ చూస్తే కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే వచ్చిందని సాక్ష్యాలతో సహా హరీశ్ రావు వివరించారు. 'ఇంకొక రోజు చూస్తే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోయి ఉదయం 3:00 వచ్చింది. అంటే 14 గంటలు మాత్రమే వచ్చింది ఇంకొక రోజు చూస్తే 13 గంటల కరెంట్ వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా 12, 13 గంటల కరెంటు మాత్రమే వస్తుంది' అని వెల్లడించారు. 'రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు కరెంటుకు మేమే చాంపియన్.. 24 గంటల కరెంటుకు మేమే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పిండు. మరి 12 గంటల కరెంట్ ఎందుకు వస్తుంది నాయనా రేవంత్ రెడ్డి?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.

'భట్టి విక్రమార్క పెద్దపెద్ద మాటలు మాట్లాడడం కాదు. కేసీఆర్‌ అంటేనే 24 గంటల కరెంటుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వకపోయినా రైతుల కోసం 24 గంటలు నాణ్యమైన కరెంటు ఇచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అని తెలిపారు. కానీ ఈరోజు మీరు వచ్చిన తర్వాత 12, 13 గంటల కరెంటు కూడా రైతులకు రావడం లేదు' అని వివరించారు.

'ఏది చూసినా సగం సగమే ఉంది రేవంత్ ప్రభుత్వంలో.24 గంటల కరెంటు రైతు బంధు, రుణమాఫీ బోనస్ అన్నిట్లో సగం సగం. దమ్ముంటే అసెంబ్లీలో విద్యుత్ సరఫరా మీద చర్చ పెట్టండి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సవాల్ చేశారు. 'ప్రతిపక్షాల మీద బురద జల్లడం కాదు రైతు సమస్యల మీద ప్రజల సమస్యల మీద చర్చ పెట్టండి' అని హితవు పలికారు. రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎగ్గొటినందుకు భయపడి కారు గుర్తు కనపడే ఎన్నికలు పెడుతలేడు.. రేవంత్ రెడ్డి నీకు దమ్ముంటే కో ఆపరేటివ్ ఎన్నికలు పెట్టు అని ఛాలెంజ్‌ విసిరారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyNarsapurHarish RaoSunitha Laxmareddy12 Hours Power

Trending News