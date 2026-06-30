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తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేయని ఒక్క వర్గం లేదు: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Slams To Revanth Reddy: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ హయాంలోనే రైతులకు మేలు జరిగిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. రైతులకు బాకీపడ్డ రూ.30 వేల కోట్లు ఎప్పుడు ఇస్తావో చెప్పాలని రేవంత్‌ రెడ్డిని డిమాండ్‌ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేయని ఒక్క వర్గం లేదని విమర్శించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:34 PM IST
తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేయని ఒక్క వర్గం లేదు: హరీశ్‌ రావు
Image Credit: Harish Rao Slams To Revanth ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేయని ఒక్క వర్గం లేదు: హరీశ్‌ రావు
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