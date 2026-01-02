Harish Rao: టీఎంసీల కొద్దీ రేవంత్‌ రెడ్డి అబద్దాలు, క్యూసెక్కుల కొద్దీ అజ్ఞానం: హరీశ్ రావు

Telugu States Water Issue: నదీ జలాల వ్యవహారంపై రేవంత్ రెడ్డి నోటి నుంచి టీఎంసీల కొద్దీ అబద్దాలు, క్యూసెక్కుల కొద్దీ అజ్ఞానాన్ని పారించారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. అబద్దాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి అని ప్రశంసించారు. నటనకు ఇచ్చినట్లు అబద్దాలకు కూడా ఆస్కార్ గనుక ఇస్తే అంతర్జాతీయంగా అందరూ ముక్తకంఠంతో రేవంత్ రెడ్డినే ఎంపిక చేస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. బేసిన్లపై బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదన్నది బహిరంగ సత్యం అని ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డికి బచావత్ ట్రిబ్యునల్కు.. బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్కు తేడా తెలియదని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
బచావత్ గారు ఏ లోకంలో ఉన్నారో కానీ రేవంత్ రెడ్డి ప్రదర్శిస్తున్న అజ్ఞానాన్ని చూసి ఎంత మదన పడుతున్నారోనని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పేర్కొన్నారు. నోటితో మాట్లాడుతూ నొసటితో వెక్కిరించడం రేవంత్ రెడ్డి నైజం అని మండిపడ్డారు. సభకు వస్తే కేసీఆర్ను అవమానించం అని ఒకవైపు చెబుతూనే అదే ప్రెస్మీట్లో కేసీఆర్ను కసబ్తో పోల్చుతావా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'తెలంగాణ పోరాటాన్ని ఉరకలెత్తించి.. నాలుగు కోట్ల ప్రజలను ఒక్కటి చేసి ప్రాణాలకు తెగించి నిరాహారదీక్ష చేసి నీ కాంగ్రెస్ మెడలు వంచి తెలంగాణను సాధించిన మహనీయుడు కేసీఆర్ను కసబ్తో పోల్చిన రేవంత్ రెడ్డికి సంస్కారం, మర్యాద అనే పదాలకు అర్థం కూడా తెలియదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలిసిందల్లా అనాగరికమైన భాష, అసభ్య పదజాలం, బూతు ప్రసంగం అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
'కేసీఆర్ను, నన్ను ఉరి తీయాలని.. రాళ్లతో కొట్టాలని అంటూ అనాగరిక వ్యాఖ్యానలు చేస్తూ మరోవైపు మర్యాద పాటిస్తానని సుద్దపూసలా నటిస్తావా? ఆవు తోలు కప్పుకున్న తోడేలు రేవంత్ రెడ్డి. బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ అన్నట్లు డొంక తిరుగుడు మాటలు మాట్లాడావు తప్ప.. పోలవరం నల్లమలసాగర్ విషయంలో నేను వేసిన ప్రశ్నకు సూటిగా సమాధానం చెప్పలేదు ఎందుకు?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. 'గోదావరి బనకచర్ల మీద సుప్రీంకోర్టులో పోరాడేదే నిజం అయితే ఢిల్లీ మీటింగ్ ఎందుకు పోయావు? కమిటీ ఎందుకు వేశావు? ఆ కమిటీ వేసిన సంగతి ప్రజలకు వెల్లడించకుండా ఎందుకు రహస్యంగా దాచావు?' అని ప్రశ్నించారు.
'కమిటీ వేయడం అంటేనే ఏపీ జలదోపిడికి తలుపులు తెరవడం అనే విషయం మెడకాయ మీద తలకాయ ఉన్న వారెవరికైనా అర్థం అవుతది. కృష్ణాలో 763 టిఎంసీలు నువ్వు అడుగుతుంటే కేసీఆర్ 299 టిఎంసీలకు ఒప్పుకున్నాడని నిర్లజ్జగా, నిస్సిగ్గుగా అబద్దాలాడావు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. 'కేసీఆర్ 299కి ఒప్పుకున్నది నిజమైతే మొత్తం 811 టిఎంసీలు పున:పంపిణీ చేయాలని రాష్ట్రం వచ్చిన 42 రోజుల్లోనే ఎందుకు లేఖ రాశారు?' అని ప్రశ్నించారు.
'తెలంగాణను సాధించి, ప్రజలకు ఎంత మేలు చేశారో 9 ఏళ్ల పోరాటంతో సెక్షన్ 3 కృష్ణా జలాల పున:పంపిణీ సాధించి అంతటి మేలును తెలంగాణ ప్రజలకు చేసిన మహనీయుడు కేసీఆర్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కొనియాడారు. కేసీఆర్ను విమర్శిస్తే సూర్యుడి మీద ఉమ్మేసినట్లేనని తెలిపారు. అన్ని నదుల నీళ్లు జూరాలకే వస్తాయని.. కొత్తగా శ్రీశైలానికి వచ్చేది ఏందని అతి తెలివితో అజ్ఞానంతో మాట్లాడావు అని మండిపడ్డారు.
