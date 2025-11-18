English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Cotton Farmers: ఎందుకు విజయోత్సవాలు రేవంత్‌ రెడ్డి? రైతులను ముంచినందుకా?

Cotton Farmers: ఎందుకు విజయోత్సవాలు రేవంత్‌ రెడ్డి? రైతులను ముంచినందుకా?

Harish Rao Visits Enumamula Market: 'విజయోత్సవాలు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారని.. రైతులను ముంచినందుకా.? రైతు బంధు ఎగ్గొట్టినందుకా? వరంగల్ డిక్లరేషన్‌లో ఒక్క హామీ అమలు చేశారా?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:58 PM IST

Cotton Farmers: ఎందుకు విజయోత్సవాలు రేవంత్‌ రెడ్డి? రైతులను ముంచినందుకా?

Enumamula Market: 'రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో 406 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. రైతులపై లాఠీచార్జులు రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో పెరిగాయి. రేవంత్ రెడ్డి రెండేళ్ల పాలనా విజయోత్సవాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు? రైతులను తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పెట్టినందుకు విజయోత్సవాలు చేస్తున్నారా? యూరియా బస్తాల కోసం రైతులను లైన్‌లో నిల్చోపెట్టినందుకు విజయోత్సవాలా?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.

Also Read: Harish Rao:  మోదీ, రేవంత్ రెడ్డి తుగ్లక్ నిర్ణయాలతో పత్తి రైతులకు గోస: హరీశ్ రావు

'ములుగు నియోజకవర్గంలో చింతకుంట, మంగపేట మండలాల నుంచి వచ్చిన రైతు వెంకటేశ్వర్లు, రైతు లక్ష్మయ్య గారు మక్కలు అమ్మడానికి ఎనుమాముల మార్కెట్‌కి వచ్చారు. క్వింటాల్ మక్కలు రూ.2,400 మక్కకు మద్దతు ధర ఉంటే రూ.1,800 రైతులు అమ్ముతున్నారు. మక్క రైతులు ఒక క్వింటాలకు రూ.570  నష్టపోతున్నారు. ఎవరికైనా మక్క రైతులకు పైసలు విడుదల చేశారా అని మార్క్ ఫెడ్ అధికారులను అడిగితే.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి కూడా మక్క రైతులకు విడుదల చేయలేదని సమాధానం ఇచ్చారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

Also Read: KTR: పత్తి రైతులను ముంచిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. చివరి వరకు పోరాడుతాం: కేటీఆర్

'గత యాసంగిలో రైతులకు రావలసిన రూ.1,100 కోట్ల బోనస్‌ను వెంటనే విడుదల చేయాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం కొన్న రైతులకు కూడా రూ.1,400 కోట్ల బకాయిలు పడ్డాయి. పంటల బీమా తెస్తామన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండేళ్లయినా పంటల బీమాను రైతులకు అందించడంలో విఫలమైంది. పంటల బీమా ఉండి ఉంటే నష్టపోయిన పంటకు రైతులకు నష్టపరిహారాలు అందేది కదా?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు పేర్కొన్నారు. బోనస్ ఎగ్గొడివితి... రైతుబంధు రెండు పంటలను రేవంత్‌ రెడ్డి ఎగబెట్టాడని ఆరోపించారు.

Also Read: Annadata Sukhibhava: రేపు పీఎం కిసాన్‌, అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు.. రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6,309 కోట్లు!

'కరెంటు నుంచి కాంట దాకా అన్నీ సమస్యలే. కరెంటు లోవోల్టేజ్ వల్ల ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు కాలిపోతున్నాయి. కాంటాకు వస్తే ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవక, తెరిచినా కొనక దళారుల పాలైతున్నది ధాన్యం. ఎరువులందవు.. విత్తనాలు అందవు. కరెంటు సరిగ్గా రాదు. రైతుబంధు రాదు. రుణమాఫీ జరగదు. బోనస్ ఎగ బెడతావు. పంటల బీమా లేదు. ఇంతే కదా రేవంత్ రెడ్డి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు. వరంగల్ డిక్లరేషన్‌లో చెప్పిన ఒక్క హామీ అయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిందా? అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: Telangana TET: తెలంగాణ టెట్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. 2026 జనవరిలో పరీక్షలు!

'దిగుమతి సుంకాలు ఎత్తివేసి రైతులపై ఆంక్షలు పెట్టడం బీజేపీ పద్ధతి. పత్తి, పామాయిల్ దిగుమతులపై సుంకం ఎత్తేసి ఎవరికి లాభం చేస్తున్నారు? ఎందుకు రైతుల మెడకు ఉరితాడు వేస్తున్నారు? బడా కాంట్రాక్టర్లకు, కార్పొరేట్లకు లాభం చేసేందుకు రైతులను అన్యాయం చేస్తుంది బీజేపీ ప్రభుత్వం. గోధుమలకు ఒక నీతి వడ్లకొక నీతి పెట్టింది. దేశంలో తొలిసారి రైతులు ఉన్నా రైతుబంధు తెచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డి మేలుకోకపోతే తెల్ల బంగారం పత్తిని తెచ్చి జూబ్లీహిల్స్ ప్యాలెస్ ముందు పోస్తాం. జూబ్లీహిల్స్ ప్యాలెస్‌ను ముట్టడిస్తాం' అని హెచ్చరించారు.

'ఢిల్లీకి పోయి ప్రధానమంత్రిని కలిసి నిబంధనలు ఎత్తివేసి పత్తికొనే విధంగా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా. రైతుల పక్షాన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తుందని రేవంత్ రెడ్డిని హెచ్చరిస్తున్నాం. వరంగల్ వరదల్లో 20,000 ఇండ్లు మునిగిపోయాయి. సకాలంలో గేట్లు ఎత్తి ఉంటే వరంగల్ మునిగిపోయేది కాదు. మునిగిపోయిన ఇళ్లకు 15,000 ఇస్తామని రెండు నెలలు అయింది. ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదు. వెంటనే నష్టపరిహారం విడుదల చేయాలి' అని హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

