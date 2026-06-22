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Harish Rao: మళ్లీ కేసీఆర్ వస్తేనే మా రాత మారుతుంది.. హరీశ్‌ రావుతో రైతులు

Harish Rao Visits Fertilizer Shop And Reviewed About Uria Shortage: రైతుబంధు, యూరియా, కరెంట్‌ లేక తాము ఇబ్బందులు పడుతున్నామని.. మళ్లీ కేసీఆర్‌ వస్తే తమ రాత మారుతుందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ముందు రైతులు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. కడ్తాల్‌ ఫర్టిలైజర్‌ దుకాణం వద్ద రైతులతో హరీశ్ రావు మాట్లాడారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 22, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:10 PM IST
Harish Rao: మళ్లీ కేసీఆర్ వస్తేనే మా రాత మారుతుంది.. హరీశ్‌ రావుతో రైతులు
Image Credit: Harish Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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