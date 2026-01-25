English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందు బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందు బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

Harish Rao Welcomes BJP Leaders Into BRS Party: మోసం చేసిన వాళ్లకి ఎప్పుడైనా బుద్ధి చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించాలని సూచించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటవడంతో ప్రజల పక్షాన పోరాడాలని ప్రజలకు చెప్పారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:33 PM IST

Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందు బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

BRS Party Joinings: 'వృద్ధులకు 4 వేల రూపాయల పింఛన్‌ ఎప్పుడు ఇస్తారని అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డిని సునీత లక్ష్మారెడ్డి అడిగారు. మోసం చేసిన వాళ్లకి ఎప్పుడైనా బుద్ధి చెప్పాలి. అందుకే గ్రామాల్లో చర్చ పెట్టాలి. బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలి. బీజేపీ తెలంగాణకు చేసింది ఏం లేదు. బీజేపీ అంటేనే ఉత్తర భారతదేశం. ఉత్తర భారతదేశంలో పండే గోధుమలకు ధర పెంచారు. దక్షిణ భారతదేశంలో పండే వడ్లకు ధర పెంచడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు విమర్శించారు. తెలంగాణలో బీజీపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటవడంతో ప్రజల పక్షాన ఉన్నటువంటి పార్టీ బీఆర్ఎస్.. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ భవన్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో నర్సాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీకి రాజీనామా చేసి మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. వారికి కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన అనంతరం మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'బీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే తెలంగాణకు మంచి జరుగుతుంది. పదేండ్ల తెలంగాణ ఎలా అభివృద్ధి జరిగిందో ప్రజలకు తెలుసు. 200 పింఛన్లు 2 వేలకు పెంచిన ఘనత కేసీఆర్‌ది. అనేక మంచి కార్యక్రమాలు కేసిఆర్ చేశారు. కేసీఆర్ ఇచ్చిన కల్యాణలక్ష్మికి తులం బంగారం ఇస్తామనీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలను మోసం చేసింది. వృద్ధులకు పింఛన్లు పెంచుతామని చెప్పి వృద్ధులను మోసం చేశారు. బతుకమ్మ చీరలు ఇవ్వకుండానే పోయారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.

Also Read: Janasena Party: తెలంగాణలో సంచలన పరిణామం.. సినీ నటుడు ఆర్‌కే సాగర్‌ కీలక ప్రకటన

'ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్లు ప్రజలకు అన్ని అర్థమవుతున్నాయి. బావుల దగ్గర కరెంట్ సరిగా ఇవ్వలేకపోతున్నారు. రైతుల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నర్సాపూర్‌లో మంచి వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ప్రారంభిస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆపేసింది. పాలన తక్కువ ప్రతిపక్షాల నాయకులపై కేసులు ఎక్కువ. రైతులకు రైతుబంధు సకాలంలో ఇవ్వడం లేదు. కేసీఆర్ హయాంలో నాట్లకు నాట్లు మధ్య రైతు బంధు పడేది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.

Also Read: Harish Rao: సింగరేణి కుంభకోణం సూత్రధారి రేవంత్ రెడ్డి.. అల్లుడు పాత్రధారి: హరీశ్‌ రావు 

'రేవంత్ రెడ్డి హయాంలో ఓట్లకు ఓట్ల మధ్య రైతుబంధు అది కూడా సమయానికి ఇవ్వడం లేదు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డికి కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలి. ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేకపోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని.. కర్రు కాల్చివాత పెట్టారు అని రేవంత్ రెడ్డికి అర్థం కావాలి. రైతుబంధు ఇవ్వకపోవడంతో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డికి తగిన బుద్ధి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు పిలుపునిచ్చారు. 'రెండేళ్లలో ఉపకార వేతనాలు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకుండా పిల్లలను ఆగం చేస్తున్న వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడగొట్టాలి' అని సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

