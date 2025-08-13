/KTR Birthday: అనుకున్నది ఏదీ సాధించలే.. కానీ కేటీఆర్‌ పేరు తెలంగాణకు ఓ బ్రాండ్‌

KTR Birthday: అభివృద్ధికి దిక్సూచిగా.. చిరునామాగా.. పర్యాయపదంగా కేటీఆర్ నిలుస్తున్నారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ యువతరానికి కేటీఆర్ అనే పేరు ఒక బ్రాండ్గా మారింది. ముఖ్యంగా యువత కేటీఆర్ను అమితంగా అభిమానిస్తున్నారు. ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా కాకుండా కేటీఆర్ను తమ తరానికి ఒక ఐకాన్గా భావిస్తున్నారు. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు కన్నా కేటీఆర్గా పేరు మార్మోగుతోంది. తండ్రికి తగ్గ వారసుడిగా.. విజయవంతమైన కేటీఆర్ తెలంగాణకు తర్వాత కాబోయే నాయకుడిగా యువత భావిస్తోంది.
గతంలో సంపన్న, మధ్యతరగతి ప్రజల ఆదరాభిమానం పొందిన కేటీఆర్ ఇప్పుడు మాస్ ప్రజల్లో కూడా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఉద్యమంలో ఒక కేటీఆర్ను... మంత్రిగా ఒక కోణం.. ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మరో కోణంలో ప్రజలు చూస్తున్నారు. కేసీఆర్ నోట్లో నుంచి ఊడిపడినట్టు కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి.. మాటతీరు ఉంటుంది. కేసీఆర్ మాదిరి ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, హిందీ, తెలుగు భాషల్లో అదరగొడతాడు. సామెతలు, కథలు, పంచ్లు, చలోక్తులు, జోకులు వేయడంలో కేసీఆర్ మాదిరి కేటీఆర్ ఉన్నాడు.
వాస్తవంగా కేటీఆర్కు రాజకీయాలు అనేవి అంతగా ఆసక్తి లేవు. కరీంనగర్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా తండ్రి కేసీఆర్కు తోడుగా ఉందామని తట్టాబుట్టా సర్దేసుకుని అమెరికా నుంచి తెలంగాణకు వచ్చాడు. ఈ విషయం కేసీఆర్కు కూడా తెలియదు. తర్వాత చెబితే కేసీఆర్ సర్లే అని వెంట తిరిగాడు. అయితే అంతకుముందు చదువు కూడా కేటీఆర్ ఇష్టపడి.. తాను చదవాలనుకున్నది చదవలేదు. అమ్మ డాక్టర్ కావాలని.. నాన్న ఐఏఎస్ కావాలని కలలు కంటే కేటీఆర్ మాత్రం విదేశాల్లో ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేశారు. ఇంటర్, డిగ్రీ, ఎంబీఏ ఇలా ఏ చదువు కూడా తాను అనుకున్నది కేటీఆర్ చదవలేదు.
కానీ కష్ట సమయంలో తండ్రి కేసీఆర్కు అండగా నిలవడమే కేటీఆర్ జీవితంలో అతి పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు రాజకీయాల్లో కేటీఆర్ కొనసాగుతున్నాడు. గతంలో తండ్రి వెనుకాల ఉండగా.. కొన్నాళ్లకు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఓటమన్నేది లేకుండా దూసుకెళ్తున్నాడు. సిరిసిల్ల నుంచి వరుసగా ఓటమి లేకుండా గెలుస్తున్నాడు. మంత్రిగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడిగా విజయవంతంగా పార్టీని నడుపుతున్న కేటీఆర్ కుటుంబానికి మాత్రం సమయం ఇవ్వడం లేదు.
జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో వందకు ఒకటి తక్కువ సీటు అంటే 99 కార్పొరేటర్లు సీట్లు గెలిచిన తర్వాత కేటీఆర్కు యమ క్రేజ్ పెరిగింది. నాడు కేసీఆర్కు కొడుకు గిఫ్ట్ అని గుర్తింపు లభించింది. నాటి నుంచి ఎన్నికలకు వెళ్తున్నా ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురవుతున్నాయి. దీనికి తోడు అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఇలా ఏవీ వచ్చినా ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. దీంతో కేటీఆర్ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. కానీ వాటన్నిటిని తట్టుకుని నిలబడి రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా కేటీఆర్ అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఇక తెలంగాణలో మరోసారి తన తండ్రి కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రి చేయాలనే సంకల్పంతో కేటీఆర్ పని చేస్తున్నాడు.