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KTR Birthday: అనుకున్నది ఏదీ సాధించలే.. కానీ కేటీఆర్‌ పేరు తెలంగాణకు ఓ బ్రాండ్‌

Top Secrets Of KT Rama Rao A Head His 50th Birthday: తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక నాయకుడిగా.. పదేళ్లు మంత్రిగా పనిచేసిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ నేడు 50వ పుట్టినరోజు చేసుకుంటున్నాడు. ఒక బ్రాండ్‌గా మారిన కేటీఆర్‌ జీవితంలో ఏదీ అనుకున్నది సాధించలేదనేది తెలుసా? కేటీఆర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన జీవితంలోని రహాస్యాలు తెలుసుకుందంఆ.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 01:15 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:15 AM IST
KTR Birthday: అనుకున్నది ఏదీ సాధించలే.. కానీ కేటీఆర్‌ పేరు తెలంగాణకు ఓ బ్రాండ్‌
Image Credit: KTR Birthday (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR Birthday: అనుకున్నది ఏదీ సాధించలే.. కానీ కేటీఆర్‌ పేరు తెలంగాణకు ఓ బ్రాండ్‌
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