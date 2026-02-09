English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Heat Waves in Feb: ఫిబ్రవరిలోనే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత.. ఈ యేడాది రికార్డ్ బ్రేక్ ఎండలు..

Heat Waves in Feb: ఫిబ్రవరిలోనే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత.. ఈ యేడాది రికార్డ్ బ్రేక్ ఎండలు..

Heat Waves in Feb 2026 :ఈ ఏడాది ఎండలు రికార్డ్ స్థాయిలో ఉండనున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడు చూడని ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉంది. దాదాపు ఉష్ణోగ్రతలు 50 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 9, 2026, 10:34 AM IST

February Heat Waves 2026 : సంక్రాంతి నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి నుంచి దక్షిణాయణం నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో పాటు సూర్యుడు భూమికి దగ్గరకు రావడంతో ఎండా కాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే చలికి చెక్ పడనుంది. అవును సంక్రాంతి తర్వాత శివరాత్రికి చలి కూడా శివ శివ అనుకుంటూ పోతుందని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఇపుడు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శివరాత్రికి కొన్ని చోట్ల మాత్రమే చలి ఉండనుంది. మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో అప్పుడే ఉక్కపోత మొదలైంది. 

నిన్న మొన్నటి వరకు చలితో వణికించిన ఉష్ణోగ్రతలు..ఇప్పుడు క్రమ క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ వరకే ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ సారి తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మేలో రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ కానుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 

ఇక మార్చి,ఎప్రిల్, మే నేలలో మాత్రం బయటకు రావటం కూడా కష్టమే అన్నట్లుగా ఈ సారి ఎండలు దంచికొట్టనున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. గతేడాది ఏడాది వర్షాలు, చలి కూడా రికార్డ్ స్థాయిలో నమోదు అయ్యాయి. అదే స్థాయిలో ఈ సారి ఎండలు  మండనున్నాయి. 

