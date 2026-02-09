Heat Waves in Feb: ఫిబ్రవరిలోనే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత.. ఈ యేడాది రికార్డ్ బ్రేక్ ఎండలు..

February Heat Waves 2026 : సంక్రాంతి నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి నుంచి దక్షిణాయణం నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో పాటు సూర్యుడు భూమికి దగ్గరకు రావడంతో ఎండా కాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే చలికి చెక్ పడనుంది. అవును సంక్రాంతి తర్వాత శివరాత్రికి చలి కూడా శివ శివ అనుకుంటూ పోతుందని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఇపుడు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శివరాత్రికి కొన్ని చోట్ల మాత్రమే చలి ఉండనుంది. మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో అప్పుడే ఉక్కపోత మొదలైంది.
నిన్న మొన్నటి వరకు చలితో వణికించిన ఉష్ణోగ్రతలు..ఇప్పుడు క్రమ క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ వరకే ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ సారి తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మేలో రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ కానుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
ఇక మార్చి,ఎప్రిల్, మే నేలలో మాత్రం బయటకు రావటం కూడా కష్టమే అన్నట్లుగా ఈ సారి ఎండలు దంచికొట్టనున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. గతేడాది ఏడాది వర్షాలు, చలి కూడా రికార్డ్ స్థాయిలో నమోదు అయ్యాయి. అదే స్థాయిలో ఈ సారి ఎండలు మండనున్నాయి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.