/Heatwaves Deaths: నిప్పుల కొలిమిలా మారిన రాష్ట్రం..నిన్న ఒక్కరోజే వడదెబ్బకు 22 మంది మృత్యువాత!

Heatwaves Deaths In Telangana: రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. భానుడి భగభగలతో రాష్ట్రం మొత్తం నిప్పుల కొలిమిలా మారిపోయింది. వడదెబ్బ కారణంగా గురువారం ఒక్కరోజే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో తెలుస్తోంది. మృతులలో వృద్ధులు, హమాలీలు, వ్యవసాయ కూలీలతో పాటు ఓ విద్యార్థి కూడా ఉండడం గమనార్హం.
ఎండ తీవ్రతకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా విలవిలలాడింది. భారీగా పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలకు ఈ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో 9 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. అలాగే మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలం కొత్త ఇర్సులాపురంలో ఒకరు.. కేసముద్రం మండలం కల్వ ఒకరు, నెల్లికుదురు మండలం హనుమాన్నగర్ తండాకు చెందిన మహిళా రైతు మృతి చెందారు. హనుమకొండ జిల్లాలోని కాజీపేటలో భూపాలపల్లి జిల్లా చల్లగరిగెలో ఓ వ్యక్తి చనిపోగా.. ఎల్కతుర్తి మండలం కేశవపూర్కు చెందిన ఓ యువకుడు మృత్యువాత పడ్డాడు.
ములుగు జిల్లాలో ఏటూరునాగారం మండల కేంద్రానికి చెందిన ఓ మహిళ, ములుగు బస్టాండు ప్రాంతంలో ఒక గుర్తు తెలియని మహిళ మృతి చెందారు. అదే విధంగా భూపాలపల్లి జిల్లాలో మొగుళ్లపల్లి మండలం పోతుగల్లో మహిళా వ్యవసాయ కూలి, రేగొండ మండలం బాగిర్తిపేటలో ఓ వ్యక్తితో పాటు ఇతర జిల్లాల్లో వడదెబ్బ మరణాల వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని సూర్యాపేటలో ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి.. తుంగుతుర్తిలో హమాలీ, నల్గొండలోని మునుగోడు మండలం చీమటిమామిడికి చెందిన ఓ రైతు, యాదాద్రి భువనగిరిలో కోమటికుంటలో ఓ వ్యక్తి,
మంచిర్యాలలోని శ్రీరాంపూర్ ఏరియా లక్ష్మీనగర్ ఓ మహిళ, పాత మంచిర్యాలలో ఓ వ్యక్తి.. అలాగే కరీంనగర్లోని ఓ ఉపాధి హామీ కూలీ, ఇల్లందకుంట మండలం శ్రీరాములపల్లిలో ఓ మహిళ.. జోగులాంబ గద్వాలలోని ఇటిక్యాలలో ఓ వ్యక్తి.. మెదక్ నార్సింగిలో ఓ వ్యక్తి.. ఇలా జగిత్యాల, పెద్దపిల్లి, ఖమ్మం వంటి ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బకు ఒక్కొక్కరుగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
నేడు 11 జిల్లాల్లో వడగాలులు..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో శుక్రవారం కూడా బలమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) స్పష్టం చేసింది. మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, ఆసిఫాబాద్, భూపాలపల్లి, కొత్తగూడెం, ములుగు, ఖమ్మం, సూర్యపేట, నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో వడగాలులు తీవ్రంగా వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలియజేసింది. ఆయా జిల్లాల ప్రజలు అవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రావొద్దని సూచించింది. మరోవైపు ఖమ్మం, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబ్ నగర్, కామారెడ్డి వంటి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో ఈదురుగాలులతో వర్షాలు పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
గమనిక: ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నందున ప్రజలు మధ్యాహ్నం వేళల్లో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
