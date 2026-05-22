Heatwaves Deaths: నిప్పుల కొలిమిలా మారిన రాష్ట్రం..నిన్న ఒక్కరోజే వడదెబ్బకు 22 మంది మృత్యువాత!

Heatwaves Deaths In Telangana: రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. భానుడి భగభగలతో రాష్ట్రం మొత్తం నిప్పుల కొలిమిలా మారిపోయింది. వడదెబ్బ కారణంగా గురువారం ఒక్కరోజే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో తెలుస్తోంది. మృతులలో వృద్ధులు, హమాలీలు, వ్యవసాయ కూలీలతో పాటు ఓ విద్యార్థి కూడా ఉండడం గమనార్హం. 
Written By Harish Darla
Published: May 22, 2026, 07:17 AM IST|Updated: May 22, 2026, 07:17 AM IST
Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

